Что не считается самовольным строительством в Украине — правила и нюансы

Термин "самовольное строительство" в законодательстве Украины означает создание или изменение объекта без надлежащих документов. Но не все работы, проведенные в собственном доме или квартире, подпадают под это определение.

Мелкие изменения, которые не влияют на безопасность и конструктив здания, не считаются самостроем, отмечают эксперты компании "БТИ М".

Какие изменения в квартире не считаются самостроем

К безопасным и законным работам, не требующим разрешения, относятся внутренние перепланировки, которые не затрагивают несущие стены. Это может быть:

изменение площади комнаты за счет коридора или подсобного помещения;

установка или демонтаж шкафов, антресолей или кладовых;

замена сантехники, труб или электропроводки без изменения их расположения.

Такие работы не влияют на общую площадь квартиры и не нарушают конструктивную стабильность здания. Поэтому в большинстве случаев они не требуют согласования с органами власти.

Какие объекты на участке не считаются самостроем

На приусадебном участке владельцы могут обустраивать легкие и временные постройки без разрешений. Это касается:

навесов, беседок, теплиц, открытых бассейнов, летних кухонь;

хозяйственных построек небольшой площади, которые не имеют фундамента;

детских или садовых площадок.

Такие конструкции не увеличивают капитальную площадь дома и не меняют целевого назначения земли, поэтому они не попадают под определение самовольного строительства.

Когда обновление фасада не считается самостроем

Владельцы частных домов часто улучшают внешний вид своих домов. Если во время работ меняется только материал стен, кровли или облицовки без вмешательства в фундамент и без расширения площади, это не является нарушением.

"Например, замена старой кровли на новую, утепление фасада или облицовка декоративным камнем допускаются без дополнительных разрешений. Такие изменения направлены на энергосбережение и улучшение внешнего вида дома, а не на изменение его параметров", — отмечают специалисты.

Когда работы уже считаются самовольным строительством

Реконструкция или достройка, изменяющая конфигурацию, высоту или площадь объекта, без разрешительных документов сразу попадает под категорию самостроя. Это касается:

переноса или демонтажа несущих стен;

пристройки новых комнат или этажей;

изменения фундамента или целевого назначения помещения.

В таких случаях понадобится разрешение на строительные работы и ввод объекта в эксплуатацию. Иначе владелец рискует получить штраф или предписание на демонтаж.

Почему важно знать разницу между ремонтом и самостроем

Неправильная трактовка понятий может стоить владельцу дорого. Выполняя даже незначительные изменения без понимания их статуса, можно получить юридические проблемы при продаже или регистрации жилья.

"Поэтому перед любыми работами стоит проконсультироваться с архитектором или юристом в сфере недвижимости. Это поможет избежать лишних расходов, а главное — сохранит ваше спокойствие и законность владения имуществом", — подчеркивают эксперты.

