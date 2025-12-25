Доверенность на недвижимость в Украине — как оформить за границей без личного присутствия

Женщина и мужчина с документами. Фото: Freepik

Для украинцев, которые живут или временно находятся за границей, вопрос управления недвижимостью на родине остается крайне актуальным. Продажа квартиры, оформление наследства или регистрационные действия часто не терпят отлагательств.

Именно поэтому доверенность становится ключевым инструментом, который позволяет действовать дистанционно и в рамках закона, отмечает юрист Наталья Лысенко.

Что такое доверенность на недвижимость

Доверенность — это нотариально заверенный документ, которым владелец передает другому лицу право действовать от его имени.

Для операций с недвижимостью в Украине такой документ должен соответствовать требованиям Гражданского кодекса и быть надлежащим образом легализованным, если он оформлен за рубежом.

Чаще всего доверенность используют для:

купли-продажи квартиры или дома;

управления имуществом и подписания договоров аренды;

представительства в государственных органах и ЦПАУ;

оформления наследства и получения необходимых справок.

Как оформить доверенность за рубежом

Даже без личного присутствия в Украине документ можно оформить несколькими способами:

Обращение в консульство Украины. Это наиболее надежный и простой вариант. Доверенность, заверенная консулом, сразу имеет юридическую силу в Украине и не требует дополнительных процедур легализации. Местный нотариус в стране пребывания. В этом случае документ требует проставления апостиля (или консульской легализации для определенных стран), а также официального перевода на украинский язык, который обычно заверяется уже украинским нотариусом.

В сложных или специфических ситуациях также возможны:

вызов нотариуса на дом (если это предусмотрено местным правом);

удостоверение документа в медицинском учреждении главным врачом;

дистанционная подготовка черновика документа украинским нотариусом для дальнейшего заверения за рубежом.

На что обратить внимание, чтобы доверенность была действительной

Самые распространенные проблемы возникают из-за формальных ошибок. Чтобы избежать отказа в регистрационных действиях, стоит заранее проверить такие моменты:

Четкий перечень полномочий: избегайте слишком общих фраз, прописывайте каждое конкретное действие.

Точность данных: проверьте адрес объекта, кадастровый номер, ФИО и паспортные данные сторон до последней буквы. Срок действия: убедитесь, что доверенность выдана на достаточный период. Легализация: проверьте наличие апостиля, если документ выдан иностранным нотариусом.

Юрист подчеркивает, что иностранные нотариусы не всегда знакомы с тонкостями украинского законодательства. Поэтому предварительная проверка проекта документа украинским юристом или нотариусом значительно уменьшает риски.

