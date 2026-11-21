Житлові будинки. Фото: Новини.LIVE

У деяких квартирах можна почути не лише гучну музику чи телевізор сусідів, а й звичайні розмови за стіною. Проблема часто пов'язана з особливостями будівництва, товщиною міжквартирних перегородок та відсутністю додаткового захисту від шуму. Найбільше це може турбувати мешканців старих панельних будинків, але новобудови також не завжди гарантують тишу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на StopZvuk.

Реклама

У яких будинках найгірша шумоізоляція

На те, наскільки добре квартира захищена від сторонніх звуків, впливають матеріали стін, їхня товщина та спосіб з'єднання будівельних конструкцій. Якщо міжквартирна перегородка недостатньо масивна або має порожнини, через неї легше проходять звукові хвилі.

Одними з найбільш проблемних можуть бути старі панельні будинки. У них міжквартирні стіни часто складаються із залізобетонних панелей, а додаткові звукоізоляційні матеріали під час будівництва могли не використовуватися. Через це мешканці іноді чують розмови, телевізор та інші побутові звуки із сусідніх квартир.

Не завжди добре захищають від шуму й старі цегляні будинки. Особливо це стосується квартир із тонкими перегородками, які не забезпечують достатньої ізоляції повітряного шуму.

Читайте також:

Окрема проблема — нові житлові комплекси. Сучасні технології будівництва самі по собі не гарантують тиші. Якщо міжкімнатні або міжквартирні перегородки виконані з тонких блоків чи недостатньо щільних матеріалів, звуки можуть поширюватися між приміщеннями.

Зокрема, на шумоізоляцію впливає використання таких конструкцій:

панельні стіни — у старих панельних будинках;

тонкі цегляні перегородки — у частині старого житлового фонду;

пазогребеневі блоки — у нових будинках;

гіпсокартонні перегородки — у квартирах, де приміщення додатково розділяли під час ремонту.

Водночас сам тип будинку не дає остаточної відповіді щодо якості шумоізоляції. Навіть у двох сусідніх квартирах одного житлового комплексу акустичний комфорт може відрізнятися через конструктивні особливості та якість виконання робіт.

Чому в квартирі чути розмови та телевізор сусідів

Причина сторонніх звуків не завжди полягає лише в тонких стінах. Шум може проникати через різні елементи конструкції будинку.

Найчастіше йдеться про такі проблеми:

Щілини між конструкціями . Невеликі отвори біля труб, підлоги, стелі та в місцях стиків можуть пропускати звуки із сусідніх приміщень.

. Невеликі отвори біля труб, підлоги, стелі та в місцях стиків можуть пропускати звуки із сусідніх приміщень. Розетки на спільній стіні . Якщо електричні коробки у двох квартирах розташовані навпроти одна одної, перегородка в цьому місці може мати недостатню товщину.

. Якщо електричні коробки у двох квартирах розташовані навпроти одна одної, перегородка в цьому місці може мати недостатню товщину. Вентиляційні канали . Через спільні комунікаційні шахти іноді передаються голоси та побутові звуки.

. Через спільні комунікаційні шахти іноді передаються голоси та побутові звуки. Жорстке з'єднання конструкцій. Бетонні стіни та перекриття можуть передавати вібрації між квартирами.

Важливо розрізняти два види шуму. Повітряний виникає під час розмов, перегляду телевізора або прослуховування музики. Ударний з'являється через механічний вплив на конструкції — наприклад, коли сусіди ходять, пересувають меблі або щось упускають на підлогу.

Саме тому іноді мешканці чують не тільки сусідню квартиру, а й звуки з інших поверхів.

Як перевірити шумоізоляцію квартири

Зрозуміти, наскільки добре стіни захищають від сторонніх звуків, можна за допомогою кількох простих спостережень.

Насамперед варто звернути увагу на те, які саме звуки проникають у приміщення. Якщо чітко чути розмови або телевізор за спільною стіною, проблема може бути пов'язана з недостатньою ізоляцією повітряного шуму.

Також варто перевірити:

Місця біля розеток . Зверніть увагу, чи немає навколо них щілин або порожнин. Електромонтажні роботи варто доручати фахівцю.

. Зверніть увагу, чи немає навколо них щілин або порожнин. Електромонтажні роботи варто доручати фахівцю. Стики стін і перекриттів . Через нещільні з'єднання можуть проникати сторонні звуки.

. Через нещільні з'єднання можуть проникати сторонні звуки. Вентиляційні отвори . Якщо голоси сусідів чутно переважно біля вентиляції, джерело проблеми може бути не в міжквартирній стіні.

. Якщо голоси сусідів чутно переважно біля вентиляції, джерело проблеми може бути не в міжквартирній стіні. Характер шуму. Голоси, музика та телевізор зазвичай належать до повітряного шуму, а кроки й удари — до ударного.

Якщо потрібна точна оцінка, варто замовити акустичне вимірювання. Воно допоможе визначити, через які конструкції поширюється звук і чи відповідає звукоізоляція приміщення встановленим вимогам.

Як зменшити шум від сусідів

Якщо сторонні звуки проникають через міжквартирну стіну, одним із варіантів вирішення проблеми є додаткова звукоізоляція.

Для цього використовують спеціальні багатошарові конструкції, до складу яких можуть входити акустична вата, звукоізоляційні мембрани, гіпсокартон та спеціальні кріплення.

Існують два основні способи монтажу:

Безкаркасна система. Її встановлюють без металевого каркаса. Такий варіант може бути доречним, коли важливо зберегти більше вільного простору в кімнаті.

Каркасна система. Передбачає монтаж металевого каркаса, заповнення простору акустичним матеріалом та облицювання гіпсокартоном. Вона дає змогу створити багатошарову конструкцію для зменшення проникнення звуку.

Водночас не варто розраховувати, що звичайні шпалери, декоративні панелі або поролон повністю розв'яжуть проблему. Такі матеріали можуть зменшувати відлуння всередині кімнати, але не замінюють повноцінної звукоізоляції стін.

Перед початком робіт важливо визначити джерело шуму. Якщо звук передається через перекриття, вентиляцію або суміжні конструкції, ізоляція лише однієї стіни може не дати очікуваного результату.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому власника квартири можуть змусити демонтувати самовільно добудований балкон. Такі роботи можуть порушувати права сусідів і створювати додаткові ризики для мешканців будинку. У деяких випадках власнику доведеться власним коштом прибирати конструкцію та відновлювати фасад.

Також Новини.LIVE повідомляли, чим ризикує власник квартири, який замінив центральне опалення на індивідуальний котел без належних дозволів. Самовільне втручання в систему може погіршити опалення в сусідніх квартирах і призвести до додаткових витрат. Крім того, проблеми з документами можуть виникнути під час продажу такого житла.