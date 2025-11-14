Видео
Україна
Видео

Владельцы жилья должны проверить некоторые данные — о чем речь

Владельцы жилья должны проверить некоторые данные — о чем речь

Дата публикации 14 ноября 2025 17:05
обновлено: 16:32
Право собственности на жилье — какие данные надо срочно проверить украинцам
Мужчина с документами. Фото: Freepik

После начала полномасштабной войны вопрос подтверждения права собственности на жилье стал критически важным. Ведь тысячи людей потеряли дома, но не все могут получить компенсацию из-за отсутствия записи в Государственном реестре вещных прав (ГРВП).

Если информация о жилье хранится только в архивах БТИ, владелец остается незащищенным, отмечают в БФ "Право на защиту". Ведь бумажные дела уничтожаются во время боевых действий, и доказать право собственности в будущем может быть невозможно.

Читайте также:

"Приобретенные до 2013 года права не были внесены в Реестр. Они остались только на бумажных носителях. Именно поэтому владельцам стоит убедиться, что данные об их недвижимости внесены в ГРВП", — говорят специалисты.

Как зарегистрировать право собственности через Дію

Онлайн регистрация подходит тем, кто имеет электронную подпись и желает провести процедуру без посещения учреждений.

Для подачи заявления нужны:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • правоустанавливающие документы;
  • технический паспорт;
  • квитанция об оплате.

Процесс выглядит так:

  1. Войти на портал с помощью КЭП.
  2. Выбрать раздел о недвижимости и подать заявление.
  3. Заполнить форму и загрузить документы в формате PDF или JPEG.
  4. Подписать заявление КЭП

Услуга работает во всех регионах, кроме временно неподконтрольных.

Регистрация права собственности в ЦПАУ или у нотариуса

Офлайн вариант подходит владельцам, которые хотят получить поддержку специалиста. Нужно иметь паспорт, ИНН и правоустанавливающий документ. Нотариус или администратор в Центре предоставления административных услуг при необходимости делает запрос в БТИ, после чего оформляет заявление.

Основные шаги:

  • предоставить все документы или их копии;
  • подать заявление;
  • при необходимости получить выписку из БТИ;
  • оплатить сбор или подать документы бесплатно, если право оформлено до 2013 года;
  • подписать заявление.

Административный сбор не взимается в случае регистрации прав, которые были приобретены до 1 января 2013 года.

Как подготовить документы, чтобы не потерять компенсацию

Если жилье повреждено или разрушено, государственный регистратор или нотариус при подаче заявления через Дію потребует подтверждения права собственности в Реестре. Без этого документа заявление не примут.

Именно поэтому важно заранее проверить свои данные и при необходимости подать их в ГРВП.

Перечень действий для владельцев:

  1. Проверить наличие записи в Реестре.
  2. Собрать правоустанавливающие документы.
  3. Обратиться онлайн или офлайн.
  4. Получить выписку, которая подтверждает право.

"Если такие данные никогда не были зарегистрированы, соберите все необходимые документы и обратитесь в ГРВП", — заключают в фонде.

Как сообщалось, правительство упростило программу компенсации "єВідновлення", чтобы ускорить выплаты за разрушенное жилье. Специальные комиссии теперь могут проводить дистанционное обследование повреждений, используя для этого спутниковые снимки от ГКАУ и информацию от ВСУ.

Также мы рассказывали о приобретательной давности, которая представляет собой правовой инструмент, позволяющий лицу, которое длительное время добросовестно владело чужим имуществом, официально оформить на него право собственности. Если в течение установленного законом периода такое владение не оспаривается, лицо может обратиться в суд для легализации своих прав.

недвижимость жилье документы юристы собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
