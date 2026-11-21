Жилые дома. Фото: Новини.LIVE

В некоторых квартирах слышна не только громкая музыка или телевизор соседей, но и обычные разговоры за стеной. Проблема часто связана с особенностями строительства, толщиной межквартирных перегородок и отсутствием дополнительной защиты от шума. Больше всего это может беспокоить жильцов старых панельных домов, но и новостройки не всегда гарантируют тишину.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на StopZvuk.

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В каких домах худшая шумоизоляция

На то, насколько хорошо квартира защищена от посторонних звуков, влияют материалы стен, их толщина и способ соединения строительных конструкций. Если межквартирная перегородка недостаточно массивная или имеет полости, через нее легче проходят звуковые волны.

Одними из самых проблемных могут быть старые панельные дома. В них межквартирные стены часто состоят из железобетонных панелей, а дополнительные звукоизоляционные материалы при строительстве могли не использоваться. Из-за этого жильцы иногда слышат разговоры, телевизор и другие бытовые звуки из соседних квартир.

Не всегда хорошо защищают от шума и старые кирпичные дома. Особенно это касается квартир с тонкими перегородками, которые не обеспечивают достаточной изоляции от воздушного шума.

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Отдельная проблема — новые жилые комплексы. Современные технологии строительства сами по себе не гарантируют тишины. Если межкомнатные или межквартирные перегородки выполнены из тонких блоков или недостаточно плотных материалов, звуки могут распространяться между помещениями.

В частности, на шумоизоляцию влияет использование следующих конструкций:

панельные стены — в старых панельных домах;

тонкие кирпичные перегородки — в части старого жилого фонда;

пазогребенные блоки — в новых домах;

гипсокартонные перегородки — в квартирах, где помещения дополнительно разделяли во время ремонта.

В то же время сам тип дома не дает окончательного ответа относительно качества шумоизоляции. Даже в двух соседних квартирах одного жилого комплекса акустический комфорт может отличаться из-за конструктивных особенностей и качества выполнения работ.

Почему в квартире слышны разговоры и телевизор соседей

Причина посторонних звуков не всегда заключается только в тонких стенах. Шум может проникать через различные элементы конструкции дома.

Чаще всего речь идет о следующих проблемах:

Щели между конструкциями . Небольшие отверстия возле труб, пола, потолка и в местах стыков могут пропускать звуки из соседних помещений.

. Небольшие отверстия возле труб, пола, потолка и в местах стыков могут пропускать звуки из соседних помещений. Розетки на общей стене . Если электрические коробки в двух квартирах расположены напротив друг друга, перегородка в этом месте может иметь недостаточную толщину.

. Если электрические коробки в двух квартирах расположены напротив друг друга, перегородка в этом месте может иметь недостаточную толщину. Вентиляционные каналы . Через общие коммуникационные шахты иногда передаются голоса и бытовые звуки.

. Через общие коммуникационные шахты иногда передаются голоса и бытовые звуки. Жесткое соединение конструкций. Бетонные стены и перекрытия могут передавать вибрации между квартирами.

Важно различать два вида шума. Воздушный возникает во время разговоров, просмотра телевизора или прослушивания музыки. Ударный появляется из-за механического воздействия на конструкции — например, когда соседи ходят, перемещают мебель или что-то роняют на пол.

Именно поэтому иногда жильцы слышат не только соседнюю квартиру, но и звуки с других этажей.

Как проверить шумоизоляцию квартиры

Понять, насколько хорошо стены защищают от посторонних звуков, можно с помощью нескольких простых наблюдений.

Прежде всего стоит обратить внимание на то, какие именно звуки проникают в помещение. Если отчётливо слышны разговоры или телевизор за общей стеной, проблема может быть связана с недостаточной изоляцией воздушного шума.

Также стоит проверить:

Места возле розеток . Обратите внимание, нет ли вокруг них щелей или пустот. Электромонтажные работы стоит поручать специалисту.

. Обратите внимание, нет ли вокруг них щелей или пустот. Электромонтажные работы стоит поручать специалисту. Стыки стен и перекрытий . Из-за неплотных соединений могут проникать посторонние звуки.

. Из-за неплотных соединений могут проникать посторонние звуки. Вентиляционные отверстия . Если голоса соседей слышны преимущественно возле вентиляции, источник проблемы может быть не в межквартирной стене.

. Если голоса соседей слышны преимущественно возле вентиляции, источник проблемы может быть не в межквартирной стене. Характер шума. Голоса, музыка и телевизор обычно относятся к воздушному шуму, а шаги и удары — к ударному.

Если требуется точная оценка, стоит заказать акустические измерения. Они помогут определить, через какие конструкции распространяется звук и соответствует ли звукоизоляция помещения установленным требованиям.

Как уменьшить шум от соседей

Если посторонние звуки проникают через межквартирную стену, одним из вариантов решения проблемы является дополнительная звукоизоляция.

Для этого используют специальные многослойные конструкции, в состав которых могут входить акустическая вата, звукоизоляционные мембраны, гипсокартон и специальные крепления.

Существуют два основных способа монтажа:

Бескаркасная система. Ее устанавливают без металлического каркаса. Такой вариант может быть уместен, когда важно сохранить больше свободного пространства в комнате.

Каркасная система. Предусматривает монтаж металлического каркаса, заполнение пространства акустическим материалом и облицовку гипсокартоном. Она позволяет создать многослойную конструкцию для уменьшения проникновения звука.

В то же время не стоит рассчитывать, что обычные обои, декоративные панели или поролон полностью решат проблему. Такие материалы могут уменьшать эхо внутри комнаты, но не заменяют полноценную звукоизоляцию стен.

Перед началом работ важно определить источник шума. Если звук передается через перекрытия, вентиляцию или смежные конструкции, изоляция только одной стены может не дать ожидаемого результата.

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