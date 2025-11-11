Видео
Видео

Покупатели не хотят эти квартиры — какие годы домов непопулярны

Дата публикации 11 ноября 2025 17:05
обновлено: 16:59
В каких домах почти не покупают квартиры — эксперт назвала годы домов
Дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинский рынок жилья претерпел радикальные изменения. Война не только повлияла на цены и спрос, но и изменила само понятие "удобного жилья". Если раньше украинцы выбирали район и площадь, то теперь ищут безопасность, автономность и надежность.

Сегодня четко видно, какие квартиры остаются без покупателей даже несмотря на большие скидки, рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць.

Какие квартиры не покупают в старых домах

Первыми в списке непопулярных стали старые панельные дома 70-80-х годов.

"Квартиры без ремонта или утепления теряют любую привлекательность. Люди понимают, что эти сооружения не соответствуют современным требованиям комфорта и энергоэффективности", — пояснила Куць.

Большинство таких домов имеют изношенные коммуникации, проблемы с изоляцией, а также высокие затраты на обогрев. Даже низкая цена не компенсирует ощущение временности, которое возникает у потенциальных покупателей.

Почему не продается жилье в прифронтовых регионах

Еще один сегмент рынка, который практически замер, — квартиры в зонах, пострадавших от войны или расположенных вблизи фронта.

"Даже при существенных скидках люди не готовы рисковать. Покупатели понимают, что инвестиция в такое жилье несет большие риски", — отметила Куць.

Во многих городах, которые подверглись обстрелам, цены упали до минимума, но рынок там фактически не работает — покупателей просто нет.

Почему апартаменты бизнес-класса остались без спроса

Еще несколько лет назад дорогие апартаменты были признаком стабильности. Теперь же этот сегмент переживает упадок.

"Покупатели премиум-жилья либо уехали за границу, либо сменили приоритеты. Часть инвесторов выбирает загородные дома, а не пентхаусы в центре", — рассказала риелтор.

Кроме того, "видовые квартиры" на верхних этажах потеряли смысл в реалиях, когда отключения света и отопления могут длиться днями. Безопасность теперь важнее престижа.

Какое жилье останется в проигрыше

Куць прогнозирует, что спрос на старые "панельки", дорогие апартаменты без автономии и объекты с проблемными документами восстановится не раньше, чем через несколько лет после стабилизации ситуации в стране.

Пока же украинцы покупают разумно — с оглядкой на безопасность, качество и возможность выжить автономно.

Рынок недвижимости уже изменился, а эти квартиры, по словам эксперта, "еще долго будут ждать своих покупателей".

Как сообщалось, многие украинцы до сих пор живут в типичных домах советской эпохи, которые легко узнать по характерным фасадам, тусклым подъездам и постоянным проблемам с отоплением. При этом, жилье, построенное в конце 1980-х годов, считается самым низким по качеству за всю историю советской архитектуры.

Также из-за того, что украинский рынок новостроек достигает своего предела, дальнейшее снижение цен на квартиры становится маловероятным. Зато девелоперы прогнозируют, что в ближайшие годы стоимость квадратного метра будет постепенно, но стабильно расти.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
