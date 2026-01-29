Рынок недвижимости Киева под давлением блэкаутов — что происходит с ценами зимой

Многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Коммунальный кризис в Киеве резко изменил поведение покупателей и продавцов на рынке недвижимости. Массовые перебои с электроэнергией, теплом и водой фактически остановили сделки: люди отменяют даже те продажи, которые были на финальной стадии, а новые просмотры почти не происходят.

Рынок вошел в фазу ожидания, где каждая сторона пытается понять, какой будет новая ценовая реальность, пишет издание "Минфин".

Реклама

Читайте также:

Рынок вторичного жилья в Киеве остановился

По словам руководителя агентства "КиевДимСервис" Андрея Романова, до трети сделок, которые были в работе, покупатели уже отменили.

"Что касается остальных — ситуация пока неопределенная. Многие клиенты попросили перенести сроки заключения сделок", — отмечает Романов.

Активность рынка он оценивает как почти нулевую. Люди сосредоточены на базовом выживании и все чаще ставят под сомнение саму ценность квартиры, которая может стать непригодной для жизни во время отключений.

Первичный рынок жилья держится за счет автономности

Наибольший удар пришелся на вторичный фонд, особенно на старые дома без резервного питания. Застройщики же отмечают, что новые жилые комплексы с автономными решениями чувствуют себя значительно увереннее.

Покупатели все чаще оценивают не только цену за квадратный метр, но и способность дома обеспечить свет, тепло и воду в кризисных условиях.

Цены на первичке в Киеве. Графика: ЛУН

Как коммунальный кризис изменил критерии выбора квартиры

Столичный риелтор Ирина Луханина отмечает, что логика спроса буквально "перепрошилась".

"Люди выбирают жилье по ключевому вопросу — можно ли в нем жить и работать без света", — говорит она.

Наибольший интерес сейчас имеют:

современные ЖК с генераторами и резервным питанием;

дома с индивидуальными тепловыми пунктами;

частные дома с возможностью полной автономии.

Цены на квартиры в Киеве замерли, но ненадолго

Предложение на рынке также сократилось. Собственники массово снимают квартиры с продажи, не желая снижать цену.

"Предложение сократилось примерно на 40%", — отмечает Романов.

Именно падение и спроса, и предложения временно удерживает цены. Но, по оценкам риелторов, в течение одного-двух месяцев начнется массовая переоценка.

Цены на вторичке в Киеве. Графика: ЛУН

Какие квартиры в Киеве подешевеют, а какие подорожают

По словам Луханиной, на рынке уже сформировалась "наценка за автономность" — разница между обычным и автономным жильем может вырасти до 7-10%.

"В ценнике появляется не только метраж, но и стоимость технических решений, позволяющих пережить отключения", — объясняет эксперт.

В то же время в старом фонде могут подорожать квартиры с газовыми плитами и удачным расположением. Зато проблемные дома с весны рискуют потерять до 10-15% стоимости, даже если скидки сначала будут неофициальными.

Что еще стоит знать украинцам

Как рассказала риелтор Марина Куць в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, в 2026 году спрос на жилье будет стабильно высоким.

"На первичном рынке застройщики продолжают возводить новые жилые комплексы, в частности в крупных городах, что помогает сбалансировать недостаток предложений", — подчеркнула она.

По словам эксперта, темпы появления новостроек будут умеренными, однако именно Киев и область остаются лидерами по количеству введенных в эксплуатацию объектов.

В то же время вторичный рынок демонстрирует противоположную тенденцию — из-за экономических и социальных факторов выбор там становится все более узким.

Ранее мы рассказывали, какие этажи избегают при покупке квартир в Украине. А также, что может заблокировать сделку с недвижимостью в 2026 году.