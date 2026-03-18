Война на Ближнем Востоке обвалила рынок недвижимости Дубая

Порт в Дубае. Фото: УНИАН —

Рынок недвижимости Дубая еще недавно выглядел как идеальная инвестиционная история с быстрым ростом и высокой доходностью. Но обострение на Ближнем Востоке резко изменило правила игры. Инвесторы, которые еще вчера стояли в очередях за квадратными метрами, сегодня берут паузу. А стремительно растущие цены начали корректироваться.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на "Минфин" рассказывает, какая ситуация сложилась на рынке жилья в Дубае.

Что происходит с недвижимостью в Дубае

Еще в 2025 году спрос был рекордным — около 200 тысяч сделок, а цены выросли почти на 60%. Однако сейчас рынок фактически остановился: часть сделок заморожена, бронирования отменяют, покупатели ожидают.

"Многие сделки сейчас на стопе, а на рынке уже начались панические точечные распродажи", — отмечает глава агентства "КиевДимСервис" (партнеры которого работают в ОАЭ) Андрей Романов.

И это ощущается прежде всего в "люксе". Владельцы дорогих вилл, которым срочно нужен выход в наличные, становятся куда более сговорчивыми во время торгов.

Почему падают цены на недвижимость в Дубае

Главный фактор — риски безопасности. Даже единичные атаки меняют восприятие города как "тихой гавани".

"Деньги любят тишину. Дубай уже потерял свой кристальный статус", — отмечает руководитель агентства Deniz Estate Денис Грушецкий.

Кроме геополитики, дополнительно сработали и внутренние факторы:

перегретый рынок и признаки "пузыря";

слишком много квартир покупалось "для перепродажи", а не для реальной жизни;

зависимость экономики от строительства.

Какие скидки на недвижимость в Дубае в марте 2026 года

Сейчас — время тех, кто умеет торговаться. На срочных продажах можно выбить дисконт в 20-25%. Аренда тоже перестала быть "золотой жилой": в сегменте апартаментов иногда видим проседание чуть ли не до 50%, что раньше казалось фантастикой.

При этом эксперты подчеркивают: для Дубая такая коррекция не критична и может быть временной.

"Рынок может быстро отыграть падение, если ситуация стабилизируется", — объясняет риелтор Ирина Луханина.

Стоит ли инвестировать в дубайскую недвижимость

Поведение инвесторов изменилось. Вместо массовых покупок на старте проектов появился более осторожный подход:

выбор проверенных девелоперов;

ориентация на готовое жилье;

анализ реальной арендной доходности.

Появился и новый тип игроков — "кризисные покупатели", которые скупают активы со скидками.

"Успех инвестиций будет зависеть не от рынка в целом, а от правильного выбора конкретного объекта", — заключает Луханина.

Дальнейшая динамика зависит от продолжительности конфликта. Если ситуация быстро стабилизируется, рынок может восстановиться без глубоких потерь. В случае затягивания — возможно дальнейшее падение спроса и отток капитала в другие страны.

Частые вопросы

Что нужно украинцам для въезда в Дубаи?

Гражданам Украины виза не нужна: штамп ставят бесплатно по прилету. Обязательно иметь загранпаспорт, действительный еще минимум 6 месяцев. Также подготовьте медицинскую страховку, обратный билет и подтверждение брони отеля. Для детей необходим собственный паспорт.

Сколько можно находиться в ОАЭ украинцам?

Украинцы имеют право на безвизовый въезд в ОАЭ сроком до 30 дней. Этот период можно официально продлить еще на 30 суток через иммиграционную службу, не покидая страну. Также действует спецпрограмма годового пребывания для тех, кто ищет убежище.