Садиби та незвичні будинки в Україні: скільки коштують вілли, виноградники й великі земельні ділянки

Старовинна садиба у Київській області. Фото: Новини.LIVE

Старовинні садиби та маєтки в Україні можна знайти на ринку нерухомості за ціною від кількох сотень тисяч гривень до кількох мільйонів. Вартість залежить від площі будівлі, стану, розміру земельної ділянки та історичної цінності. Деякі об’єкти можуть зацікавити тих, хто шукає незвичайне житло або приміщення для власного проєкту.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на оголошення про продаж нерухомості на OLX.

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Які старовинні будинки продають в Україні

1. Старий будинок із господарськими спорудами на Чернігівщині

У Борзні Чернігівської області продають будинок разом із двома суміжними земельними ділянками за 12 500 доларів. Загальна площа території становить близько 1,42 га, а самого будинку — 117,3 кв. м.

У будівлі п’ять кімнат і пічне опалення. На території також розташовані господарська споруда та приміщення колишніх пилорами й кузні. Такий об’єкт може зацікавити покупців, які планують відновити старий будинок, облаштувати заміську садибу або використовувати територію для власної справи.

Водночас перед купівлею необхідно оцінити стан будівель, можливі витрати на ремонт і юридичний статус кожної земельної ділянки.

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2. Заміська садиба з виноградником на Черкащині

У селі Чехівка Черкаської області виставили на продаж заміську садибу за приблизно 3,34 млн гривень. Площа двоповерхового будинку становить 91,8 кв. м, а земельної ділянки — 120 соток.

На території є гараж, сауна, альтанка, зона для барбекю, фруктовий сад і виноградник. Окремою особливістю об’єкта продавець називає власну виноробню. Поблизу розташовані річка, водосховище та ліс.

На відміну від історичної вілли, це облаштована заміська садиба для проживання та відпочинку. Вона показує, скільки можуть коштувати будинки з великою земельною ділянкою та додатковою інфраструктурою.

3. Історична вілла з розписами поблизу Львова

Один із найдорожчих прикладів у добірці — вілла "Американка" в Бібрці Львівської області. Її продають за 165 тисяч доларів.

Загальна площа комплексу становить 415,6 кв. м. Із них 264,2 кв. м припадає на історичну віллу, ще 151,4 кв. м — на господарську споруду. Земельна ділянка займає 38,51 сотки та перебуває в комунальній власності, а користування нею передбачене договором оренди.

Віллу збудували на початку XX століття. У будівлі збереглися історичні настінні розписи, дерев’яні вікна й двері, латунні клямки та інші автентичні елементи. Комплекс також має старий льох і господарську споруду з водонапірною вежею.

Об’єкт належить до нежитлового фонду, тому його варто розглядати не як звичайний будинок для проживання, а як нерухомість із потенціалом для створення туристичного, культурного чи готельного простору. Водночас перед придбанням необхідно з’ясувати умови користування землею та вимоги до збереження історичних елементів.

Що варто врахувати перед купівлею старої садиби

Низька ціна старого будинку не завжди означає вигідну покупку. До вартості нерухомості можуть додатися витрати на ремонт даху, укріплення фундаменту, заміну комунікацій і відновлення інтер’єру.

Покупцеві також варто перевірити документи на будинок і землю, наявність обтяжень, межі ділянки та можливість підключення комунікацій. Якщо будівля має статус пам’ятки культурної спадщини, потрібно окремо з’ясувати вимоги до реставрації та перебудови.

Особливу увагу слід приділяти земельним ділянкам. Наприклад, у випадку вілли "Американка" земля перебуває в комунальній власності, а не у власності продавця. Це важлива обставина, яку необхідно врахувати під час оцінювання умов угоди.

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