Главная Рынок недвижимости Компенсация за уничтоженное во время войны жилье — как высчитывают сумму

Компенсация за уничтоженное во время войны жилье — как высчитывают сумму

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 11:22
Компенсация за уничтоженную от обстрелов РФ квартиру — как рассчитывается сумма в єВідновленні
Пострадавший от обстрелов дом. Фото: DSNSKHARKIV/Facebook

Когда теряешь квартиру из-за обстрелов, самое тяжелое - это не только эмоциональный удар, но и полная неизвестность относительно того, как жить дальше и на что рассчитывать. Многие надеются на какую-то фиксированную "выплату от государства", но на самом деле программа "єВідновлення" работает значительно сложнее.

Сумма в вашем сертификате — это не случайное число, а результат просчета многих факторов, от года застройки до района, где находился дом, отмечают эксперты волонтерской платформы "Верни свое".

Читайте также:

От чего зависит сумма компенсации за квартиру

Размер компенсации рассчитывается по специальной формуле. Она учитывает не только сам факт уничтожения жилья, но и ряд технических и рыночных параметров.

Если коротко: две абсолютно одинаковые "двушки" в разных городах (или даже в разных районах) будут стоить по-разному.

Комиссия смотрит не только на квадраты. В формулу "зашито" много переменных:

  1. Где именно было жилье. Регион и конкретный населенный пункт — это главный маркер цены.
  2. Тип дома и его "возраст". Сталинка, хрущевка или новостройка — год постройки и технические характеристики существенно влияют на коэффициент.
  3. Этаж и коммуникации. Даже такие детали имеют значение при оценке.

 

Компенсация за уничтоженное во время войны жилье — как высчитывают сумму - фото 1
Как рассчитывается компенсация за уничтоженное жилье. Графика: getitback.in.ua

Что важно понимать о самом сертификате "єВідновлення"

Когда расчеты завершены, вы получаете цифровой сертификат. Но не стоит путать его с "кэшем":

  • это не наличные деньги. Вы не можете снять эти деньги в банкомате или потратить на ремонт. Это целевые средства исключительно на покупку квадратных метров или строительство;
  • персонализация. Сертификат привязан к конкретному объекту и владельцу. Продать его или передарить соседу не получится.

Почему важна точность данных

Сумма компенсации напрямую зависит от того, что написано в ваших бумагах и что увидит комиссия при обследовании. Любая ошибка в площади или опечатка в документах на право собственности — это риск получить меньше, чем вы рассчитывали.

Поэтому, прежде чем подавать заявление, убедитесь, что все технические характеристики в реестрах совпадают с реальностью.

Конечно, ни одна формула не идеальна, но такой подход дает шанс получить сумму, которая действительно позволит приобрести новое жилье, а не просто получить отписку от государства.

Ранее мы рассказывали, как получить компенсацию за поврежденное в результате обстрелов РФ жилье. А также о новых правилах расчета стоимости ремонтных работ по программе "єВідновлення".

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
