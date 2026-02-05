Где проживала Леди Гага — все дома звезды от Нью Йорка до Малибу (фото)

От аренды квартиры до дворца — где проживала Леди Гага (фото)
Сегодня мы знаем ее как эпатажную Леди Гагу, но когда-то это была просто Стефани Джерманотта, и ее звездный путь начинался вовсе не с роскошной недвижимости.
Первым домом будущей иконы поп-культуры стала скромная квартира на Нижнем Ист-Сайде в Нью Йорке, рассказывает Новини.LIVE, ссылаясь на ELLE Decor.
Она жила в старом доме без лифта, платила около 1 100 долларов в месяц за квартиру, где из роскоши был разве что старый рояль, и совмещала музыку с постоянной борьбой за место на сцене. Именно здесь формировался ее характер и стиль.
Бегство в Калифорнию
Когда слава наконец-то настигла ее, Леди Гага сменила душный Нью-Йорк на размах Лос-Анджелеса. Ее первым серьезным пристанищем стал особняк в Бел-Эйр, который она арендовала за 25 000 долларов в месяц.
Шесть спальных комнат, бесконечные мраморные полы и большой сад, где можно было спрятаться от папарацци — это был ее личный "билет" в высшую лигу.
Возвращение к корням
Однако Нью-Йорк не отпускает своих просто так. Даже став мировой звездой, Гага вернулась домой, но уже не в каморку, а в роскошный дуплекс возле Центрального парка.
Двухкомнатный пентхаус-дуплекс с двумя ванными комнатами обх за 22 000 долларов в месяц.
Огромные террасы с видом на небоскребы стали для нее местом силы, где светский блеск граничил с ностальгией по временам, когда она была всего лишь "той девушкой из соседнего подъезда".
Дом Леди Гаги в Малибу
Свой истинный "дзен" певица обрела лишь в 2014-м, когда купила особняк над пляжем Зума в Малибу за 22,5 млн долл. Это уже не просто недвижимость, а целая вселенная: с конюшнями, домашним кинотеатром и даже тайным ходом (вполне в стиле Гаги).
Она называет это место своим "пристанищем цыганки", и именно здесь, среди океанского бриза, рождаются ее главные хиты. Именно этот дом и сегодня остается ее главным местом жизни и творчества.
Другая недвижимость Леди Гаги
Кроме основной резиденции, звезда владела и арендовала и другие знаковые объекты:
- таунхаус в Челси с бассейном и стеклянным лифтом;
- поместье Фрэнка Заппы в Hollywood Hills с легендарной студией.
Некоторые из них она продала, но каждый дом стал частью ее истории.
Ранее мы рассказывали, что в гостиной Джулии Робертс делает интерьер вневременным. А также, какое необычное сочетание на кухне Тейлора Лотнера удивило дизайнеров.
Читайте Новини.LIVE!