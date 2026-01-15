Видео
Главная Рынок недвижимости Земельный участок — что нужно проверить перед покупкой

Земельный участок — что нужно проверить перед покупкой

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 09:45
Экспертиза земельного участка перед покупкой — что обязательно проверить
Мужчина с документами. Фото: Freepik

В Украине земля всегда кажется беспроигрышным вариантом для инвестиции. Но на практике красивая картинка с кадастровой карты часто не имеет ничего общего с реальностью. Если проигнорировать проверку сегодня, завтра вы рискуете получить не актив, а кучу судебных исков и "замороженные" средства.

Юридический аудит — это не просто формальность, а ваша реальная защита от головной боли, отмечают в компании "Земельный фонд Украины".

Читайте также:

Проверка документов на земельный участок

Первый шаг экспертизы — анализ правоустанавливающих документов. Действительно ли продавец является владельцем? Нет ли на участке арестов, ипотек или "сюрпризов" в виде тянущихся годами судебных споров?

Данные в Реестре вещных прав и Государственном земельном кадастре должны совпадать до последней запятой.

Целевое назначение земельного участка

Отдельное внимание следует уделить целевому назначению. Вы планируете строить дом, а участок предназначен для личного крестьянского хозяйства (ЛКХ). Изменение назначения — это отдельный круг ада с документами, затратами и непредсказуемым результатом.

Если статус земли не соответствует вашим планам, иногда проще отказаться от сделки, чем потом пытаться сделать нужные изменения.

Границы земельного участка и кадастровая карта

В теории границы четко определены в кадастре. На практике — забор соседа может стоять посреди вашего участка, а конфигурация земли в натуре окажется совсем не такой, как на бумаге. Это прямой путь к "земельным войнам".

Поэтому вынос границ в натуру до подписания договора — обязательная процедура, если не хотите потом годами выяснять отношения из-за каждого метра.

Ограничения и пользование третьими лицами

Бывает так, что вы купили участок, а через него проходит газовая труба высокого давления или кабель, где строить категорически запрещено.

Или же земля в аренде на 49 лет, и этот договор остается в силе даже после смены собственника. Проверка на наличие инженерных сетей и действующих обременений (сервитутов) — это то, что убережет вас от покупки дорогого, но абсолютно бесполезного куска поля.

Ранее мы рассказывали, какие документы подтверждают право собственности на землю. А также, можно ли продать дом, если земля под ним неприватизирована.

земля рынок земли недвижимость документы документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
