Новый тренд в отделке ванных комнат — что выбирают дизайнеры вместо плитки

Плитка в ванной уже не в тренде — что выбирают дизайнеры
Современный ремонт ванной комнаты все больше ориентируется на визуальную целостность и гигиену. Европейские интерьеры давно отказались от мелкой плитки, ведь тренд будущих лет заключается в создании сплошных поверхностей без лишних линий. Именно поэтому крупный керамогранит стал основным материалом для оформления стен и пола вместо традиционной плитки.
Его формат позволяет сделать ванную комнату более просторной, а количество швов сводится к минимуму, отмечают мастера компании "Плиточник".
Почему большой керамогранит лучше для ванной комнаты
Впервые плиты большого размера казались экспериментом, однако сейчас тонкие листы толщиной 3-6 мм и габаритами до 320×160 см стали нормой для ванных комнат.
Благодаря современному производству керамогранит получил не только масштаб, но и улучшенные свойства, которые выгодно отличают его среди керамической плитки.
В чем разница между плиткой и керамогранитом
Керамическая плитка и керамогранит выглядят подобно, однако их характеристики существенно различаются. Керамогранит плотнее, почти не впитывает воду и сохраняет прочность даже при интенсивном использовании.
"Именно поэтому его часто применяют в зонах высокой нагрузки от частных интерьеров до коммерческих помещений", — говорят специалисты.
Плитка же подходит для стандартных внутренних стен и полов, но уступает по устойчивости к ударам и царапинам.
Преимущества керамогранита в ванной комнате:
- сопротивление влаге благодаря минимальному водопоглощению;
- устойчивость к загрязнениям и химическим средствам;
- стабильные размеры плит и точная геометрия;
- высокая прочность и способность переносить нагрузки;
- огнеупорность и сохранение внешнего вида на протяжении десятилетий.
Почему керамогранит выигрывает у керамической плитки
Главное преимущество материала заключается в водопоглощении менее 0.1%. Такой показатель позволяет использовать керамогранит не только внутри помещения, но и на улице.
Плитка же часто имеет водопоглощение более 3%, что делает невозможным ее применение на фасадах или в условиях постоянной влажности.
Другие сильные стороны керамогранита:
- долговечность и износостойкость в местах с интенсивным движением;
- легкость в уходе благодаря гладкой поверхности;
- устойчивость к огню и высоким температурам;
- возможность замены отдельного элемента без сложного ремонта.
Какие недостатки имеет керамогранит
Несмотря на значительное количество плюсов, стоит учесть и некоторые минусы.
Монтаж крупных плит стоит дороже, а сам материал тяжелее классической плитки.
Кроме того, резка крупного керамогранита требует профессионального оборудования, поэтому работы лучше доверять специалистам.
Однако долгий срок службы и безупречный вид полностью компенсируют первоначальные затраты, констатируют эксперты.
