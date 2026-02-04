Компенсация за уничтоженную от обстрелов РФ квартиру — как рассчитывается сумма в єВідновленні

Пострадавший от обстрелов дом. Фото: DSNSKHARKIV/Facebook

Когда теряешь квартиру из-за обстрелов, самое тяжелое - это не только эмоциональный удар, но и полная неизвестность относительно того, как жить дальше и на что рассчитывать. Многие надеются на какую-то фиксированную "выплату от государства", но на самом деле программа "єВідновлення" работает значительно сложнее.

Сумма в вашем сертификате — это не случайное число, а результат просчета многих факторов, от года застройки до района, где находился дом, отмечают эксперты волонтерской платформы "Верни свое".

От чего зависит сумма компенсации за квартиру

Размер компенсации рассчитывается по специальной формуле. Она учитывает не только сам факт уничтожения жилья, но и ряд технических и рыночных параметров.

Если коротко: две абсолютно одинаковые "двушки" в разных городах (или даже в разных районах) будут стоить по-разному.

Комиссия смотрит не только на квадраты. В формулу "зашито" много переменных:

Где именно было жилье. Регион и конкретный населенный пункт — это главный маркер цены. Тип дома и его "возраст". Сталинка, хрущевка или новостройка — год постройки и технические характеристики существенно влияют на коэффициент. Этаж и коммуникации. Даже такие детали имеют значение при оценке.

Как рассчитывается компенсация за уничтоженное жилье. Графика: getitback.in.ua

Что важно понимать о самом сертификате "єВідновлення"

Когда расчеты завершены, вы получаете цифровой сертификат. Но не стоит путать его с "кэшем":

это не наличные деньги. Вы не можете снять эти деньги в банкомате или потратить на ремонт. Это целевые средства исключительно на покупку квадратных метров или строительство;

персонализация. Сертификат привязан к конкретному объекту и владельцу. Продать его или передарить соседу не получится.

Почему важна точность данных

Сумма компенсации напрямую зависит от того, что написано в ваших бумагах и что увидит комиссия при обследовании. Любая ошибка в площади или опечатка в документах на право собственности — это риск получить меньше, чем вы рассчитывали.

Поэтому, прежде чем подавать заявление, убедитесь, что все технические характеристики в реестрах совпадают с реальностью.

Конечно, ни одна формула не идеальна, но такой подход дает шанс получить сумму, которая действительно позволит приобрести новое жилье, а не просто получить отписку от государства.

