Дизайн интерьера звезды — как гостиная Джулии Робертс заставила пересмотреть тренды (фото)

Что в гостиной Джулии Робертс делает интерьер вневременным (фото)
Дизайнеры недавно обратили внимание на гостиную актрисы Джулии Робертс. Пространство выглядит сдержанно, даже скромно, но именно в этом кроется его сила.
Белые стеновые панели, натуральный деревянный пол и минималистичная мебель создают интерьер, который не зависит от модных волн, пишет издание Homes & Gardens.
Белый и дерево в интерьере
Сочетание светлых стен и темного натурального дерева создает баланс между свежестью и теплом. В гостиной Робертс нет лишних деталей — текстуры выходят на первый план, а пространство дышит. Именно контраст, а не декор, формирует элегантность.
Почему дизайнеры называют эту гостиную универсальной
Специалисты отмечают, что такая палитра подходит почти для любого помещения — от гостиной до спальни. Она легко адаптируется под различные стили и не теряет актуальности с годами.
"Сочетание белого цвета краски и деревянных акцентов является одним из самых выносливых дизайнерских решений. Этот дуэт органично сочетает изысканность и естественное тепло", — объясняет дизайнер Нина Лихтенштейн.
Какие решения стоит взять на заметку для своего дома
Чтобы достичь похожего эффекта, дизайнеры советуют сосредоточиться на базовых элементах:
- светлые стены без сложных оттенков;
- натуральное дерево с выраженной текстурой.
Также важно избегать перегрузки пространства аксессуарами, позволяя материалам "говорить" самостоятельно.
Почему интерьер Джулии Робертс будет оставаться актуальным
Это пространство доказывает, что элегантность и комфорт могут сосуществовать без усилий. Гостиная не пытается поразить — она приглашает расслабиться.
И именно поэтому, как отмечают дизайнеры, белый и дерево еще долго будут оставаться символом вневременного дома.
Ранее мы рассказывали, что необычного в гостиной Беллы Хадид. А также, почему дизайнеры увлеклись гостиной Кайли Миноуг.
Читайте Новини.LIVE!