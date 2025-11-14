Право собственности на жилье — какие данные надо срочно проверить украинцам

Владельцы жилья должны проверить некоторые данные — о чем речь
После начала полномасштабной войны вопрос подтверждения права собственности на жилье стал критически важным. Ведь тысячи людей потеряли дома, но не все могут получить компенсацию из-за отсутствия записи в Государственном реестре вещных прав (ГРВП).
Если информация о жилье хранится только в архивах БТИ, владелец остается незащищенным, отмечают в БФ "Право на защиту". Ведь бумажные дела уничтожаются во время боевых действий, и доказать право собственности в будущем может быть невозможно.
"Приобретенные до 2013 года права не были внесены в Реестр. Они остались только на бумажных носителях. Именно поэтому владельцам стоит убедиться, что данные об их недвижимости внесены в ГРВП", — говорят специалисты.
Как зарегистрировать право собственности через Дію
Онлайн регистрация подходит тем, кто имеет электронную подпись и желает провести процедуру без посещения учреждений.
Для подачи заявления нужны:
- паспорт;
- идентификационный код;
- правоустанавливающие документы;
- технический паспорт;
- квитанция об оплате.
Процесс выглядит так:
- Войти на портал с помощью КЭП.
- Выбрать раздел о недвижимости и подать заявление.
- Заполнить форму и загрузить документы в формате PDF или JPEG.
- Подписать заявление КЭП
Услуга работает во всех регионах, кроме временно неподконтрольных.
Регистрация права собственности в ЦПАУ или у нотариуса
Офлайн вариант подходит владельцам, которые хотят получить поддержку специалиста. Нужно иметь паспорт, ИНН и правоустанавливающий документ. Нотариус или администратор в Центре предоставления административных услуг при необходимости делает запрос в БТИ, после чего оформляет заявление.
Основные шаги:
- предоставить все документы или их копии;
- подать заявление;
- при необходимости получить выписку из БТИ;
- оплатить сбор или подать документы бесплатно, если право оформлено до 2013 года;
- подписать заявление.
Административный сбор не взимается в случае регистрации прав, которые были приобретены до 1 января 2013 года.
Как подготовить документы, чтобы не потерять компенсацию
Если жилье повреждено или разрушено, государственный регистратор или нотариус при подаче заявления через Дію потребует подтверждения права собственности в Реестре. Без этого документа заявление не примут.
Именно поэтому важно заранее проверить свои данные и при необходимости подать их в ГРВП.
Перечень действий для владельцев:
- Проверить наличие записи в Реестре.
- Собрать правоустанавливающие документы.
- Обратиться онлайн или офлайн.
- Получить выписку, которая подтверждает право.
"Если такие данные никогда не были зарегистрированы, соберите все необходимые документы и обратитесь в ГРВП", — заключают в фонде.
Как сообщалось, правительство упростило программу компенсации "єВідновлення", чтобы ускорить выплаты за разрушенное жилье. Специальные комиссии теперь могут проводить дистанционное обследование повреждений, используя для этого спутниковые снимки от ГКАУ и информацию от ВСУ.
Также мы рассказывали о приобретательной давности, которая представляет собой правовой инструмент, позволяющий лицу, которое длительное время добросовестно владело чужим имуществом, официально оформить на него право собственности. Если в течение установленного законом периода такое владение не оспаривается, лицо может обратиться в суд для легализации своих прав.
