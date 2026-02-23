Строительство на участке тещи — как не потерять недвижимость после развода

Недостроенный дом на земле тещи — можно ли отсудить после развода
В последнее время в Украине участились ситуации, когда супруги живут на земле родственников и вкладываются в строительство. А после развода встает вопрос раздела. Если участок принадлежит теще, а дом не введен в эксплуатацию, правовые риски резко возрастают.
Как поясняет Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Дину Дрыжакову, пока объект не принят в эксплуатацию и не зарегистрировано право собственности, юридически дома не существует". В таком случае речь идет не о недвижимости, а лишь о строительных материалах.
Какие риски строительства на чужой земле
По статье 331 Гражданского кодекса право собственности на вновь созданное недвижимое имущество возникает после завершения строительства и государственной регистрации. Если этого нет, лицо считается владельцем только материалов.
Статья 376 ГКУ определяет, что самовольное строительство на чужой земле не создает права собственности. Верховный Суд неоднократно подчеркивал: такой объект не может быть предметом раздела как недвижимость.
"Суд смотрит не на эмоции, а на документы. Чья земля, того и сильнее позиция", — отмечает Дрыжакова.
Раздел имущества супругов
Имущество, приобретенное в браке, по общему правилу является общей совместной собственностью. Однако это касается объектов, на которые возникло право собственности. Если дом не введен в эксплуатацию, его не разделят как жилье.
Суд может признать право на конкретные строительные материалы или присудить компенсацию. Но нужно доказать:
- что средства были общими;
- что именно вы приобрели материалы;
- что владелец земли не возражал против создания совместного объекта.
Чеки, договоры, банковские выписки и свидетельства имеют решающее значение.
Как не потерять вложенное в строительство
Адвокат предостерегает, что не стоит строить на земле родственников без надлежащих договоров. Оптимальные инструменты - договор суперфиция, письменное согласие собственника участка, брачный договор или соглашение о совместной деятельности.
"Лучше потратить время на бумаги, чем годы на суды", — заключает Дрыжакова.
В перспективе судебная практика будет оставаться последовательной: без ввода в эксплуатацию и регистрации права собственности рассчитывать на раздел недостроя как недвижимости практически невозможно.
Совместная собственность на недвижимость в Украине
Как пояснил юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн, законодательство разделяет общую долевую и общую совместную собственность.
Разница принципиальная: в первом случае вы четко знаете, что вам принадлежит, скажем, 1/2 или 1/3 объекта. Во втором — доли не определены вовсе, пока вы официально не возьметесь за раздел.
"В общей совместной собственности ни один из совладельцев не может считать конкретную часть имущества своей до момента официального раздела", — подчеркнул Козляк.
Проще всего разделить такую недвижимость — это решить вопрос через добровольное соглашение, которое достаточно просто заверить у нотариуса. Это самый надежный способ разделить доли без лишних нервов и походов по судам.
