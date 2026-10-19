Старый жилой дом с застекленным балконом. Фото: УНИАН

Самовольная пристройка балкона к квартире может привести к судебному спору и требованию восстановить дом в прежнее состояние. Верховный Суд оставил в силе решение о демонтаже незаконно построенного балкона во Львове. Владельцам жилья важно знать, почему пристройка может нарушать права соседей и какие документы необходимо проверить перед началом работ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Верховного Суда.

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Почему владельца могут обязать демонтировать балкон

В апреле 2026 года Верховный Суд рассмотрел дело о самовольно возведенном балконе во Львове. Владелица квартиры увеличила его размеры, установив дополнительную балконную плиту. Конструкция размером 2,5 на 0,8 метра примыкала к соседнему дому и располагалась у окна другой квартиры.

Соседка обратилась в суд, поскольку пристройка, по ее словам, затеняла комнату и создавала риски для безопасного проживания. Также возникли вопросы относительно законности строительных работ и наличия необходимых согласований.

Львовский апелляционный суд обязал владелицу за свой счет демонтировать балкон и восстановить несущую стену дома. Верховный Суд 28 апреля 2026 года оставил это решение без изменений, отклонив кассационную жалобу владелицы.

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Суд обратил внимание на отсутствие необходимых разрешительных документов, надлежащего подтверждения безопасности конструкции и согласия всех необходимых совладельцев. Кроме того, пристройка могла препятствовать соседке в безопасном пользовании её имуществом.

Можно ли законно пристроить балкон к квартире

Возможность обустройства нового балкона зависит от конкретного проекта, характеристик дома и требований градостроительного законодательства. Пристройка новой конструкции или увеличение имеющейся площади — это не то же самое, что обычная замена окон или балконных дверей.

При реконструкции необходимо учитывать строительные нормы, безопасность конструкций, права других собственников и требования к изменению фасада. Для выполнения работ могут потребоваться проектная документация и документы, дающие право на строительство.

Особое внимание следует уделять общему имуществу многоквартирного дома. Если работы затрагивают его конструкции или общее имущество, может потребоваться согласие совладельцев. В то же время конкретный перечень документов и согласований зависит от характера работ, поэтому его следует уточнить до начала строительства.

Что грозит владельцу самовольной пристройки

Если балкон возвели без надлежащих документов или с нарушением строительных требований, владелец может столкнуться с несколькими последствиями:

Судебный спор. Соседи могут обратиться в суд, если пристройка нарушает их права или создает препятствия в пользовании имуществом.

Демонтаж конструкции. При соответствующих обстоятельствах суд может обязать владельца убрать самовольную пристройку и восстановить прежнее состояние дома.

Дополнительные расходы. Владельцу, возможно, придется оплатить демонтаж, восстановительные работы и юридическую помощь.

Проблемы с безопасностью. Если конструкция установлена без надлежащей проверки, могут возникнуть риски для жильцов дома и прохожих.

Сам факт отсутствия определенного документа не означает, что в каждом случае балкон автоматически снесут. Последствия зависят от обстоятельств, характера нарушений, технического состояния конструкции и установленных судом фактов.

Что проверить перед пристройкой балкона

Прежде чем приступать к работам, владельцу следует обратиться к специалисту, который оценит технические возможности дома и определит, какие документы необходимы для конкретного проекта.

Прежде всего нужно выяснить, выдерживают ли конструкции дома такую нагрузку, не затронет ли пристройка общее имущество и не нарушит ли она права соседей. Также необходимо проверить требования к изменению фасада, а для исторических зданий — дополнительные правила охраны культурного наследия.

Если балкон уже достроен, стоит собрать имеющуюся проектную и техническую документацию и проконсультироваться относительно возможности надлежащего оформления выполненных работ. Самостоятельно считать конструкцию законной только потому, что она простояла много лет, не стоит.

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