Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский сделал заявление о повышении цен на газ — обращение
Главная Рынок недвижимости Засветился в трендах — какой материал обновит ванную комнату

Засветился в трендах — какой материал обновит ванную комнату

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 20:12
Дизайн ванной комнаты — какой материал вновь стал трендом (фото)
Ванная комната. Фото: Jake Holt

Еще несколько лет назад деревянная мебель в ванной комнате казалась не слишком практичной — влажность, перепады температур, риск порчи материала. Но все изменилось: дерево снова стало желанным героем интерьеров. Теперь его называют не пережитком прошлого, а символом природной элегантности и уюта.

Дизайнеры интерьеров заметили, что люди все чаще ищут в своих домах спокойствие и тепло, даже в ванной, пишет издание Livingetc. Именно дерево помогает создать этот эффект — оно визуально "поднимает" пространство, добавляет глубины и гармонии.

Реклама
Читайте также:

Материал, который стал трендом в ванной комнате

Деревянные туалетные столики и тумбы теперь являются ключевым элементом современных ванных комнат. Они прекрасно сочетаются как с классическими раковинами, так и с современными каменными или керамическими столешницами. Главное — правильный выбор оттенка.

Особое внимание дизайнеры обращают на темную древесину. Именно она создает в ванной эффект изысканности и добавляет пространству характера.

 

Засветился в трендах — какой материал обновит ванную комнату - фото 1
Темная древесина в ванной. Фото: Lexie Saine Design

"Дизайнеры отходят от светлого дуба и белого цвета шкафов, потому что домовладельцы хотят тепла и характера", — отмечает дизайнер Лекси Сейн из Сан-Франциско.

Этот переход от холодных, стерильных тонов к теплым и насыщенным - логичная реакция на глобальные тенденции в дизайне. Люди хотят, чтобы даже самое техничное помещение в квартире выглядело уютно, а не лабораторно.

Темная древесина в ванной стала символом роскоши

Среди самых популярных вариантов — орех и дуб, окрашенный под черное дерево. Они прекрасно гармонируют с модными металлическими акцентами — латунью и медью, которые возвращаются в интерьер после долгого перерыва.

 

Засветился в трендах — какой материал обновит ванную комнату - фото 2
Темные тумбочки в ванной. Фото: Decorilla

"Темная древесина прекрасно дополняет теплые металлы, которые сейчас очень популярны, такие как латунь и медь", —отмечает Дизайнер Джойс Хьюстон с Decorilla.

Такое сочетание действительно выглядит элегантно: дерево добавляет естественности, а металл — блеска. К тому же орех имеет естественную водостойкость, что делает его практичным выбором даже для влажных помещений.

Как дерево изменило восприятие пространства

Дерево в ванной — это не только мода, но и новый подход к дизайну. Если раньше приоритетом были блестящие поверхности, плитка или камень, то теперь в центре внимания — тактильность, ощущение естественности.

Деревянные тумбы и панели создают ощущение спа, где хочется расслабиться после рабочего дня.

 

Засветился в трендах — какой материал обновит ванную комнату - фото 3
Тумбы из дерева в ванной. Фото: Casey Dunn

Интересно, что дизайнеры начали активно комбинировать дерево с текстурированным камнем, мягким светом и минималистичными формами. Такая ванная комната выглядит современно, но при этом не теряет тепла.

Какие оттенки дерева сейчас в моде

Светлые древесные тона постепенно отходят на второй план. Дизайнеры считают, что они уже выполнили свою роль в создании "скандинавского" минимализма. Теперь на первый план выходят глубокие, насыщенные цвета — от темного дуба до почти черного ореха.

Эти оттенки помогают создать атмосферу роскоши даже в небольших помещениях. А если добавить несколько золотистых деталей или акцентное освещение, то даже обычная ванная комната превратится в дизайнерское пространство.

Дерево в ванной как инвестиция в спокойствие

Несмотря на прежние предубеждения, дерево показало, что может быть не только стильным, но и долговечным материалом для ванных комнат. Правильная обработка, лакировка и вентиляция гарантируют, что мебель прослужит годами.

И главное — этот материал меняет ощущение пространства. Дерево будто приглашает к спокойствию, добавляет ощущение дома даже в самой техничной части жилья. Неудивительно, что то, что когда-то считалось "немодным", теперь стало символом современной роскоши и природной красоты.

Как сообщалось, дизайн интерьера — это искусство баланса: не только о мебели и цвете, а о чувстве меры, ведь даже один неудачный элемент может удешевить вид самого дорогого ремонта.

Также мы сообщали, что бежевый, серый и грязно-белый — это классическая и универсальная основа интерьеров, которую годами считали "безопасным" выбором. Однако, современные дизайнеры поощряют добавлять новые оттенки, сочетающие естественность и современность.

ремонт недвижимость тренды Дизайн ванная комната
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации