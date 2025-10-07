Дизайн ванной комнаты — какой материал вновь стал трендом (фото)

Ванная комната. Фото: Jake Holt

Еще несколько лет назад деревянная мебель в ванной комнате казалась не слишком практичной — влажность, перепады температур, риск порчи материала. Но все изменилось: дерево снова стало желанным героем интерьеров. Теперь его называют не пережитком прошлого, а символом природной элегантности и уюта.

Дизайнеры интерьеров заметили, что люди все чаще ищут в своих домах спокойствие и тепло, даже в ванной, пишет издание Livingetc. Именно дерево помогает создать этот эффект — оно визуально "поднимает" пространство, добавляет глубины и гармонии.

Материал, который стал трендом в ванной комнате

Деревянные туалетные столики и тумбы теперь являются ключевым элементом современных ванных комнат. Они прекрасно сочетаются как с классическими раковинами, так и с современными каменными или керамическими столешницами. Главное — правильный выбор оттенка.

Особое внимание дизайнеры обращают на темную древесину. Именно она создает в ванной эффект изысканности и добавляет пространству характера.

Темная древесина в ванной. Фото: Lexie Saine Design

"Дизайнеры отходят от светлого дуба и белого цвета шкафов, потому что домовладельцы хотят тепла и характера", — отмечает дизайнер Лекси Сейн из Сан-Франциско.

Этот переход от холодных, стерильных тонов к теплым и насыщенным - логичная реакция на глобальные тенденции в дизайне. Люди хотят, чтобы даже самое техничное помещение в квартире выглядело уютно, а не лабораторно.

Темная древесина в ванной стала символом роскоши

Среди самых популярных вариантов — орех и дуб, окрашенный под черное дерево. Они прекрасно гармонируют с модными металлическими акцентами — латунью и медью, которые возвращаются в интерьер после долгого перерыва.

Темные тумбочки в ванной. Фото: Decorilla

"Темная древесина прекрасно дополняет теплые металлы, которые сейчас очень популярны, такие как латунь и медь", —отмечает Дизайнер Джойс Хьюстон с Decorilla.

Такое сочетание действительно выглядит элегантно: дерево добавляет естественности, а металл — блеска. К тому же орех имеет естественную водостойкость, что делает его практичным выбором даже для влажных помещений.

Как дерево изменило восприятие пространства

Дерево в ванной — это не только мода, но и новый подход к дизайну. Если раньше приоритетом были блестящие поверхности, плитка или камень, то теперь в центре внимания — тактильность, ощущение естественности.

Деревянные тумбы и панели создают ощущение спа, где хочется расслабиться после рабочего дня.

Тумбы из дерева в ванной. Фото: Casey Dunn

Интересно, что дизайнеры начали активно комбинировать дерево с текстурированным камнем, мягким светом и минималистичными формами. Такая ванная комната выглядит современно, но при этом не теряет тепла.

Какие оттенки дерева сейчас в моде

Светлые древесные тона постепенно отходят на второй план. Дизайнеры считают, что они уже выполнили свою роль в создании "скандинавского" минимализма. Теперь на первый план выходят глубокие, насыщенные цвета — от темного дуба до почти черного ореха.

Эти оттенки помогают создать атмосферу роскоши даже в небольших помещениях. А если добавить несколько золотистых деталей или акцентное освещение, то даже обычная ванная комната превратится в дизайнерское пространство.

Дерево в ванной как инвестиция в спокойствие

Несмотря на прежние предубеждения, дерево показало, что может быть не только стильным, но и долговечным материалом для ванных комнат. Правильная обработка, лакировка и вентиляция гарантируют, что мебель прослужит годами.

И главное — этот материал меняет ощущение пространства. Дерево будто приглашает к спокойствию, добавляет ощущение дома даже в самой техничной части жилья. Неудивительно, что то, что когда-то считалось "немодным", теперь стало символом современной роскоши и природной красоты.

