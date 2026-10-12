Дизайн интерьера кухни: почему большие столы теряют популярность и что приходит им на смену

Интерьер кухни-студии в доме. Фото: УНИАН

Большие обеденные столы уступают место более функциональным решениям в современном дизайне кухонь. Вместо привычной зоны для семейных обедов владельцы жилья обустраивают кухонные острова и барные стойки, которые сочетают в себе место для приготовления пищи, приема гостей и работы. В то же время такая планировка требует достаточно места.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание Ofeminin.

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Что ставят на кухне вместо большого стола

Раньше обеденный стол был центральным элементом кухни: за ним не только ели, но и общались с семьей, праздновали важные события и проводили время с гостями. Однако современные подходы к обустройству жилья предполагают многофункциональность и рациональное использование площади.

Одним из популярных решений стал кухонный остров. Он может служить рабочей поверхностью, местом для приготовления пищи и зоной для быстрых завтраков. В зависимости от планировки на нем также размещают варочную поверхность или мойку.

Еще один вариант — барная стойка. Она позволяет организовать место для еды, не устанавливая отдельный большой стол. Также за ней можно работать с ноутбуком или общаться с гостями, пока готовится ужин.

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Как обустроить кухню, чтобы не потерять комфорт

Перед выбором кухонного острова или барной стойки важно оценить площадь помещения и расположение мебели. Массивная конструкция может затруднить передвижение, если кухня небольшая или имеет узкий проход.

Особое внимание стоит уделить глубине столешницы. Как отмечает Ofeminin, для комфортного размещения ног сидящих людей барная стойка должна выступать за пределы кухонных шкафов как минимум на 25–30 сантиметров. В противном случае во время сидения колени могут упираться в мебель.

Важно также заранее определить, сколько человек будет регулярно пользоваться кухней и нужно ли отдельное место для полноценных семейных обедов. Если за столом собирается большая семья, полностью отказываться от него только ради модного интерьера может быть нецелесообразно.

Стоит ли отказываться от обеденного стола

Кухонный остров или барная стойка могут стать практичным решением для современного жилья, особенно когда нужно объединить несколько функций в одной зоне. В то же время универсального варианта для всех квартир нет: планировка должна соответствовать привычкам жильцов и размеру помещения

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