Право собственности на жилье — какие данные надо срочно проверить украинцам

После начала полномасштабной войны вопрос подтверждения права собственности на жилье стал критически важным. Ведь тысячи людей потеряли дома, но не все могут получить компенсацию из-за отсутствия записи в Государственном реестре вещных прав (ГРВП).

Если информация о жилье хранится только в архивах БТИ, владелец остается незащищенным, отмечают в БФ "Право на защиту". Ведь бумажные дела уничтожаются во время боевых действий, и доказать право собственности в будущем может быть невозможно.

"Приобретенные до 2013 года права не были внесены в Реестр. Они остались только на бумажных носителях. Именно поэтому владельцам стоит убедиться, что данные об их недвижимости внесены в ГРВП", — говорят специалисты.

Как зарегистрировать право собственности через Дію

Онлайн регистрация подходит тем, кто имеет электронную подпись и желает провести процедуру без посещения учреждений.

Для подачи заявления нужны:

паспорт;

идентификационный код;

правоустанавливающие документы;

технический паспорт;

квитанция об оплате.

Процесс выглядит так:

Войти на портал с помощью КЭП. Выбрать раздел о недвижимости и подать заявление. Заполнить форму и загрузить документы в формате PDF или JPEG. Подписать заявление КЭП

Услуга работает во всех регионах, кроме временно неподконтрольных.

Регистрация права собственности в ЦПАУ или у нотариуса

Офлайн вариант подходит владельцам, которые хотят получить поддержку специалиста. Нужно иметь паспорт, ИНН и правоустанавливающий документ. Нотариус или администратор в Центре предоставления административных услуг при необходимости делает запрос в БТИ, после чего оформляет заявление.

Основные шаги:

предоставить все документы или их копии;

подать заявление;

при необходимости получить выписку из БТИ;

оплатить сбор или подать документы бесплатно, если право оформлено до 2013 года;

подписать заявление.

Административный сбор не взимается в случае регистрации прав, которые были приобретены до 1 января 2013 года.

Как подготовить документы, чтобы не потерять компенсацию

Если жилье повреждено или разрушено, государственный регистратор или нотариус при подаче заявления через Дію потребует подтверждения права собственности в Реестре. Без этого документа заявление не примут.

Именно поэтому важно заранее проверить свои данные и при необходимости подать их в ГРВП.

Перечень действий для владельцев:

Проверить наличие записи в Реестре. Собрать правоустанавливающие документы. Обратиться онлайн или офлайн. Получить выписку, которая подтверждает право.

"Если такие данные никогда не были зарегистрированы, соберите все необходимые документы и обратитесь в ГРВП", — заключают в фонде.

Как сообщалось, правительство упростило программу компенсации "єВідновлення", чтобы ускорить выплаты за разрушенное жилье. Специальные комиссии теперь могут проводить дистанционное обследование повреждений, используя для этого спутниковые снимки от ГКАУ и информацию от ВСУ.

Также мы рассказывали о приобретательной давности, которая представляет собой правовой инструмент, позволяющий лицу, которое длительное время добросовестно владело чужим имуществом, официально оформить на него право собственности. Если в течение установленного законом периода такое владение не оспаривается, лицо может обратиться в суд для легализации своих прав.