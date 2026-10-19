Балкон могут заставить демонтировать: из-за чего владелец квартиры рискует потерять деньги
Самовольная пристройка балкона к квартире может привести к судебному спору и требованию восстановить дом в прежнее состояние. Верховный Суд оставил в силе решение о демонтаже незаконно построенного балкона во Львове. Владельцам жилья важно знать, почему пристройка может нарушать права соседей и какие документы необходимо проверить перед началом работ.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Верховного Суда.
Почему владельца могут обязать демонтировать балкон
В апреле 2026 года Верховный Суд рассмотрел дело о самовольно возведенном балконе во Львове. Владелица квартиры увеличила его размеры, установив дополнительную балконную плиту. Конструкция размером 2,5 на 0,8 метра примыкала к соседнему дому и располагалась у окна другой квартиры.
Соседка обратилась в суд, поскольку пристройка, по ее словам, затеняла комнату и создавала риски для безопасного проживания. Также возникли вопросы относительно законности строительных работ и наличия необходимых согласований.
Львовский апелляционный суд обязал владелицу за свой счет демонтировать балкон и восстановить несущую стену дома. Верховный Суд 28 апреля 2026 года оставил это решение без изменений, отклонив кассационную жалобу владелицы.
Суд обратил внимание на отсутствие необходимых разрешительных документов, надлежащего подтверждения безопасности конструкции и согласия всех необходимых совладельцев. Кроме того, пристройка могла препятствовать соседке в безопасном пользовании её имуществом.
Можно ли законно пристроить балкон к квартире
Возможность обустройства нового балкона зависит от конкретного проекта, характеристик дома и требований градостроительного законодательства. Пристройка новой конструкции или увеличение имеющейся площади — это не то же самое, что обычная замена окон или балконных дверей.
При реконструкции необходимо учитывать строительные нормы, безопасность конструкций, права других собственников и требования к изменению фасада. Для выполнения работ могут потребоваться проектная документация и документы, дающие право на строительство.
Особое внимание следует уделять общему имуществу многоквартирного дома. Если работы затрагивают его конструкции или общее имущество, может потребоваться согласие совладельцев. В то же время конкретный перечень документов и согласований зависит от характера работ, поэтому его следует уточнить до начала строительства.
Что грозит владельцу самовольной пристройки
Если балкон возвели без надлежащих документов или с нарушением строительных требований, владелец может столкнуться с несколькими последствиями:
- Судебный спор. Соседи могут обратиться в суд, если пристройка нарушает их права или создает препятствия в пользовании имуществом.
- Демонтаж конструкции. При соответствующих обстоятельствах суд может обязать владельца убрать самовольную пристройку и восстановить прежнее состояние дома.
- Дополнительные расходы. Владельцу, возможно, придется оплатить демонтаж, восстановительные работы и юридическую помощь.
- Проблемы с безопасностью. Если конструкция установлена без надлежащей проверки, могут возникнуть риски для жильцов дома и прохожих.
Сам факт отсутствия определенного документа не означает, что в каждом случае балкон автоматически снесут. Последствия зависят от обстоятельств, характера нарушений, технического состояния конструкции и установленных судом фактов.
Что проверить перед пристройкой балкона
Прежде чем приступать к работам, владельцу следует обратиться к специалисту, который оценит технические возможности дома и определит, какие документы необходимы для конкретного проекта.
Прежде всего нужно выяснить, выдерживают ли конструкции дома такую нагрузку, не затронет ли пристройка общее имущество и не нарушит ли она права соседей. Также необходимо проверить требования к изменению фасада, а для исторических зданий — дополнительные правила охраны культурного наследия.
Если балкон уже достроен, стоит собрать имеющуюся проектную и техническую документацию и проконсультироваться относительно возможности надлежащего оформления выполненных работ. Самостоятельно считать конструкцию законной только потому, что она простояла много лет, не стоит.
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