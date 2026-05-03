Техпаспорт на квартиру: дает ли право собственности на недвижимость в Украине

Дом в Киеве и документы. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Техпаспорт на квартиру часто воспринимают как главное доказательство собственности. Из-за этого возникают риски: люди годами живут в жилье, но юридически не могут им распоряжаться. Но в 2026 году правила подтверждения прав четко изменились.

Поэтому важно понимать разницу между техническими документами и правом собственности, чтобы избежать проблем, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Подтверждает ли право собственности техпаспорт на квартиру

Технический паспорт — это лишь "анкета" вашей недвижимости. В нем записано, сколько в квартире квадратных метров, где расположены стены и на каком этаже находится объект. Он описывает состояние стен и труб, но ни словом не подтверждает, что именно вы являетесь законным хозяином.

Если у вас на руках есть только он, то с точки зрения современного цифрового государства вы — просто жилец, а не полноправный собственник, который может распоряжаться имуществом.

Но до 2013 года все было иначе: собирали печати БТИ, штампы на договорах купли-продажи и бумажные регистрационные удостоверения. Эти данные часто оставались в локальных архивах, записанные от руки в толстых книгах.

Читайте также:

Хотя государство официально признает эти документы, они существуют в "невидимой" для современных систем зоне. Если информацию о вашей квартире в свое время не перенесли с бумажных носителей в электронные базы, она фактически "зависла" в прошлом.

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество

В 2026 году единственным доказательством того, что квартира ваша, является запись в Государственном реестре. Если квартира есть только в архивах БТИ и отсутствует в реестре, возникают риски:

невозможность продажи или дарения;

отказ нотариуса;

проблемы с наследством;

ошибки в начислении налогов;

трудности с субсидиями;

риск мошенничества.

Фактически человек пользуется жильем, но его права ограничены.

Как зарегистрировать право собственности на квартиру

Исправить ситуацию проще, чем кажется. Это не значит, что вы покупаете квартиру во второй раз — вы просто "лекализируете" свое старое право в новом цифровом формате. Нужно взять свои бумажные договоры и техпаспорт и обратиться в ближайший ЦПАУ или к нотариусу.

После того, как государственный регистратор внесет данные в базу, ваша собственность станет защищенной, а вы сможете видеть свою недвижимость даже в приложении Дія.

Как сообщали Новини.LIVE, внесение сведений в Госреестр — это единственный способ подтвердить законность ваших прав на жилье, хотя из-за технических сбоев или ошибок регистратора данные иногда искажаются. Обновленное законодательство 2026 года позволяет оперативно исправить любые расхождения, поэтому обнаруженная неточность в цифрах или фамилии больше не является поводом для долгих судебных исков и решается почти мгновенно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что потеря дома влечет за собой кучу правовой волокиты, которая часто заходит в тупик из-за невозможности договориться с другими владельцами. Однако даже если связь с соседями потеряна или они идут на отказ, действующее законодательство предлагает выход, позволяющий решить вопрос в одностороннем порядке.