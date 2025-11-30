Цены на квартиры в 2026 году — в каких городах Украины больше всего подорожает жилье на первичке

Цены на квартиры — где в Украине больше всего подорожает жилье
Прогноз рынка первичной недвижимости в Украине на 2026 год демонстрирует заметный рост в большинстве крупных городов. Спрос на новостройки сохраняется высоким, а строительная себестоимость продолжает двигать цены вверх.
Как рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць, темпы подорожания могут быть от 15% до 20% в течение года, и это станет одним из ключевых трендов ближайшего периода.
Для лучшего понимания общей картины эксперты советуют следить за несколькими факторами влияния:
- увеличение стоимости стройматериалов;
- рост спроса в крупных агломерациях;
- восстановление инфраструктуры и возвращение населения.
Цены на квартиры в Киеве в 2026 году
Столица традиционно удерживает активный спрос, однако рынок становится более избирательным. По словам Марины Куць, ожидания следующие — в Киеве рост может быть от 5% до 20%.
При этом часть покупателей будет смотреть в сторону пригородов, где ниже себестоимость и выше ощущение безопасности.
Киевский рынок будет двигать:
- стабильный спрос среди инвесторов;
- новые проекты с повышенным уровнем энергоэффективности;
- желание покупателей инвестировать в более защищенные объекты.
Цены на первичное жилье в Одессе
Одесса может стать лидером будущего роста.
"В Одессе возможно подорожание на 10-18%, особенно в сегменте однокомнатных квартир", — говорит Марина Куць.
Именно этот формат пользуется высоким спросом из-за доступного бюджета и уменьшенного риска простоя.
На стоимость жилья в Одессе значительно влияют:
- возвращение населения;
- активность локальных застройщиков;
- дефицит качественного жилья в центральных районах.
Цены в новостройках Харькова
Несмотря на сложные условия региона, первичный рынок Харькова демонстрирует восстановление. По словам Марины Куць, город прибавит в цене от 8% до 15%, поскольку потребность в новом жилье только растет.
Застройщики представляют проекты с усиленной безопасностью, что становится одним из важнейших факторов выбора.
Цены на квартиры во Львове в 2026 году
Западный регион остается центром стабильного спроса. Львов привлекает внутренних переселенцев, бизнес и инвесторов, поэтому цены растут предсказуемо.
По прогнозам Марины Куцт, подорожание составит 7-14% за квадратный метр, что соответствует общей динамике региона.
Цены на квартире в Днепре в 2026 году
Днепр демонстрирует более сдержанные темпы роста, но тенденция все равно положительная.
"В следующем году цены могут вырасти от 3% до 10%", — подчеркивает Марина Куць.
Город постепенно наращивает объемы строительства, но его рынок остается сбалансированным.
Как сообщалось, в Украине проверка происхождения средств стала обязательной процедурой при покупке недвижимости. Из-за усиления финансового мониторинга и строгие требования нотариусов и банков, покупатели теперь должны документально подтверждать даже те средства, которые были легально заработаны и накоплены в течение многих лет.
Также мы рассказывали, что несмотря на менее выгодные условия, чем в начале года, спрос на жилье в кредит снова демонстрирует рост. По данным Нацбанка, украинцы активнее берут ипотеку, особенно в регионах с быстрым развитием застройки и устойчивым спросом на недвижимость.
