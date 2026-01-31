Жилищные ваучеры в Украине — популярные мифы и правда о программе

Мифы и правда о жилищных ваучерах — что нужно знать украинцам
Программа жилищных ваучеров стала одним из ключевых инструментов поддержки переселенцев. Подать заявление можно через приложение "Дія". Помощь составляет до 2 млн грн и может использоваться для покупки жилья, инвестирования в строительство или ипотеки.
Но вокруг новых выплат возникло куча слухов, которые развенчивают эксперты платформы "Верни свое".
Три главных мифа о жилищных ваучерах
Получить ваучер на первом этапе могут ВПЛ с временно оккупированных территорий, которые имеют статус УБД или инвалидность из-за войны.
Миф №1: "Надо обязательно стоять в очереди на квартиру"
Это не так. Программа работает без привязки к старому советскому "квартирному учету". Чиновники сами проверят вашу недвижимость через государственные реестры.
Никаких кип справки из ЖЭКов или горсоветов собирать не надо — проверять имущество как самого заявителя, так и членов его семьи.
Миф №2: "Помощь дают только тем, кто выехал после 2022 года"
На самом деле дата выезда из оккупации не является решающей. Если вы переселенец из Крыма или Донбасса еще со времен 2014-го, вы так же имеете право претендовать на ваучер. Главное — наличие справки ВПЛ и соответствие категориям (УБД или инвалидность).
Миф №3: "Придется отказаться от квартиры в оккупации"
Это, пожалуй, самое большое опасение. Однако ваучер — это не компенсация за утраченное имущество, а отдельный вид социальной поддержки. Государство не заставляет вас юридически "прощаться" с собственностью на ВОТ, а просто помогает обустроить жизнь на новом месте.
Что нужно для подачи заявки на жилищный ваучер
Пока что все работает в цифровом формате. Заходите в Дію, подписываете заявление с помощью Дія.Підпису (своего и партнера, если подаетесь вместе) — и дело сделано.
Впоследствии обещают добавить возможность подачи через ЦПАУ для тех, кому проще общаться с регистратором вживую.
Что еще стоит знать украинцам
Как ранее рассказал Новини.LIVE генеральный директор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский, возможность защитить квартиру или дом от последствий ракетных ударов и дронов доступна фактически каждому. Украинские страховщики подстроились под реалии войны и добавили соответствующие опции в свои полисы.
Механика оформления осталась привычной. Единственное существенное изменение — к стандартному списку угроз просто добавили пункт о военной агрессии.
"Даже во время войны у нас убытки от ежедневных пожаров гораздо больше, чем от прилетов... Согласитесь, хорошо, когда не нужно за свой счет потом делать ремонт, потому что страховая все возместит", — отмечает эксперт.
При этом владельцы имеют выбор: покупать полный пакет или застраховать только то, что страдает чаще всего, например, окна или балконы.
