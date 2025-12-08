Как отключение света изменило рынок аренды жилья и какие квартиры стали популярны

Отключение света — какое жилье стало популярным на рынке аренды
Отключение электроэнергии заметно изменило арендные приоритеты украинцев. Квартиры, способные работать автономно во время блэкаутов, перестали быть редкостью или роскошью - они формируют новую норму рынка.
По данным OLX Недвижимость, спрос и предложение на такие квартиры растут в большинстве городов, а особенно — там, где население больше всего ощущает последствия отключений электроэнергии.
Спрос на автономные квартиры
В большинстве областных центров предложение таких квартир увеличилось за год очень существенно. Особенно резко ситуация изменилась в городах, которые сильнее всего ощутили нестабильность энергосистемы.
Самый большой прирост объявлений:
- Сумы — плюс 240%:
- Чернигов — плюс 142%;
- Луцк — плюс 100%;
- Днепр и Житомир — плюс 41%;
- Киев — плюс 27%.
В то же время лидерами по общему количеству автономных квартир остаются крупные агломерации. Больше всего такое жилье предлагают:
- Киев — 3 600 объявлений;
- Одесса — 2 100;
- Днепр —- 298;
- Львов — 228.
Аналитики объясняют рост предложений тем, что владельцы начали инвестировать в автономность, потому что понимают, что это повышает ликвидность жилья.
Цены на аренду автономных квартир
Медианные ставки аренды в течение года повысились почти везде. Самые заметные изменения произошли в регионах, где арендаторы массово переходят на жилье с резервными системами.
Самое сильное подорожание:
- Николаев — плюс 180% (до 14 000 грн);
- Тернополь — плюс 80% (до 20 900 грн);
- Запорожье — плюс 46% (до 9 500 грн);
- Харьков — плюс 25% (до 8 700 грн).
Аналитики подчеркивают, что автономность перестала быть бонусом и стала требованием.
"Арендаторы рассматривают стабильное отопление и интернет как часть базовых потребностей", — говорят они.
Спрос на жилье с автономным отоплением
Отдельный сегмент рынка - квартиры с автономным отоплением, работающим независимо от централизованных сетей. В 2025 году прирост объявлений также был ощутимым, хотя более неравномерным по стране.
Наибольший рост за год зафиксирован в:
- Сумах (+114%);
- Луцке (+72%);
- Днепре (+40%);
- Чернигове (+32%);
- Киеве (+29%).
Абсолютным лидером рынка остается столица — около 9 200 объявлений. Высокие показатели также демонстрируют Одесса (5 400), Днепр (1 300) и Харьков (621).
Цены на такое жилье продолжили подниматься. Больше всего — в Сумах (+36%, до 7 500 грн), Харькове (+20%, до 6 000 грн), Виннице (+16%, до 13 900 грн), Житомире (+13%, до 11 200 грн) и Львове (+12%, до 20 800 грн).
Что означает новая реальность рынка
Автономность стала критерием, который влияет на скорость аренды, цену и долгосрочный спрос. Все чаще арендаторы готовы платить больше за возможность не зависеть от перебоев.
"Рынок вошел в фазу, где автономность — не тренд, а стандарт, который будет только укреплять позиции", — резюмируют аналитики.
Как сообщалось, украинцы, которые стремятся обеспечить автономность своего частного дома, регулярно решают задачу безопасной установки генераторов, чтобы защитить себя и окружающих. Хотя эти устройства очень полезны, их эксплуатация требует внимания из-за рисков, связанных с выделением тепла, шумом и угарным газом.
Также мы рассказывали, что владельцы, которые готовятся сдать свое жилье в аренду, часто задаются вопросом, должны ли они строго следовать минимальным государственным тарифам. Хотя законодательные нормы устанавливают определенные рамки, существует весомое исключение, которое позволяет арендодателям самостоятельно устанавливать желаемую цену.
