Цены на квартиры в 2026 году — в каких городах Украины больше всего подорожает жилье на первичке

Прогноз рынка первичной недвижимости в Украине на 2026 год демонстрирует заметный рост в большинстве крупных городов. Спрос на новостройки сохраняется высоким, а строительная себестоимость продолжает двигать цены вверх.

Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, темпы подорожания могут быть от 15% до 20% в течение года, и это станет одним из ключевых трендов ближайшего периода.

Для лучшего понимания общей картины эксперты советуют следить за несколькими факторами влияния:

увеличение стоимости стройматериалов;

рост спроса в крупных агломерациях;

восстановление инфраструктуры и возвращение населения.

Цены на квартиры в Киеве в 2026 году

Столица традиционно удерживает активный спрос, однако рынок становится более избирательным. По словам Марины Куць, ожидания следующие — в Киеве рост может быть от 5% до 20%.

При этом часть покупателей будет смотреть в сторону пригородов, где ниже себестоимость и выше ощущение безопасности.

Киевский рынок будет двигать:

стабильный спрос среди инвесторов;

новые проекты с повышенным уровнем энергоэффективности;

желание покупателей инвестировать в более защищенные объекты.

Цены на первичное жилье в Одессе

Одесса может стать лидером будущего роста.

"В Одессе возможно подорожание на 10-18%, особенно в сегменте однокомнатных квартир", — говорит Марина Куць.

Именно этот формат пользуется высоким спросом из-за доступного бюджета и уменьшенного риска простоя.

На стоимость жилья в Одессе значительно влияют:

возвращение населения;

активность локальных застройщиков;

дефицит качественного жилья в центральных районах.

Цены в новостройках Харькова

Несмотря на сложные условия региона, первичный рынок Харькова демонстрирует восстановление. По словам Марины Куць, город прибавит в цене от 8% до 15%, поскольку потребность в новом жилье только растет.

Застройщики представляют проекты с усиленной безопасностью, что становится одним из важнейших факторов выбора.

Цены на квартиры во Львове в 2026 году

Западный регион остается центром стабильного спроса. Львов привлекает внутренних переселенцев, бизнес и инвесторов, поэтому цены растут предсказуемо.

По прогнозам Марины Куцт, подорожание составит 7-14% за квадратный метр, что соответствует общей динамике региона.

Цены на квартире в Днепре в 2026 году

Днепр демонстрирует более сдержанные темпы роста, но тенденция все равно положительная.

"В следующем году цены могут вырасти от 3% до 10%", — подчеркивает Марина Куць.

Город постепенно наращивает объемы строительства, но его рынок остается сбалансированным.

Как сообщалось, в Украине проверка происхождения средств стала обязательной процедурой при покупке недвижимости. Из-за усиления финансового мониторинга и строгие требования нотариусов и банков, покупатели теперь должны документально подтверждать даже те средства, которые были легально заработаны и накоплены в течение многих лет.

Также мы рассказывали, что несмотря на менее выгодные условия, чем в начале года, спрос на жилье в кредит снова демонстрирует рост. По данным Нацбанка, украинцы активнее берут ипотеку, особенно в регионах с быстрым развитием застройки и устойчивым спросом на недвижимость.