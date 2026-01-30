Льготы для пенсионеров — государство разрешило не платить один из налогов в 2026 году

Женщина с калькулятором. Фото: Freepik

Для многих украинцев на пенсии собственный участок — это не просто огород, а существенная поддержка для семейного бюджета. Поэтому каждая сэкономленная гривна на налогах имеет значение. Мало кто знает, но государство позволяет пенсионерам официально не платить земельный налог.

Речь идет не об автоматическом освобождении, а о четко определенном праве, закрепленном в Налоговом кодексе Украины.

Кто имеет право на льготу по земельному налогу

Согласно статье 281 НКУ, право на освобождение от налога имеют пенсионеры по возрасту. Это важно, ведь если вы вышли на пенсию по выслуге лет или по другим причинам раньше установленного возраста, налоговая может отказать, пока вы не достигнете общепринятого пенсионного порога.

Норма распространяется на земельные участки, находящиеся в собственности, но только в пределах установленных государством площадей, отмечают в Главном управлении Государственной налоговой службы в Черкасской области.

На какие участки распространяется действие льготы

Государство установило лимиты. Если ваш участок огромный, то бесплатно будет только та часть, которая укладывается в нормы. Все, что сверху — придется оплатить.

Вот эти границы (согласно целевому назначению):

огородничество и ОСГ: для личного крестьянского хозяйства лимит составляет до 2 га;

приусадебный участок: в селах можно не платить за 0,25 га, в поселках — за 0,15 га, а в городах льгота покрывает лишь 0,10 га;

дача и сад: для садоводства выделено 0,12 га, а для строительства дачи — 0,10 га;

гараж: здесь норма совсем небольшая — до 0,01 га.

Важные нюансы, о которых часто забывают

Только один участок каждого вида. Если у вас, например, два огорода по 1 гектару, вы можете освободить от налога только один из них. За второй придется платить на общих основаниях. Заявление — это обязательно. Налоговая не видит автоматически, что вы стали пенсионером. Вам нужно самостоятельно обратиться в контролирующий орган по месту нахождения земли и подать заявление вместе с копией пенсионного удостоверения. Сроки. Лучше сделать это в начале года. Если вы успеете подать документы до 1 мая, льготу начислят за весь текущий год.

Если же у вас несколько участков одного типа, обязательно напишите в заявлении, к какому именно вы хотите применить льготу (выбирайте тот, где налог выше).

Если же у вас несколько участков одного типа, обязательно напишите в заявлении, к какому именно вы хотите применить льготу (выбирайте тот, где налог выше).