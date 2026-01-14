Доверенность на распоряжение недвижимостью — для чего нужна и как оформить в 2026 году

Мужчина с документами. Фото: Freepik

Когда обстоятельства не позволяют лично заниматься вопросами недвижимости, на помощь приходит доверенность. Это не просто бумажка, а серьезный юридический инструмент, который фактически передает ключи от вашего имущества другому человеку.

Доверенность дает право продавать, дарить, сдавать в аренду недвижимость, подписывать договоры, взаимодействовать с государственными органами и получать необходимые документы, отмечают в Министерстве юстиции Украины.

Что дает доверенность на распоряжение недвижимостью

Именно от содержания доверенности зависит, сможет ли ваш представитель только собирать справки, или получит право поставить подпись под договором купли-продажи.

Объем прав в документе — это зона вашей ответственности. Вы можете разрешить поверенному как полный цикл распоряжения имуществом, так и отдельные бюрократические шаги.

Чаще всего доверенность включает в себя:

Заключение сделок: подписание договоров купли-продажи, аренды или дарения. Работу с документами: подачу запросов в БТИ, получение выписок у госрегистратора и взаимодействие с налоговой. Представительство интересов: защита прав собственника в судах или других государственных органах. Финансовую часть: получение средств от продажи или аренды объекта.

"Доверенность — это не формальность, а юридический механизм, который работает только при условии четкого определения полномочий. Чем точнее прописаны полномочия, тем меньше рисков для владельца", — отмечает адвокат Игорь Колошкин.

Как оформить доверенность на недвижимость

В вопросах недвижимости закон непреклонен: никакой произвольной формы, только нотариальное удостоверение. Статья 244 Гражданского кодекса Украины четко определяет доверенность как письменный документ для представительства перед третьими лицами.

Критически важные моменты, которые могут сделать документ недействительным:

дата совершения . Без нее доверенность считается ничтожной;

. Без нее доверенность считается ничтожной; срок действия . Он указывается словами (дни, месяцы или годы) согласно ст. 247 ГК Украины;

. Он указывается словами (дни, месяцы или годы) согласно ст. 247 ГК Украины; определенность событий. Нельзя привязывать действие документа к событию, которое может никогда не наступить.

Когда доверенность на недвижимость прекращает действие

Законодательство предусматривает несколько сценариев, по которым полномочия представителя заканчиваются. Статья 248 ГК Украины относит к ним окончание срока, смерть одной из сторон или утрату гражданской дееспособности.

Вы имеете полное право отозвать доверенность в любой момент - и никто не может лишить вас этого права. Но здесь есть важный практический аспект.

"Даже после отмены важно уведомить не только представителя, но и третьих лиц, с которыми он взаимодействовал", — подчеркивает Колошкин.

Доверенность действует только в оригинале и всегда заверяется нотариально. Это гибкий инструмент: вы можете как расширить полномочия, так и аннулировать их при первой необходимости.

Главное — быть максимально внимательным во время визита к нотариусу, ведь от каждого слова в документе зависит безопасность вашей собственности.

