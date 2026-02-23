Строительство на участке тещи — как не потерять недвижимость после развода

Что будет с недостроенным домом на земле тещи после развода. Фото: Freepik

В последнее время в Украине участились ситуации, когда супруги живут на земле родственников и вкладываются в строительство. А после развода встает вопрос раздела. Если участок принадлежит теще, а дом не введен в эксплуатацию, правовые риски резко возрастают.

Как поясняет Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Дину Дрыжакову, пока объект не принят в эксплуатацию и не зарегистрировано право собственности, юридически дома не существует". В таком случае речь идет не о недвижимости, а лишь о строительных материалах.

Какие риски строительства на чужой земле

По статье 331 Гражданского кодекса право собственности на вновь созданное недвижимое имущество возникает после завершения строительства и государственной регистрации. Если этого нет, лицо считается владельцем только материалов.

Статья 376 ГКУ определяет, что самовольное строительство на чужой земле не создает права собственности. Верховный Суд неоднократно подчеркивал: такой объект не может быть предметом раздела как недвижимость.

"Суд смотрит не на эмоции, а на документы. Чья земля, того и сильнее позиция", — отмечает Дрыжакова.

Раздел имущества супругов

Имущество, приобретенное в браке, по общему правилу является общей совместной собственностью. Однако это касается объектов, на которые возникло право собственности. Если дом не введен в эксплуатацию, его не разделят как жилье.

Суд может признать право на конкретные строительные материалы или присудить компенсацию. Но нужно доказать:

что средства были общими;

что именно вы приобрели материалы;

что владелец земли не возражал против создания совместного объекта.

Чеки, договоры, банковские выписки и свидетельства имеют решающее значение.

Как не потерять вложенное в строительство

Адвокат предостерегает, что не стоит строить на земле родственников без надлежащих договоров. Оптимальные инструменты - договор суперфиция, письменное согласие собственника участка, брачный договор или соглашение о совместной деятельности.

"Лучше потратить время на бумаги, чем годы на суды", — заключает Дрыжакова.

В перспективе судебная практика будет оставаться последовательной: без ввода в эксплуатацию и регистрации права собственности рассчитывать на раздел недостроя как недвижимости практически невозможно.

Совместная собственность на недвижимость в Украине

Как пояснил юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, законодательство разделяет общую долевую и общую совместную собственность.

Разница принципиальная: в первом случае вы четко знаете, что вам принадлежит, скажем, 1/2 или 1/3 объекта. Во втором — доли не определены вовсе, пока вы официально не возьметесь за раздел.

"В общей совместной собственности ни один из совладельцев не может считать конкретную часть имущества своей до момента официального раздела", — подчеркнул Козляк.

Проще всего разделить такую недвижимость — это решить вопрос через добровольное соглашение, которое достаточно просто заверить у нотариуса. Это самый надежный способ разделить доли без лишних нервов и походов по судам.

