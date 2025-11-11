В яких домах майже не купують квартири — експертка назвала роки будинків

Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Український ринок житла зазнав радикальних змін. Війна не лише вплинула на ціни й попит, а й змінила саме поняття "зручного житла". Якщо раніше українці обирали район і площу, то тепер шукають безпеку, автономність і надійність.

Сьогодні чітко видно, які квартири залишаються без покупців навіть попри великі знижки, розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць.

Які квартири не купують у старих будинках

Першими у списку непопулярних стали старі панельні будинки 70-80-х років.

"Квартири без ремонту чи утеплення втрачають будь-яку привабливість. Люди розуміють, що ці споруди не відповідають сучасним вимогам комфорту й енергоефективності", — пояснила Куць.

Більшість таких будинків мають зношені комунікації, проблеми з ізоляцією, а також високі витрати на обігрів. Навіть низька ціна не компенсує відчуття тимчасовості, яке виникає у потенційних покупців.

Чому не продається житло у прифронтових регіонах

Ще один сегмент ринку, який практично завмер, — квартири у зонах, що постраждали від війни або розташовані поблизу фронту.

"Навіть за суттєвих знижок люди не готові ризикувати. Покупці розуміють, що інвестиція в таке житло несе великі ризики", — зазначила Куць.

У багатьох містах, які зазнали обстрілів, ціни впали до мінімуму, але ринок там фактично не працює — покупців просто немає.

Чому апартаменти бізнес-класу залишилися без попиту

Ще кілька років тому дорогі апартаменти були ознакою стабільності. Тепер же цей сегмент переживає занепад.

"Покупці преміумжитла або виїхали за кордон, або змінили пріоритети. Частина інвесторів обирає заміські будинки, а не пентхауси у центрі", — розповіла рієлторка.

Крім того, "видові квартири" на верхніх поверхах втратили сенс у реаліях, коли відключення світла й опалення можуть тривати днями. Безпека тепер важливіша за престиж.

Яке житло залишиться у програші

Куць прогнозує, що попит на старі "панельки", дорогі апартаменти без автономії та об’єкти з проблемними документами відновиться не раніше, ніж через кілька років після стабілізації ситуації в країні.

Поки ж українці купують розумно — з оглядом на безпеку, якість і можливість вижити автономно.

Ринок нерухомості вже змінився, а ці квартири, за словами експертки, "ще довго чекатимуть своїх покупців".

Як повідомлялось, багато українців досі живуть у типових будинках радянської епохи, які легко впізнати за характерними фасадами, тьмяними під'їздами та постійними негараздами з опаленням. При цьому житло, збудоване наприкінці 1980-х років, вважається найнижчим за якістю за всю історію радянської архітектури.

Також через те, що український ринок новобудов досягає своєї межі, подальше зниження цін на квартири стає малоймовірним. Натомість девелопери прогнозують, що в найближчі роки вартість квадратного метра буде поступово, але стабільно зростати.