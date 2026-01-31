Жилищные ваучеры в Украине — популярные мифы и правда о программе

Пострадавший дом в Одессе. Фото: DSNSODE/Facebook

Программа жилищных ваучеров стала одним из ключевых инструментов поддержки переселенцев. Подать заявление можно через приложение "Дія". Помощь составляет до 2 млн грн и может использоваться для покупки жилья, инвестирования в строительство или ипотеки.

Но вокруг новых выплат возникло куча слухов, которые развенчивают эксперты платформы "Верни свое".

Три главных мифа о жилищных ваучерах

Получить ваучер на первом этапе могут ВПЛ с временно оккупированных территорий, которые имеют статус УБД или инвалидность из-за войны.

Миф №1: "Надо обязательно стоять в очереди на квартиру"

Это не так. Программа работает без привязки к старому советскому "квартирному учету". Чиновники сами проверят вашу недвижимость через государственные реестры.

Никаких кип справки из ЖЭКов или горсоветов собирать не надо — проверять имущество как самого заявителя, так и членов его семьи.

Миф №2: "Помощь дают только тем, кто выехал после 2022 года"

На самом деле дата выезда из оккупации не является решающей. Если вы переселенец из Крыма или Донбасса еще со времен 2014-го, вы так же имеете право претендовать на ваучер. Главное — наличие справки ВПЛ и соответствие категориям (УБД или инвалидность).

Миф №3: "Придется отказаться от квартиры в оккупации"

Это, пожалуй, самое большое опасение. Однако ваучер — это не компенсация за утраченное имущество, а отдельный вид социальной поддержки. Государство не заставляет вас юридически "прощаться" с собственностью на ВОТ, а просто помогает обустроить жизнь на новом месте.

Что нужно для подачи заявки на жилищный ваучер

Пока что все работает в цифровом формате. Заходите в Дію, подписываете заявление с помощью Дія.Підпису (своего и партнера, если подаетесь вместе) — и дело сделано.

Впоследствии обещают добавить возможность подачи через ЦПАУ для тех, кому проще общаться с регистратором вживую.

Что еще стоит знать украинцам

Как ранее рассказал Новини.LIVE генеральный директор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский, возможность защитить квартиру или дом от последствий ракетных ударов и дронов доступна фактически каждому. Украинские страховщики подстроились под реалии войны и добавили соответствующие опции в свои полисы.

Механика оформления осталась привычной. Единственное существенное изменение — к стандартному списку угроз просто добавили пункт о военной агрессии.

"Даже во время войны у нас убытки от ежедневных пожаров гораздо больше, чем от прилетов... Согласитесь, хорошо, когда не нужно за свой счет потом делать ремонт, потому что страховая все возместит", — отмечает эксперт.

При этом владельцы имеют выбор: покупать полный пакет или застраховать только то, что страдает чаще всего, например, окна или балконы.

Ранее мы рассказывали, кто в 2026 году имеет право получить компенсацию за разрушенное жилье. А также, чем отличаются жилищный ваучер от программы "єВідновлення".