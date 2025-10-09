Видео
Дата публикации 9 октября 2025 14:32
Цены на частные дома в Украине — как изменились в 2025 году
Частный дом. Фото: Freepik

За последние четыре года рынок частных домов в Украине изменился кардинально. Если в 2021 году стоимость жилья казалась стабильной, то в 2025-м она выросла в 3-4 раза. Спрос на жилье сохраняется, а темпы роста резко отличаются между регионами.

Сравнение стоимости за сентябрь 2021, 2024 и 2025 годов демонстрирует четкую тенденцию: чем ближе к западной границе, тем выше цены, отмечают аналитики OLX Недвижимость. Западные области стали лидерами по темпам роста цен, тогда как южные и восточные регионы демонстрируют более сдержанную динамику.

Читайте также:

Цены на дома в западных областях Украины

Самые высокие темпы зафиксированы в Винницкой, Волынской и Львовской областях. Эти регионы стали рекордсменами по темпам подорожания:

  • Винницкая область: в 2021 году средний дом стоил 580 тыс. грн, в 2024 году — уже 2,1 млн грн, а в 2025-м — почти 2,6 млн грн. Рост — 354% за четыре года;
  • Волынская область: за этот же период цены поднялись с 618 тыс. до 2,3 млн грн, то есть на 275%;
  • Львовская область: дома здесь подорожали с 976 тыс. грн в 2021 году до 3,6 млн грн в 2025-м — рост на 267%.

"Такие показатели свидетельствуют, что западные регионы превратились в очаг покупательской активности. Причины просты: более безопасная среда, большая концентрация инвесторов и возвращение людей из-за рубежа", — отмечают специалисты.

Цены на частные дома в крупных городах

Столица и областные центры также не стояли в стороне, хотя темпы роста здесь более умеренные. Киев и пригородная зона показали удвоение цен за четыре года:

  • Киев: в 2021 году медианная цена составляла 4,6 млн грн, а в 2025-м уже 9,6 млн грн. Это плюс 107% за четыре года;
  • Киевская область: подорожание с 2,3 млн грн до 4,6 млн грн, то есть плюс 104%;
  • Одесская область: дом стоил 1,5 млн грн в 2021 году, а в 2025-м — 3,1 млн грн, что означает плюс 106%.

Даже несмотря на войну, рынок сохранил устойчивость. После периода неопределенности в 2022-2023 годах владельцы снова начали повышать цены, опираясь на рост спроса на автономное жилье — с генераторами, скважинами и собственными энергосистемами.

Где рост цен на дома медленнее всего

Некоторые области демонстрируют значительно более скромные результаты. Запорожский и Полтавский рынки фактически стабилизировались, показав лишь незначительное повышение:

  • Запорожская область: средняя цена поднялась с 418 тыс. грн в 2021 году до 951 тыс. грн в 2025-м. Прирост — 127% за четыре года, но лишь +4% за последний год;
  • Полтавская область: в 2021 году дом стоил 395 тыс. грн, а в 2025-м - 840 тыс. грн. Это +113% за четыре года.

Аналитики объясняют это более низкой покупательной способностью населения, уменьшением количества предложений и слабым притоком инвесторов.

 

Цены на частные дома в Украине взлетели — где купить дешевле - фото 1
Цены на частные дома в Украине. Графика: OLX Недвижимость

Почему выросли цены на частные дома

Увеличение стоимости частных домов имеет комплексные причины:

  1. Фактор безопасности — люди переезжают в западные области, ища спокойствие и стабильность.
  2. Спрос на автономность — генераторы, скважины, камины и независимость от коммунальных систем повышают ценность таких объектов.
  3. Инвестиционная привлекательность — дом становится активом, который со временем растет в стоимости.
  4. Ограниченное предложение — новое строительство остановилось во многих регионах, поэтому цены растут быстрее.

В целом рынок сместился в сторону долгосрочного владения, а не краткосрочных инвестиций. Украинцы все чаще ищут дома для постоянного проживания, а не как "дачу на выходные".

Что будет с ценами на частные дома в 2026 году

Эксперты прогнозируют, что в 2026 году цены на частные дома продолжат умеренный рост — от 10 до 15% в годовом измерении. Региональные лидеры останутся теми же: Винницкая, Львовская, Ивано-Франковская и Волынская области.

"Рынок становится более зрелым: покупатели внимательнее оценивают инфраструктуру, подъезды, коммуникации и состояние объектов. Это означает, что в дальнейшем в цене будут не просто квадратные метры, а качество жизни, которую они обеспечивают", — отмечают специалисты.

Как сообщалось, в Украине уже несколько лет применяется принцип, изменивший подход к праву собственности на землю и жилье, объединив их. Согласно этому закону, дом и участок под ним теперь рассматриваются как единый объект.

Также мы рассказывали, что для многих владельцев недвижимости в Украине все еще актуален вопрос узаконивания самостроев — сооружений, возведенных без надлежащих разрешительных документов. Такое самовольное строительство влечет за собой риск значительных штрафов и даже принудительного сноса, поэтому нуждается в легализации.

недвижимость жилье цены в Украине цены дом
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
