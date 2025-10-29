Налоги при продаже земельного участка — какие сборы надо уплатить в 2025 году

Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

В Украине продажа земельного участка предусматривает обязательную уплату налогов. В 2025 году ключевые налоги: НДФЛ, военный сбор и пошлина. И это сборы могут составлять от 0% до 24% от суммы сделки.

Собственник, согласно ч. 1 ст. 317 Гражданского кодекса Украины, имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своей землей, однако при ее отчуждении возникают налоговые обязательства.

Закон требует уплаты нескольких платежей — налога на доходы физических лиц (НДФЛ), военного сбора и государственной пошлины. Их размер зависит от нескольких факторов: количества сделок в течение года, срока владения, способа приобретения, площади участка и подтвержденных расходов.

Основные налоги при продаже земельного участка

Налоги рассчитывают от оценочной стоимости земли, но не ниже рыночной:

Налог на доходы физических лиц — 5% или 18% от суммы продажи. Военный сбор — 5%. Его уплачивают независимо от срока владения участком. Пошлина за нотариальное удостоверение договора — 1% от стоимости участка.

"Кто платит пошлину, стороны определяют самостоятельно — иногда расходы делят пополам. В то же время освобождаются от пошлины сделки между близкими родственниками — супругами, родителями, детьми, братьями, сестрами, дедом, бабушкой или внуками", — отмечают в ЮК "Земельный фонд Украины".

Когда можно не платить налоги при продаже земли

Налоговое законодательство предусматривает исключения. НДФЛ и военный сбор не уплачиваются, если:

земля находится в собственности более 3 лет (для приватизированных — более 10 лет);

участок унаследован по наследству;

первая продажа за год, а площадь не превышает норм бесплатной передачи, определенных ст. 121 Земельного кодекса Украины.

В других случаях налоги начисляются в стандартном размере.

Налоги при повторных продажах земли

За вторую продажу в течение одного года, если площадь участка не превышает допустимую, уплачивается 10% в целом: 5% НДФЛ + 5% военный сбор.

Если продается унаследованный участок, то ставка остается той же — 5% + 5%.

Но когда земля была куплена, а не унаследована, тогда ставка возрастает до 18% НДФЛ + 5% военного сбора.

Для участков в собственности менее 3 лет (или 10 лет для приватизированных) действуют те же повышенные ставки — 18% и 5%.

Если продавец — нерезидент, то срок владения не имеет значения: применяется также 18% НДФЛ и 5% сбора.

Налоги при продаже крупных земельных участков

Если площадь земли превышает нормативы, установленные ст. 121 Земельного кодекса, налоги остаются повышенными даже при первой продаже за год:

НДФЛ 5% + военный сбор 5%;

при последующих продажах (если земля куплена, а не унаследована) — 18% НДФЛ + 5% сбор.

Дополнительные расходы при продаже земли

Кроме налогов, продавец несет сопутствующие расходы:

оценка земельного участка — обязательна для определения базы налогообложения;

нотариальные услуги, размер которых зависит от конкретного нотариуса;

административный сбор за регистрацию прав в Государственном реестре — в 2025 году минимум 300 грн.

На практике продавец и покупатель могут договориться о распределении этих расходов, добавляют эксперты.

