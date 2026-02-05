Відео
Від оренди квартири до палацу — де проживала Леді Гага (фото)

Від оренди квартири до палацу — де проживала Леді Гага (фото)

Дата публікації: 5 лютого 2026 20:12
Де проживала Леді Гага — всі будинки зірки від Нью Йорка до Малібу (фото)
Леді Гага. Фото: Reuters

Сьогодні ми знаємо її як епатажну Леді Гагу, але колись це була просто Стефані Джерманотта, і її зірковий шлях починався зовсім не з розкішної нерухомості.

Першим домом майбутньої ікони попкультури стала скромна квартира на Нижньому Іст-Сайді в Нью Йорку, розповідає Новини.LIVE, посилаючись на ELLE Decor.

Вона мешкала у старому будинку без ліфта, платила близько 1 100 доларів на місяць за квартиру, де з розкоші був хіба що старий рояль, і поєднувала музику з постійною боротьбою за місце на сцені. Саме тут формувався її характер і стиль.

Втеча до Каліфорнії

Коли слава нарешті наздогнала її, Леді Гага змінила задушливий Нью-Йорк на розмах Лос-Анджелеса. Її першим серйозним прихистком став особняк у Бел-Ейр, який вона орендувала за 25 000 доларів на місяць. 

Шість спальних кімнат, нескінченні мармурові підлоги та великий сад, де можна було сховатися від папараці — це був її особистий "квиток" у вищу лігу.

 

Від оренди квартири до палацу — де проживала Леді Гага (фото) - фото 1
Особняк Леді Гаги у Бел-Ейр. Фото: Alamy

Повернення до коріння

Проте Нью-Йорк не відпускає своїх просто так. Навіть ставши світовою зіркою, Гага повернулася додому, але вже не в комірчину, а в розкішний дуплекс біля Центрального парку.

Двокімнатний пентхаус-дуплекс з двома ванними кімнатами обх за 22 000 доларів на місяць.

Величезні тераси з краєвидом на хмарочоси стали для неї місцем сили, де світський блиск межував із ностальгією за часами, коли вона була лише "тією дівчиною з сусіднього під'їзду".

Будинок Леді Гаги в Малібу

Свій істинний "дзен" співачка знайшла лише у 2014-му, коли купила маєток над пляжем Зума в Малібу за 22,5 млн дол. Це вже не просто нерухомість, а цілий всесвіт: зі стайнями, домашнім кінотеатром і навіть таємним ходом (цілком у стилі Гаги). 

Вона називає це місце своїм "притулком циганки", і саме тут, серед океанського бризу, народжуються її головні хіти. Саме цей будинок і сьогодні залишається її головним місцем життя та творчості.

 

Від оренди квартири до палацу — де проживала Леді Гага (фото) - фото 2
Особняк Леді Гаги у Малібу. Фото: BACKGRID

Інша нерухомість Леді Гаги

Окрім основної резиденції, зірка володіла та орендувала й інші знакові обʼєкти:

  • таунхаус у Челсі з басейном і скляним ліфтом;
  • маєток Френка Заппи в Hollywood Hills із легендарною студією.

 

Від оренди квартири до палацу — де проживала Леді Гага (фото) - фото 3
Особняк Френка Заппі. Фото: Alamy

Деякі з них вона продала, але кожен дім став частиною її історії.

нерухомість Леді Гага закордонні зірки співачка зірки
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
