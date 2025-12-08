Как отключение света изменило рынок аренды жилья и какие квартиры стали популярны

Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

Отключение электроэнергии заметно изменило арендные приоритеты украинцев. Квартиры, способные работать автономно во время блэкаутов, перестали быть редкостью или роскошью - они формируют новую норму рынка.

По данным OLX Недвижимость, спрос и предложение на такие квартиры растут в большинстве городов, а особенно — там, где население больше всего ощущает последствия отключений электроэнергии.

Спрос на автономные квартиры

В большинстве областных центров предложение таких квартир увеличилось за год очень существенно. Особенно резко ситуация изменилась в городах, которые сильнее всего ощутили нестабильность энергосистемы.

Самый большой прирост объявлений:

Сумы — плюс 240%:

Чернигов — плюс 142%;

Луцк — плюс 100%;

Днепр и Житомир — плюс 41%;

Киев — плюс 27%.

В то же время лидерами по общему количеству автономных квартир остаются крупные агломерации. Больше всего такое жилье предлагают:

Киев — 3 600 объявлений;

Одесса — 2 100;

Днепр —- 298;

Львов — 228.

Аналитики объясняют рост предложений тем, что владельцы начали инвестировать в автономность, потому что понимают, что это повышает ликвидность жилья.

Цены на аренду автономных квартир

Медианные ставки аренды в течение года повысились почти везде. Самые заметные изменения произошли в регионах, где арендаторы массово переходят на жилье с резервными системами.

Самое сильное подорожание:

Николаев — плюс 180% (до 14 000 грн);

Тернополь — плюс 80% (до 20 900 грн);

Запорожье — плюс 46% (до 9 500 грн);

Харьков — плюс 25% (до 8 700 грн).

Аналитики подчеркивают, что автономность перестала быть бонусом и стала требованием.

"Арендаторы рассматривают стабильное отопление и интернет как часть базовых потребностей", — говорят они.

Спрос на жилье с автономным отоплением

Отдельный сегмент рынка - квартиры с автономным отоплением, работающим независимо от централизованных сетей. В 2025 году прирост объявлений также был ощутимым, хотя более неравномерным по стране.

Наибольший рост за год зафиксирован в:

Сумах (+114%);

Луцке (+72%);

Днепре (+40%);

Чернигове (+32%);

Киеве (+29%).

Абсолютным лидером рынка остается столица — около 9 200 объявлений. Высокие показатели также демонстрируют Одесса (5 400), Днепр (1 300) и Харьков (621).

Цены на такое жилье продолжили подниматься. Больше всего — в Сумах (+36%, до 7 500 грн), Харькове (+20%, до 6 000 грн), Виннице (+16%, до 13 900 грн), Житомире (+13%, до 11 200 грн) и Львове (+12%, до 20 800 грн).

Что означает новая реальность рынка

Автономность стала критерием, который влияет на скорость аренды, цену и долгосрочный спрос. Все чаще арендаторы готовы платить больше за возможность не зависеть от перебоев.

"Рынок вошел в фазу, где автономность — не тренд, а стандарт, который будет только укреплять позиции", — резюмируют аналитики.

Как сообщалось, украинцы, которые стремятся обеспечить автономность своего частного дома, регулярно решают задачу безопасной установки генераторов, чтобы защитить себя и окружающих. Хотя эти устройства очень полезны, их эксплуатация требует внимания из-за рисков, связанных с выделением тепла, шумом и угарным газом.

Также мы рассказывали, что владельцы, которые готовятся сдать свое жилье в аренду, часто задаются вопросом, должны ли они строго следовать минимальным государственным тарифам. Хотя законодательные нормы устанавливают определенные рамки, существует весомое исключение, которое позволяет арендодателям самостоятельно устанавливать желаемую цену.