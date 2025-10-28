Налоги при продаже недвижимости в Украине — для кого предусмотрены льготы в 2025 году

Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

В Украине в 2025 году продажа недвижимости сопровождается определенными налогами, но есть способы уменьшить или избежать этих расходов благодаря льготам. Законодательство предусматривает выгодные условия для отдельных категорий граждан, типов недвижимости и обстоятельств продажи.

Согласно Закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины", при продаже квартиры, дома или коммерческой недвижимости в Украине продавец платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор.

Реклама

Читайте также:

Ставки зависят от типа имущества, продолжительности владения и количества продаж за год:

Если вы продаете жилье впервые за год и владеете им более 3 лет, налоги не уплачиваются (0% НДФЛ, 0% военного сбора). Если жилье в собственности менее 3 лет, ставка — 5% НДФЛ + 5% военного сбора. Вторая и последующие продажи за год облагаются налогом по ставке 18% НДФЛ + 5% военного сбора.

Кроме того, продавец платит 1% государственной пошлины за нотариальное оформление, а покупатель — 1% сбора в Пенсионный фонд.

"Услуги нотариуса обычно стоят около 1% от стоимости сделки, но это зависит от договоренности сторон", — отмечают в АН "Арсенал".

Кто получает льготы при продаже недвижимости

В 2025 году государство предусмотрело льготы, которые помогают уменьшить налоговую нагрузку. Вот основные категории:

Единственная продажа за год. Если вы продаете квартиру или дом один раз в год и владеете им более 3 лет, вы полностью освобождаетесь от НДФЛ и военного сбора. Это идеальный вариант для тех, кто планирует продажу единственного жилья. Наследство и дарение. От налогов освобождаются и люди, продающие недвижимость, полученную по наследству от близких родственников (родителей, детей, супругов), даже если вы владеете ею менее 3 лет. Для остальных родственников действуют стандартные ставки.

Также льготы получают отдельные категории граждан:

пенсионеры и лица с инвалидностью: могут претендовать на частичное или полное освобождение от отдельных сборов, в зависимости от региональных программ;

ветераны и инвалиды I группы: имеют право на льготы при уплате государственной пошлины или других сборов.

продажа единственного жилья: Если это ваше основное место жительства, которым вы владеете более 3 лет, налоги не начисляются.

Как уменьшить налоги при продаже квартиры

Чтобы максимально сэкономить, эксперты советуют придерживаться таких советов:

Планируйте продажу. Если возможно, продавайте недвижимость один раз в год, чтобы избежать высоких ставок (18% НДФЛ). Проверьте срок владения. Если вы владеете имуществом менее 3 лет, подумайте, можно ли отложить продажу, чтобы попасть под льготу. Сохраняйте документы. При продаже унаследованной недвижимости подтверждение родства (например, свидетельство о рождении) поможет избежать налогов.

Как воспользоваться налоговыми льготами при продаже жилья

Чтобы получить освобождение от налогов при продаже недвижимости, необходимо подтвердить:

право собственности на жилье более трех лет (справка из Реестра вещных прав);

что продажа — первая за календарный год (выписка из налоговой);

для льготных категорий — документы, подтверждающие статус (пенсионное удостоверение, удостоверение участника боевых действий, медицинская справка).

Если все условия выполнены, налог не удерживается при нотариальном оформлении, а средства от продажи владелец получает полностью.

Как сообщалось, каждый украинец имеет законное право приватизировать жилье (квартиру, дом или комнату в общежитии), которым он пользуется. В результате этой процедуры человек получает свидетельство о праве собственности — официальный документ, удостоверяющий его статус полноправного владельца.

Также мы рассказывали, что стоимость жилья определяется не только очевидными факторами, такими как площадь, район или ремонт. На самом деле, цена формирования значительно сложнее, поскольку на нее влияют десятки мелких, но важных факторов. Эти факторы могут как существенно повысить, так и снизить конечную рыночную стоимость квартиры.