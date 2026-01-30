Пільги для пенсіонерів — держава дозволила не сплачувати один із податків у 2026 році

Жінка з калькулятором. Фото: Freepik

Для багатьох українців на пенсії власна ділянка — це не просто город, а суттєва підтримка для сімейного бюджету. Тому кожна заощаджена гривня на податках має значення. Мало хто знає, але держава дозволяє пенсіонерам офіційно не платити земельний податок.

Йдеться не про автоматичне звільнення, а про чітко визначене право, закріплене в Податковому кодексі України.

Хто має право на пільгу з земельного податку

Згідно зі статтею 281 ПКУ, право на звільнення від податку мають пенсіонери за віком. Це важливо, адже якщо ви вийшли на пенсію за вислугою років або з інших причин раніше встановленого віку, податкова може відмовити, поки ви не досягнете загальноприйнятого пенсійного порогу.

Норма поширюється на земельні ділянки, які перебувають у власності, але лише в межах установлених державою площ, наголошують у Головному управління Державної податкової служби у Черкаській області.

На які ділянки поширюється дія пільги

Держава встановила ліміти. Якщо ваша ділянка величезна, то безплатно буде лише та частина, що вкладається в норми. Все, що зверху — доведеться оплатити.

Ось ці межі (згідно з цільовим призначенням):

городництво та ОСГ: для особистого селянського господарства ліміт становить до 2 га;

присадибна ділянка: у селах можна не платити за 0,25 га, у селищах — за 0,15 га, а в містах пільга покриває лише 0,10 га;

дача та сад: для садівництва виділено 0,12 га, а для будівництва дачі — 0,10 га;

гараж: тут норма зовсім невелика — до 0,01 га.

Важливі нюанси, про які часто забувають

Тільки одна ділянка кожного виду. Якщо у вас, наприклад, два городи по 1 гектару, ви можете звільнити від податку лише один із них. За другий доведеться платити на загальних підставах. Заява — це обов’язково. Податкова не бачить автоматично, що ви стали пенсіонером. Вам потрібно самостійно звернутися до контролюючого органу за місцем знаходження землі та подати заяву разом із копією пенсійного посвідчення. Терміни. Краще зробити це на початку року. Якщо ви встигнете подати документи до 1 травня, пільгу нарахують за весь поточний рік.

Якщо ж у вас кілька ділянок одного типу, обов'язково напишіть у заяві, до якої саме ви хочете застосувати пільгу (вибирайте ту, де податок вищий).

