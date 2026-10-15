Усадьбы и необычные дома в Украине: сколько стоят виллы, виноградники и большие земельные участки

Старинная усадьба в Киевской области. Фото: Новини.LIVE

Старинные усадьбы и поместья в Украине можно найти на рынке недвижимости по цене от нескольких сотен тысяч гривен до нескольких миллионов. Стоимость зависит от площади здания, состояния, размера земельного участка и исторической ценности. Некоторые объекты могут заинтересовать тех, кто ищет необычное жилье или помещение для собственного проекта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на объявления о продаже недвижимости на OLX.

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Какие старинные дома продают в Украине

1. Старый дом с хозяйственными постройками в Черниговской области

В Борзне Черниговской области продают дом вместе с двумя смежными земельными участками за 12 500 долларов. Общая площадь территории составляет около 1,42 га, а самого дома — 117,3 кв. м.

В здании пять комнат и печное отопление. На территории также расположены хозяйственное сооружение и помещения бывших лесопилки и кузницы. Такой объект может заинтересовать покупателей, которые планируют восстановить старый дом, обустроить загородную усадьбу или использовать территорию для собственного дела.

В то же время перед покупкой необходимо оценить состояние зданий, возможные расходы на ремонт и юридический статус каждого земельного участка.

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2. Загородная усадьба с виноградником в Черкасской области

В селе Чеховка Черкасской области выставлен на продажу загородный дом за примерно 3,34 млн гривен. Площадь двухэтажного дома составляет 91,8 кв. м, а земельного участка — 120 соток.

На территории есть гараж, сауна, беседка, зона для барбекю, фруктовый сад и виноградник. Отдельной особенностью объекта продавец называет собственную винодельню. Поблизости расположены река, водохранилище и лес.

В отличие от исторической виллы, это обустроенная загородная усадьба для проживания и отдыха. Она демонстрирует, сколько могут стоить дома с большим земельным участком и дополнительной инфраструктурой.

3. Историческая вилла с росписями недалеко от Львова

Один из самых дорогих объектов в подборке — вилла "Американка" в Бибрке Львовской области. Ее продают за 165 тысяч долларов.

Общая площадь комплекса составляет 415,6 кв. м. Из них 264,2 кв. м приходится на историческую виллу, еще 151,4 кв. м — на хозяйственную постройку. Земельный участок занимает 38,51 сотки и находится в коммунальной собственности, а пользование им предусмотрено договором аренды.

Вилла была построена в начале XX века. В здании сохранились исторические настенные росписи, деревянные окна и двери, латунные защелки и другие аутентичные элементы. Комплекс также имеет старый погреб и хозяйственную постройку с водонапорной башней.

Объект относится к нежилому фонду, поэтому его следует рассматривать не как обычный жилой дом, а как недвижимость с потенциалом для создания туристического, культурного или гостиничного пространства. В то же время перед покупкой необходимо выяснить условия пользования землёй и требования к сохранению исторических элементов.

Что стоит учесть перед покупкой старинной усадьбы

Низкая цена старого дома не всегда означает выгодную покупку. К стоимости недвижимости могут добавиться расходы на ремонт крыши, укрепление фундамента, замену коммуникаций и восстановление интерьера.

Покупателю также стоит проверить документы на дом и землю, наличие обременений, границы участка и возможность подключения коммуникаций. Если здание имеет статус памятника культурного наследия, нужно отдельно выяснить требования к реставрации и перестройке.

Особое внимание следует уделять земельным участкам. Например, в случае виллы "Американка" земля находится в коммунальной собственности, а не в собственности продавца. Это важное обстоятельство, которое необходимо учесть при оценке условий сделки.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что большие обеденные столы уступают место кухонным островам и барным стойкам. Новые решения помогают рациональнее использовать пространство и объединять несколько функций в одной зоне. В то же время при обустройстве кухни важно учитывать площадь помещения и потребности семьи.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Сербии продают дом у Дуная за 10 тысяч евро, однако здание требует сноса. Поэтому покупателю придется дополнительно потратиться на демонтаж и подготовку участка. Этот пример показывает, почему перед покупкой старой недвижимости важно оценивать не только цену, но и будущие расходы.