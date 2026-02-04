Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Что в гостиной Джулии Робертс делает интерьер вневременным (фото)

Что в гостиной Джулии Робертс делает интерьер вневременным (фото)

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 06:12
Дизайн интерьера звезды — как гостиная Джулии Робертс заставила пересмотреть тренды (фото)
Джулия Робертс. Фото: Reuters

Дизайнеры недавно обратили внимание на гостиную актрисы Джулии Робертс. Пространство выглядит сдержанно, даже скромно, но именно в этом кроется его сила.

Белые стеновые панели, натуральный деревянный пол и минималистичная мебель создают интерьер, который не зависит от модных волн, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама
Читайте также:

Белый и дерево в интерьере

Сочетание светлых стен и темного натурального дерева создает баланс между свежестью и теплом. В гостиной Робертс нет лишних деталей — текстуры выходят на первый план, а пространство дышит. Именно контраст, а не декор, формирует элегантность.

 

Что в гостиной Джулии Робертс делает интерьер вневременным (фото) - фото 1
Джулия Робертс в гостиной. Фото: juliaroberts/Instagram

Почему дизайнеры называют эту гостиную универсальной

Специалисты отмечают, что такая палитра подходит почти для любого помещения — от гостиной до спальни. Она легко адаптируется под различные стили и не теряет актуальности с годами.

"Сочетание белого цвета краски и деревянных акцентов является одним из самых выносливых дизайнерских решений. Этот дуэт органично сочетает изысканность и естественное тепло", — объясняет дизайнер Нина Лихтенштейн.

 

Что в гостиной Джулии Робертс делает интерьер вневременным (фото) - фото 2
Гостиная Джулии Робертс. Фото: James French

Какие решения стоит взять на заметку для своего дома

Чтобы достичь похожего эффекта, дизайнеры советуют сосредоточиться на базовых элементах:

  • светлые стены без сложных оттенков;
  • натуральное дерево с выраженной текстурой.

Также важно избегать перегрузки пространства аксессуарами, позволяя материалам "говорить" самостоятельно.

Почему интерьер Джулии Робертс будет оставаться актуальным

Это пространство доказывает, что элегантность и комфорт могут сосуществовать без усилий. Гостиная не пытается поразить — она приглашает расслабиться.

И именно поэтому, как отмечают дизайнеры, белый и дерево еще долго будут оставаться символом вневременного дома.

Ранее мы рассказывали, что необычного в гостиной Беллы Хадид. А также, почему дизайнеры увлеклись гостиной Кайли Миноуг.

Джулия Робертс тренды зарубежные звезды Дизайн актриса
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации