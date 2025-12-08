Видео
Отключение света — какое жилье стало популярным на рынке аренды

Дата публикации 8 декабря 2025 10:50
Как отключение света изменило рынок аренды жилья и какие квартиры стали популярны
Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

Отключение электроэнергии заметно изменило арендные приоритеты украинцев. Квартиры, способные работать автономно во время блэкаутов, перестали быть редкостью или роскошью - они формируют новую норму рынка.

По данным OLX Недвижимость, спрос и предложение на такие квартиры растут в большинстве городов, а особенно — там, где население больше всего ощущает последствия отключений электроэнергии.

Спрос на автономные квартиры

В большинстве областных центров предложение таких квартир увеличилось за год очень существенно. Особенно резко ситуация изменилась в городах, которые сильнее всего ощутили нестабильность энергосистемы.

Самый большой прирост объявлений:

  • Сумы — плюс 240%:
  • Чернигов — плюс 142%;
  • Луцк — плюс 100%;
  • Днепр и Житомир — плюс 41%;
  • Киев — плюс 27%.

В то же время лидерами по общему количеству автономных квартир остаются крупные агломерации. Больше всего такое жилье предлагают:

  • Киев — 3 600 объявлений;
  • Одесса — 2 100;
  • Днепр —- 298;
  • Львов — 228.

Аналитики объясняют рост предложений тем, что владельцы начали инвестировать в автономность, потому что понимают, что это повышает ликвидность жилья.

Цены на аренду автономных квартир

Медианные ставки аренды в течение года повысились почти везде. Самые заметные изменения произошли в регионах, где арендаторы массово переходят на жилье с резервными системами.

Самое сильное подорожание:

  • Николаев — плюс 180% (до 14 000 грн);
  • Тернополь — плюс 80% (до 20 900 грн);
  • Запорожье — плюс 46% (до 9 500 грн);
  • Харьков — плюс 25% (до 8 700 грн).

Аналитики подчеркивают, что автономность перестала быть бонусом и стала требованием.

"Арендаторы рассматривают стабильное отопление и интернет как часть базовых потребностей", — говорят они.

Спрос на жилье с автономным отоплением

Отдельный сегмент рынка - квартиры с автономным отоплением, работающим независимо от централизованных сетей. В 2025 году прирост объявлений также был ощутимым, хотя более неравномерным по стране.

Наибольший рост за год зафиксирован в:

  • Сумах (+114%);
  • Луцке (+72%);
  • Днепре (+40%);
  • Чернигове (+32%);
  • Киеве (+29%).

Абсолютным лидером рынка остается столица — около 9 200 объявлений. Высокие показатели также демонстрируют Одесса (5 400), Днепр (1 300) и Харьков (621).

Цены на такое жилье продолжили подниматься. Больше всего — в Сумах (+36%, до 7 500 грн), Харькове (+20%, до 6 000 грн), Виннице (+16%, до 13 900 грн), Житомире (+13%, до 11 200 грн) и Львове (+12%, до 20 800 грн).

Что означает новая реальность рынка

Автономность стала критерием, который влияет на скорость аренды, цену и долгосрочный спрос. Все чаще арендаторы готовы платить больше за возможность не зависеть от перебоев.

"Рынок вошел в фазу, где автономность — не тренд, а стандарт, который будет только укреплять позиции", — резюмируют аналитики.

Как сообщалось, украинцы, которые стремятся обеспечить автономность своего частного дома, регулярно решают задачу безопасной установки генераторов, чтобы защитить себя и окружающих. Хотя эти устройства очень полезны, их эксплуатация требует внимания из-за рисков, связанных с выделением тепла, шумом и угарным газом.

Также мы рассказывали, что владельцы, которые готовятся сдать свое жилье в аренду, часто задаются вопросом, должны ли они строго следовать минимальным государственным тарифам. Хотя законодательные нормы устанавливают определенные рамки, существует весомое исключение, которое позволяет арендодателям самостоятельно устанавливать желаемую цену.

недвижимость жилье аренда генераторы отключения света
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
