Дизайн интерьера звезды — как гостиная Джулии Робертс заставила пересмотреть тренды (фото)

Джулия Робертс. Фото: Reuters

Дизайнеры недавно обратили внимание на гостиную актрисы Джулии Робертс. Пространство выглядит сдержанно, даже скромно, но именно в этом кроется его сила.

Белые стеновые панели, натуральный деревянный пол и минималистичная мебель создают интерьер, который не зависит от модных волн, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама

Читайте также:

Белый и дерево в интерьере

Сочетание светлых стен и темного натурального дерева создает баланс между свежестью и теплом. В гостиной Робертс нет лишних деталей — текстуры выходят на первый план, а пространство дышит. Именно контраст, а не декор, формирует элегантность.

Джулия Робертс в гостиной. Фото: juliaroberts/Instagram

Почему дизайнеры называют эту гостиную универсальной

Специалисты отмечают, что такая палитра подходит почти для любого помещения — от гостиной до спальни. Она легко адаптируется под различные стили и не теряет актуальности с годами.

"Сочетание белого цвета краски и деревянных акцентов является одним из самых выносливых дизайнерских решений. Этот дуэт органично сочетает изысканность и естественное тепло", — объясняет дизайнер Нина Лихтенштейн.

Гостиная Джулии Робертс. Фото: James French

Какие решения стоит взять на заметку для своего дома

Чтобы достичь похожего эффекта, дизайнеры советуют сосредоточиться на базовых элементах:

светлые стены без сложных оттенков;

натуральное дерево с выраженной текстурой.

Также важно избегать перегрузки пространства аксессуарами, позволяя материалам "говорить" самостоятельно.

Почему интерьер Джулии Робертс будет оставаться актуальным

Это пространство доказывает, что элегантность и комфорт могут сосуществовать без усилий. Гостиная не пытается поразить — она приглашает расслабиться.

И именно поэтому, как отмечают дизайнеры, белый и дерево еще долго будут оставаться символом вневременного дома.

Ранее мы рассказывали, что необычного в гостиной Беллы Хадид. А также, почему дизайнеры увлеклись гостиной Кайли Миноуг.