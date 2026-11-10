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Главная Рынок недвижимости Для переселенцев и ветеранов готовят доступное жилье: какие города вошли в программу

Для переселенцев и ветеранов готовят доступное жилье: какие города вошли в программу

Ua ru
10 ноября 2026 08:15
Строительство социального жилья: кто сможет снимать квартиры по более низким ценам Новини.LIVE
Жилые дома. Фото: Новини.LIVE

В Украине готовят запуск масштабного проекта социального жилья при поддержке европейских партнеров. На строительство квартир выделено 100 млн евро, а первый этап может охватить до 1 600 квартир. Жилье планируется сдавать по доступным ценам переселенцам и другим категориям граждан.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

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Сколько средств будет направлено на социальное жилье

Украина договорилась с Европейским инвестиционным банком и Европейским Союзом о финансировании пилотного проекта муниципального социального жилья. Общий бюджет составляет 100 млн евро. Из этой суммы 50 млн евро будут предоставлены в виде кредита ЕИБ, ещё 50 млн евро составит грант Европейского Союза.

Средства будут направлены на строительство квартир, которые после завершения работ останутся в собственности территориальных общин. Их не будут продавать на открытом рынке, а будут сдавать гражданам в аренду по ценам ниже рыночных.

По предварительным планам, на первом этапе программы планируется ввести в эксплуатацию от 1 000 до 1 600 квартир. В дальнейшем этот опыт планируется использовать для расширения системы социального жилья в других общинах Украины.

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В каких городах появятся новые квартиры

Для участия в пилотном проекте из 25 претендентов рекомендовали пять общин. В перечень вошли:

  • Львов;
  • Житомир;
  • Николаев;
  • Кременчуг;
  • Кропивницкий.

В то же время строительство на первом этапе планируется начать не во всех этих городах. По информации Минразвития, для реализации пилотной программы должны быть отобраны две-три общины.

21 октября 2026 года в правительстве сообщили, что соглашение с ЕИБ уже подписано, а документы проходят процедуру ратификации. Следующим шагом должна стать подготовка конкретных проектов строительства в городах, которые будут участвовать в программе.

Кто сможет арендовать социальное жилье

Программа ориентирована на граждан, которым сложно самостоятельно обеспечить себя жильем по рыночным ценам. Среди потенциальных получателей называют:

  • внутренне перемещенных лиц;
  • ветеранов войны;
  • семьи погибших защитников и защитниц;
  • учителей и медиков;
  • работников критически важной инфраструктуры;
  • молодежь, начинающую самостоятельную жизнь;
  • неполные семьи;
  • украинцев, возвращающихся после войны.

Окончательные критерии отбора арендаторов и порядок предоставления квартир должны быть определены в рамках реализации программы. Поэтому сам факт принадлежности к одной из перечисленных категорий еще не означает автоматического получения жилья.

Важно и то, что речь идет именно об аренде, а не о безвозмездной передаче квартиры в частную собственность. Жилой фонд останется коммунальным, а средства от аренды должны помогать общинам содержать и развивать его.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что владельцы квартир в старых многоэтажках могут столкнуться с реконструкцией домов и переселением. Для жильцов предусмотрена возможность получить другое жилье или денежную компенсацию. В то же время окончательные правила возмещения еще предстоит утвердить.

Также Новини.LIVE сообщали, что расходы на содержание многоквартирных домов могут вырасти из-за обустройства и обслуживания укрытий. Соответствующие средства потенциально могут быть включены в плату за управление домом. Однако автоматического повышения ежемесячных платежей для всех жильцов не предусмотрено — решение будет зависеть от совладельцев.

ветераны жилье строительство аренда ВПЛ
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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