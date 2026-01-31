Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Мифы и правда о жилищных ваучерах — что нужно знать украинцам

Мифы и правда о жилищных ваучерах — что нужно знать украинцам

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 16:32
Жилищные ваучеры в Украине — популярные мифы и правда о программе
Пострадавший дом в Одессе. Фото: DSNSODE/Facebook

Программа жилищных ваучеров стала одним из ключевых инструментов поддержки переселенцев. Подать заявление можно через приложение "Дія". Помощь составляет до 2 млн грн и может использоваться для покупки жилья, инвестирования в строительство или ипотеки.

Но вокруг новых выплат возникло куча слухов, которые развенчивают эксперты платформы "Верни свое".

Реклама
Читайте также:

Три главных мифа о жилищных ваучерах

Получить ваучер на первом этапе могут ВПЛ с временно оккупированных территорий, которые имеют статус УБД или инвалидность из-за войны.

Миф №1: "Надо обязательно стоять в очереди на квартиру"

Это не так. Программа работает без привязки к старому советскому "квартирному учету". Чиновники сами проверят вашу недвижимость через государственные реестры.

Никаких кип справки из ЖЭКов или горсоветов собирать не надо — проверять имущество как самого заявителя, так и членов его семьи.

Миф №2: "Помощь дают только тем, кто выехал после 2022 года"

На самом деле дата выезда из оккупации не является решающей. Если вы переселенец из Крыма или Донбасса еще со времен 2014-го, вы так же имеете право претендовать на ваучер. Главное — наличие справки ВПЛ и соответствие категориям (УБД или инвалидность).

Миф №3: "Придется отказаться от квартиры в оккупации"

Это, пожалуй, самое большое опасение. Однако ваучер — это не компенсация за утраченное имущество, а отдельный вид социальной поддержки. Государство не заставляет вас юридически "прощаться" с собственностью на ВОТ, а просто помогает обустроить жизнь на новом месте.

Что нужно для подачи заявки на жилищный ваучер

Пока что все работает в цифровом формате. Заходите в Дію, подписываете заявление с помощью Дія.Підпису (своего и партнера, если подаетесь вместе) — и дело сделано.

Впоследствии обещают добавить возможность подачи через ЦПАУ для тех, кому проще общаться с регистратором вживую.

Что еще стоит знать украинцам

Как ранее рассказал Новини.LIVE генеральный директор Ассоциации "Страховой бизнес" Вячеслав Черняховский, возможность защитить квартиру или дом от последствий ракетных ударов и дронов доступна фактически каждому. Украинские страховщики подстроились под реалии войны и добавили соответствующие опции в свои полисы.

Механика оформления осталась привычной. Единственное существенное изменение — к стандартному списку угроз просто добавили пункт о военной агрессии.

"Даже во время войны у нас убытки от ежедневных пожаров гораздо больше, чем от прилетов... Согласитесь, хорошо, когда не нужно за свой счет потом делать ремонт, потому что страховая все возместит", — отмечает эксперт.

При этом владельцы имеют выбор: покупать полный пакет или застраховать только то, что страдает чаще всего, например, окна или балконы.

Ранее мы рассказывали, кто в 2026 году имеет право получить компенсацию за разрушенное жилье. А также, чем отличаются жилищный ваучер от программы "єВідновлення".

обстрелы компенсация ВПЛ УБД жилищный ваучер
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации