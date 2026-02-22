Купівля квартири в Україні за довіреністю — які існують ризики у 2026 році

Як купити квартирк в Україні за довіреністю. Фото: Freepik

У 2026 році угоди з нерухомістю в Україні через представника залишаються законними. Власник має право видати нотаріально посвідчену довіреність іншій особі, яка підпише договір і оформить продаж.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на статтю 237 Цивільного кодексу України (ЦКУ) прямо дозволяє представництво, на практиці така угода нагадує мінне поле. Юридично все може виглядати ідеально, але диявол криється в деталях, які не завжди бачить навіть нотаріус.

Реклама

Читайте також:

Ризики купівлі квартири за довіреністю

Головна проблема в тому, що довіреність — це похідний документ. Якщо "фундамент" (воля власника) хитається, вся угода розвалюється. Підстави для скасування:

Приховане відкликання. Згідно зі Ст. 249 ЦКУ, власник може скасувати довіреність у будь-який момент. Якщо він зробив це за годину до правочину, а дані ще не оновилися в Єдиному реєстрі довіреностей, угода буде нікчемною. Смерть довірителя. Якщо власник помер до моменту підписання договору, дія довіреності припиняється автоматично (Ст. 248 ЦКУ). Право власності має переходити спадкоємцям, а не покупцеві. Продаж у такому разі — це прямий шлях до суду. Питання адекватності. Часто родичі продають майно літніх людей, які не зовсім усвідомлюють, що підписують. У майбутньому таку угоду легко оскаржити через "недієздатність" чи "тиск".

Як безпечно купити квартиру за довіреністю

Якщо ви все ж наважилися на таку покупку, не обмежуйтеся лише перевіркою паспорта представника. Треба ще перевірити:

Реєстр — понад усе. Нотаріус зобов'язаний перевірити чинність документа через Єдиний реєстр довіреностей. Переконайтеся, що ви бачите цей витяг у день підписання. Сімейний стан. Якщо квартиру купили у шлюбі, представник повинен мати не лише довіреність від власника, а й окрему нотаріальну згоду другого з подружжя (стаття 65 Сімейного кодексу України). Відеозв’язок. У 2026 році немає жодних виправдань відмові зв’язатися з власником по відео. Попросіть його показати паспорт на камеру та підтвердити намір продати квартиру саме вам за вказану ціну. Повноваження. Уважно читайте текст довіреності. Там має бути чітко прописано право "укладати договір купівлі-продажу" та "отримувати грошові кошти". Якщо написано лише "керувати майном" — угоду не треба укладати.

Зазначимо, що занижена ціна та поспіх — це класичні ознаки того, що з довіреністю щось не так. Пам'ятайте, що відповідно до законодавства, покупець має бути "добросовісним", але суди часто стають на бік законних власників, якщо ті доведуть, що не мали наміру продавати житло.

Як повідомлялось, багато українців за кордоном зараз стикаються з необхідністю терміново продати житло чи оформити спадщину вдома. У таких випадках найкращим рішенням є довіреність, яка дозволяє розв'язувати всі юридичні питання дистанційно.

Також ми розповідали, що якщо особисто залагодити справи з нерухомістю не виходить, ситуацію врятує довіреність. Цей документ офіційно наділяє іншу людину правом розпоряджатися вашим майном: від підписання договорів оренди чи купівлі-продажу до представництва в держустановах. Фактично ви передаєте законні важелі керування своєю власністю повіреній особі.