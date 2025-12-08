Як відключення світла змінило ринок оренди житла та які квартири стали популярні

Генератор на вулиці. Новини.LIVE

Відключення електроенергії помітно змінило орендні пріоритети українців. Квартири, здатні працювати автономно під час блекаутів, перестали бути рідкістю чи розкішшю — вони формують нову норму ринку.

За даними OLX Нерухомість, попит і пропозиція на такі квартири зростають у більшості міст, а особливо — там, де населення найбільше відчуває наслідки відключень електроенергії.

Попит на автономні квартири

У більшості обласних центрів пропозиція таких квартир збільшилася за рік дуже суттєво. Особливо різко ситуація змінилася в містах, що найсильніше відчули нестабільність енергосистеми.

Найбільший приріст оголошень:

Суми — плюс 240%:

Чернігів — плюс 142%;

Луцьк — плюс 100%;

Дніпро та Житомир — плюс 41%;

Київ — плюс 27%.

Водночас лідерами за загальною кількістю автономних квартир залишаються великі агломерації. Найбільше таке житло пропонують:

Київ — 3 600 оголошень;

Одеса — 2 100;

Дніпро — 298;

Львів — 228.

Аналітики пояснюють зростання пропозицій тим, що власники почали інвестувати в автономність, бо розуміють, що це підвищує ліквідність житла.

Ціни на оренду автономних квартир

Медіанні ставки оренди протягом року підвищилися майже всюди. Найпомітніші зміни сталися в регіонах, де орендарі масово переходять на житло з резервними системами.

Найсильніше подорожчання:

Миколаїв — плюс 180% (до 14 000 грн);

Тернопіль — плюс 80% (до 20 900 грн);

Запоріжжя — плюс 46% (до 9 500 грн);

Харків — плюс 25% (до 8 700 грн).

Аналітики підкреслюють, що автономність перестала бути бонусом і стала вимогою.

"Орендарі розглядають стабільне опалення та інтернет як частину базових потреб", — кажуть вони.

Попит на житло з автономним опаленням

Окремий сегмент ринку — квартири з автономним опаленням, що працює незалежно від централізованих мереж. У 2025 році приріст оголошень також був відчутним, хоча більш нерівномірним по країні.

Найбільше зростання за рік зафіксоване у:

Сумах (+114%);

Луцьку (+72%);

Дніпрі (+40%);

Чернігові (+32%);

Києві (+29%).

Абсолютним лідером ринку залишається столиця — близько 9 200 оголошень. Високі показники також демонструють Одеса (5 400), Дніпро (1 300) та Харків (621).

Ціни на таке житло продовжили зростати. Найбільше — у Сумах (+36%, до 7 500 грн), Харкові (+20%, до 6 000 грн), Вінниці (+16%, до 13 900 грн), Житомирі (+13%, до 11 200 грн) та Львові (+12%, до 20 800 грн).

Що означає нова реальність ринку

Автономність стала критерієм, який впливає на швидкість оренди, ціну й довгостроковий попит. Все частіше орендарі готові платити більше за можливість не залежати від перебоїв.

"Ринок увійшов у фазу, де автономність — не тренд, а стандарт, який буде лише зміцнювати позиції", — резюмують аналітики.

Як повідомлялось, українці, які прагнуть забезпечити автономність свого приватного будинку, регулярно вирішують завдання безпечного встановлення генераторів, щоб захистити себе та оточуючих. Хоча ці пристрої дуже корисні, їхня експлуатація вимагає уваги через ризики, пов'язані з виділенням тепла, шумом та чадним газом.

Також ми розповідали, що власники, які готуються здати своє житло в оренду, часто задаються питанням, чи мають вони суворо слідувати мінімальним державним тарифам. Хоча законодавчі норми встановлюють певні рамки, існує вагомий виняток, який дозволяє орендодавцям самостійно встановлювати бажану ціну.