Пільги для пенсіонерів — держава дозволила не сплачувати один із податків у 2026 році

Пенсіонерів звільнили від сплати одного із платежів — для кого пільга
Для багатьох українців на пенсії власна ділянка — це не просто город, а суттєва підтримка для сімейного бюджету. Тому кожна заощаджена гривня на податках має значення. Мало хто знає, але держава дозволяє пенсіонерам офіційно не платити земельний податок.
Йдеться не про автоматичне звільнення, а про чітко визначене право, закріплене в Податковому кодексі України.
Хто має право на пільгу з земельного податку
Згідно зі статтею 281 ПКУ, право на звільнення від податку мають пенсіонери за віком. Це важливо, адже якщо ви вийшли на пенсію за вислугою років або з інших причин раніше встановленого віку, податкова може відмовити, поки ви не досягнете загальноприйнятого пенсійного порогу.
Норма поширюється на земельні ділянки, які перебувають у власності, але лише в межах установлених державою площ, наголошують у Головному управління Державної податкової служби у Черкаській області.
На які ділянки поширюється дія пільги
Держава встановила ліміти. Якщо ваша ділянка величезна, то безплатно буде лише та частина, що вкладається в норми. Все, що зверху — доведеться оплатити.
Ось ці межі (згідно з цільовим призначенням):
- городництво та ОСГ: для особистого селянського господарства ліміт становить до 2 га;
- присадибна ділянка: у селах можна не платити за 0,25 га, у селищах — за 0,15 га, а в містах пільга покриває лише 0,10 га;
- дача та сад: для садівництва виділено 0,12 га, а для будівництва дачі — 0,10 га;
- гараж: тут норма зовсім невелика — до 0,01 га.
Важливі нюанси, про які часто забувають
- Тільки одна ділянка кожного виду. Якщо у вас, наприклад, два городи по 1 гектару, ви можете звільнити від податку лише один із них. За другий доведеться платити на загальних підставах.
- Заява — це обов’язково. Податкова не бачить автоматично, що ви стали пенсіонером. Вам потрібно самостійно звернутися до контролюючого органу за місцем знаходження землі та подати заяву разом із копією пенсійного посвідчення.
- Терміни. Краще зробити це на початку року. Якщо ви встигнете подати документи до 1 травня, пільгу нарахують за весь поточний рік.
Якщо ж у вас кілька ділянок одного типу, обов'язково напишіть у заяві, до якої саме ви хочете застосувати пільгу (вибирайте ту, де податок вищий).
