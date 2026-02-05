Видео
Главная Рынок недвижимости От аренды квартиры до дворца — где проживала Леди Гага (фото)

От аренды квартиры до дворца — где проживала Леди Гага (фото)

Дата публикации 5 февраля 2026 20:12
Где проживала Леди Гага — все дома звезды от Нью Йорка до Малибу (фото)
Леди Гага. Фото: Reuters

Сегодня мы знаем ее как эпатажную Леди Гагу, но когда-то это была просто Стефани Джерманотта, и ее звездный путь начинался вовсе не с роскошной недвижимости.

Первым домом будущей иконы поп-культуры стала скромная квартира на Нижнем Ист-Сайде в Нью Йорке, рассказывает Новини.LIVE, ссылаясь на ELLE Decor.

Она жила в старом доме без лифта, платила около 1 100 долларов в месяц за квартиру, где из роскоши был разве что старый рояль, и совмещала музыку с постоянной борьбой за место на сцене. Именно здесь формировался ее характер и стиль.

Бегство в Калифорнию

Когда слава наконец-то настигла ее, Леди Гага сменила душный Нью-Йорк на размах Лос-Анджелеса. Ее первым серьезным пристанищем стал особняк в Бел-Эйр, который она арендовала за 25 000 долларов в месяц.

Шесть спальных комнат, бесконечные мраморные полы и большой сад, где можно было спрятаться от папарацци — это был ее личный "билет" в высшую лигу.

 

От аренды квартиры до дворца — где проживала Леди Гага (фото) - фото 1
Особняк Леди Гаги в Бел-Эйр. Фото: Alamy

Возвращение к корням

Однако Нью-Йорк не отпускает своих просто так. Даже став мировой звездой, Гага вернулась домой, но уже не в каморку, а в роскошный дуплекс возле Центрального парка.

Двухкомнатный пентхаус-дуплекс с двумя ванными комнатами обх за 22 000 долларов в месяц.

Огромные террасы с видом на небоскребы стали для нее местом силы, где светский блеск граничил с ностальгией по временам, когда она была всего лишь "той девушкой из соседнего подъезда".

Дом Леди Гаги в Малибу

Свой истинный "дзен" певица обрела лишь в 2014-м, когда купила особняк над пляжем Зума в Малибу за 22,5 млн долл. Это уже не просто недвижимость, а целая вселенная: с конюшнями, домашним кинотеатром и даже тайным ходом (вполне в стиле Гаги).

Она называет это место своим "пристанищем цыганки", и именно здесь, среди океанского бриза, рождаются ее главные хиты. Именно этот дом и сегодня остается ее главным местом жизни и творчества.

 

От аренды квартиры до дворца — где проживала Леди Гага (фото) - фото 2
Особняк Леди Гаги в Малибу. Фото: BACKGRID

Другая недвижимость Леди Гаги

Кроме основной резиденции, звезда владела и арендовала и другие знаковые объекты:

  • таунхаус в Челси с бассейном и стеклянным лифтом;
  • поместье Фрэнка Заппы в Hollywood Hills с легендарной студией.

 

От аренды квартиры до дворца — где проживала Леди Гага (фото) - фото 3
Особняк Фрэнка Заппы. Фото: Alamy

Некоторые из них она продала, но каждый дом стал частью ее истории.

Ранее мы рассказывали, что в гостиной Джулии Робертс делает интерьер вневременным. А также, какое необычное сочетание на кухне Тейлора Лотнера удивило дизайнеров.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
