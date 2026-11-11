Людина регулює тепло в батареї. Фото: УНІАН

Після запуску опалення батареї можуть залишатися холодними або прогріватися лише частково. Причина не завжди полягає у відсутності теплоносія. Іноді проблема виникає через повітря в системі, несправний клапан або порушення циркуляції. Власникам житла варто перевірити кілька деталей, перш ніж викликати сантехніка.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ДІАТЕК.

Реклама

Чому батареї у квартирі можуть залишатися холодними

Однією з поширених причин поганого нагрівання радіаторів є порушення циркуляції теплоносія. Вода не проходить через систему належним чином, тому батарея залишається холодною або нагрівається нерівномірно.

Фахівці називають три основні причини такої несправності: повітря в системі опалення, недостатній тиск теплоносія та заклинювання термостатичного клапана. Також проблема може виникнути через засмічення трубопроводу або порушення гідравлічного балансування.

Визначити можливу причину можна за характером роботи радіатора та станом опалювального обладнання.

Читайте також:

Що перевірити, якщо батарея не гріє

Передусім варто оглянути радіатор і переконатися, що його запірна арматура відкрита. Якщо крани перекриті або термостат встановлений на мінімальне значення, теплоносій може не надходити до батареї в потрібному обсязі.

Також потрібно звернути увагу на такі деталі:

1. Наявність повітря в радіаторі

Повітряна пробка може перешкоджати нормальному проходженню теплоносія. Однією з ознак такої проблеми є булькання всередині батареї. Через недостатню циркуляцію радіатор може нагріватися слабше за інші або залишатися холодним.

У сучасних радіаторах для видалення повітря часто передбачений спеціальний клапан — кран Маєвського. Якщо мешканець не має досвіду роботи з ним або не знає, чи можна самостійно розповітрювати систему конкретного будинку, краще звернутися до сантехніка або управителя.

2. Стан термостатичного клапана

Якщо на батареї встановлена термостатична головка, варто перевірити, чи не перекриває вона подачу теплоносія. У старих клапанах може заклинювати внутрішній шток. Через це радіатор не отримує достатньо гарячої води навіть тоді, коли опалення працює.

У такій ситуації батарея може залишатися холодною, хоча інші радіатори у квартирі прогріваються нормально. Перевірку та ремонт клапана краще доручити фахівцю, особливо якщо потрібно знімати його частини або втручатися у з'єднання.

3. Тиск у системі опалення

Цей показник особливо важливий для квартир та будинків з індивідуальним опаленням. Якщо тиск у контурі недостатній, теплоносій може погано циркулювати, а окремі радіатори залишатимуться холодними.

4. Циркуляцію теплоносія

Якщо радіатори прогріваються нерівномірно, причиною може бути порушення гідравлічного балансування. Це означає, що теплоносій розподіляється між опалювальними приладами неправильно: одні батареї отримують більше тепла, інші — менше.

Особливо варто звернути увагу на ситуацію, коли в одних кімнатах тепло, а в інших радіатори залишаються ледь теплими. Самостійно налаштовувати спільну систему опалення не варто — для цього потрібна перевірка фахівця.

5. Можливе засмічення труб або радіатора

Відкладення та забруднення всередині трубопроводу можуть ускладнювати рух теплоносія. У результаті батарея не прогрівається належним чином, навіть якщо подача тепла до будинку вже відновлена.

Визначити та усунути таку несправність без спеціального обладнання складно. Якщо інші способи перевірки не допомогли, потрібно запросити сантехніка для діагностики системи.

Коли потрібно звертатися до сантехніка

Якщо після перевірки кранів і термостатів батарея не почала нагріватися, не варто самостійно розбирати радіатор або втручатися в трубопровід. Особливо небезпечно відкручувати заглушки, з'єднання та клапани, з яких може вийти гаряча вода під тиском.

У багатоквартирному будинку, де використовується централізоване опалення, про холодні радіатори потрібно повідомити ОСББ, управителя або ЖЕК. Якщо проблема стосується всього стояка чи кількох квартир, це може свідчити про несправність спільної системи.

Якщо ж у квартирі встановлений індивідуальний котел, варто перевірити його показники та звернутися до сервісного спеціаліста, якщо обладнання працює неправильно.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи варто утеплювати багатоквартирний будинок за 99 тисяч гривень на одну квартиру. Комплексна термомодернізація може скоротити споживання енергії на опалення майже вдвічі. Власникам житла варто враховувати початкові витрати та термін окупності таких робіт.

Також Новини.LIVE повідомляли, чим ризикують власники квартир, які замінили центральне опалення на індивідуальний котел без належного оформлення. Самовільне втручання у спільну систему може порушити циркуляцію теплоносія та погіршити обігрів сусідніх помешкань. Крім того, власнику можуть продовжувати нараховувати плату за централізоване опалення.