Покупка квартиры в Украине по доверенности — что нужно знать у 2026 году

В Украине сделки по недвижимости через представителя остаются законными. Собственник имеет право выдать нотариально заверенную доверенность другому лицу, которое подпишет договор и оформит продажу.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 237 Гражданского кодекса Украины (ГКУ) прямо разрешает представительство, на практике такая сделка напоминает минное поле. Юридически все может выглядеть идеально, но дьявол кроется в деталях, которые не всегда видит даже нотариус.

Риски покупки квартиры по доверенности

Главная проблема в том, что доверенность — это производный документ. Если "фундамент" (воля собственника) шатается, вся сделка разваливается. Основания для отмены:

Скрытый отзыв. Согласно ст. 249 ГКУ, собственник может отменить доверенность в любой момент. Если он сделал это за час до сделки, а данные ещё не обновились в Едином реестре доверенностей, сделка будет ничтожной. Смерть доверителя. Если собственник умер до момента подписания договора, действие доверенности прекращается автоматически (ст. 248 ГКУ). Право собственности должно переходить наследникам, а не покупателю. Продажа в таком случае - это прямой путь в суд. Вопрос адекватности. Часто родственники продают имущество пожилых людей, которые не совсем осознают, что подписывают. В будущем такую сделку легко оспорить из-за "недееспособности" или "давления".

Как безопасно купить квартиру по доверенности

Если вы все же решились на такую покупку, не ограничивайтесь только проверкой паспорта представителя. Надо еще проверить:

Реестр — превыше всего. Нотариус обязан проверить действительность документа через Единый реестр доверенностей. Убедитесь, что вы видите эту выписку в день подписания. Семейное положение. Если квартиру купили в браке, представитель должен иметь не только доверенность от владельца, но и отдельное нотариальное согласие второго супруга(статья 65 Семейного кодекса Украины). Видеосвязь. В 2026 году нет никаких оправданий отказу связаться с владельцем по видео. Попросите его показать паспорт на камеру и подтвердить намерение продать квартиру именно вам за указанную цену. Полномочия. Внимательно читайте текст доверенности. Там должно быть четко прописано право "заключать договор купли-продажи" и "получать денежные средства". Если написано только "управлять имуществом" — сделку не надо заключать.

Отметим, что заниженная цена и спешка — это классические признаки того, что с доверенностью что-то не так. Помните, что согласно законодательству, покупатель должен быть "добросовестным", но суды часто становятся на сторону законных владельцев, если те докажут, что не имели намерения продавать жилье.

Как сообщалось, многие украинцы за рубежом сейчас сталкиваются с необходимостью срочно продать жилье или оформить наследство дома. В таких случаях лучшим решением является доверенность, которая позволяет решать все юридические вопросы дистанционно.

Также мы рассказывали, что если лично уладить дела с недвижимостью не получается, ситуацию спасет доверенность. Этот документ официально наделяет другого человека правом распоряжаться вашим имуществом: от подписания договоров аренды или купли-продажи до представительства в госучреждениях. Фактически вы передаете законные рычаги управления своей собственностью поверенному лицу.