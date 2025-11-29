Какие документы подтверждают легальность средств при покупке квартиры

Женщина читает документы. Фото: Freepik

При покупке квартиры в Украине проверка происхождения денег стала привычной частью сделки. Ужесточение финансового мониторинга, международный обмен данными и более строгие требования банков и нотариусов привели к тому, что даже легально заработанные и годами накапливаемые средства необходимо документально подтверждать.

Если покупатель не может показать прозрачную финансовую историю, процедура может затянуться или вовсе остановиться, отмечают в АН "Маяк".

Хотя закон формально не требует справки о доходах при подписании договора, на практике без документов, объясняющих источник денег, провести оплату недвижимости почти невозможно. Финансовые учреждения должны убедиться, что средства не имеют сомнительного происхождения.

Какие документы подтверждают происхождение денег

Набор документов зависит от того, откуда покупатель получил деньги. Ни одно учреждение не может требовать только один конкретный документ, поскольку финансовые ситуации разные.

Чаще всего используют такие подтверждения:

справка о доходах для работников, которые имеют официальную зарплату;

справка из Пенсионного фонда для получателей государственных пенсий;

налоговая декларация для предпринимателей, арендодателей, инвесторов и владельцев пассивных доходов;

свидетельство о наследстве, если средства поступили после его оформления;

договор дарения, когда деньги подарили родственники (со своей стороны они также должны подтвердить источник средств);

договор продажи имущества, если деньги получены от реализации авто, земли или недвижимости;

кредитный договор, когда жилье покупают за кредитные средства;

справка банка о проведенном финмониторинге, если деньги уже проверялись на счете;

судебные документы, когда средства поступили по решению суда, например через компенсацию или взыскание долга.

Главная цель покупателя — доказать законность средств и показать логическую последовательность финансовых операций.

"Чтобы проверка прошла быстрее, стоит подготовить пакет документов заранее и определить, какая именно бумага лучше всего подтверждает происхождение той или иной суммы. Чем понятнее история поступления денег и их движения, тем меньше задержек возникает при оформлении сделки", — констатируют эксперты.

