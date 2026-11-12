Жилые дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине вступили в силу новые правила оценки недвижимости, которые изменяют требования к работе оценщиков и государственной регистрации имущества. Владельцам квартир, домов и земельных участков следует обратить внимание на новые реестры, проверку документов и возможные препятствия при оформлении сделок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Верховную Раду Украины.

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Что меняет новый закон об оценке недвижимости

14 октября 2026 года Верховная Рада приняла Закон № 5020-IX «Об оценке имущества». Документ вступил в силу 27 октября после официальной публикации. При этом основная часть его положений вступит в силу через 18 месяцев, за исключением отдельных норм.

Реформа предусматривает переход к международным стандартам оценки и создание единой системы контроля за профессиональной деятельностью оценщиков. В частности, предусмотрено формирование Единого реестра оценщиков Украины, а также электронного реестра отчетов об оценке имущества и рецензий.

Особое внимание уделено оценке зданий и земельных участков. Их будут рассматривать как связанные объекты недвижимости, что должно сделать определение стоимости более последовательным.

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В то же время регистрация отчетов не становится обязательной для каждой сделки с недвижимостью. Требование будет касаться определенных законом категорий оценки, для которых предусмотрен соответствующий государственный контроль.

Когда сделку с недвижимостью могут заблокировать

Сам факт принятия нового закона не означает, что украинцы лишатся возможности продавать, покупать, дарить или наследовать жилье. Однако при государственной регистрации прав все большее значение приобретает проверка информации о владельце и наличие законных оснований для проведения сделки.

В частности, одним из оснований для отказа в государственной регистрации прав на недвижимость является наличие владельца в Едином реестре должников в предусмотренных законодательством случаях.

Новые правила усиливают электронное взаимодействие между государственными реестрами. Это позволит оперативнее проверять информацию о должниках и выявлять обстоятельства, которые могут препятствовать переоформлению имущества.

Поэтому перед продажей, дарением или иной сделкой владельцам следует проверить, нет ли в отношении них открытых исполнительных производств и ограничений. Если такие проблемы существуют, их лучше урегулировать до обращения к нотариусу.

Придется ли больше платить за оценку и налоги

Усиление контроля за оценщиками может повлиять на стоимость их услуг. Специалистам придется работать в соответствии с обновленными профессиональными требованиями, а манипуляции с определением стоимости имущества могут повлечь за собой дисциплинарные последствия.

Для владельцев это означает, что занижать оценочную стоимость недвижимости с целью уменьшения налоговых расходов станет сложнее. Результаты оценки должны быть более обоснованными, а контроль за работой специалистов — более прозрачным.

В то же время сам закон об оценке имущества не устанавливает новых ставок налогов на продажу недвижимости. Налоговые обязательства по-прежнему зависят от вида сделки, срока владения объектом, количества продаж в течение года и налогового статуса продавца.

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