Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Покупці оминають ці квартири — які роки будинків непопулярні

Покупці оминають ці квартири — які роки будинків непопулярні

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 17:05
Оновлено: 16:59
В яких домах майже не купують квартири — експертка назвала роки будинків
Будинок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Український ринок житла зазнав радикальних змін. Війна не лише вплинула на ціни й попит, а й змінила саме поняття "зручного житла". Якщо раніше українці обирали район і площу, то тепер шукають безпеку, автономність і надійність.

Сьогодні чітко видно, які квартири залишаються без покупців навіть попри великі знижки, розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць.

Реклама
Читайте також:

Які квартири не купують у старих будинках

Першими у списку непопулярних стали старі панельні будинки 70-80-х років.

"Квартири без ремонту чи утеплення втрачають будь-яку привабливість. Люди розуміють, що ці споруди не відповідають сучасним вимогам комфорту й енергоефективності", — пояснила Куць.

Більшість таких будинків мають зношені комунікації, проблеми з ізоляцією, а також високі витрати на обігрів. Навіть низька ціна не компенсує відчуття тимчасовості, яке виникає у потенційних покупців.

Чому не продається житло у прифронтових регіонах

Ще один сегмент ринку, який практично завмер, — квартири у зонах, що постраждали від війни або розташовані поблизу фронту.

"Навіть за суттєвих знижок люди не готові ризикувати. Покупці розуміють, що інвестиція в таке житло несе великі ризики", — зазначила Куць.

У багатьох містах, які зазнали обстрілів, ціни впали до мінімуму, але ринок там фактично не працює — покупців просто немає.

Чому апартаменти бізнес-класу залишилися без попиту

Ще кілька років тому дорогі апартаменти були ознакою стабільності. Тепер же цей сегмент переживає занепад.

"Покупці преміумжитла або виїхали за кордон, або змінили пріоритети. Частина інвесторів обирає заміські будинки, а не пентхауси у центрі", — розповіла рієлторка.

Крім того, "видові квартири" на верхніх поверхах втратили сенс у реаліях, коли відключення світла й опалення можуть тривати днями. Безпека тепер важливіша за престиж.

Яке житло залишиться у програші

Куць прогнозує, що попит на старі "панельки", дорогі апартаменти без автономії та об’єкти з проблемними документами відновиться не раніше, ніж через кілька років після стабілізації ситуації в країні.

Поки ж українці купують розумно — з оглядом на безпеку, якість і можливість вижити автономно.

Ринок нерухомості вже змінився, а ці квартири, за словами експертки, "ще довго чекатимуть своїх покупців".

Як повідомлялось, багато українців досі живуть у типових будинках радянської епохи, які легко впізнати за характерними фасадами, тьмяними під'їздами та постійними негараздами з опаленням. При цьому житло, збудоване наприкінці 1980-х років, вважається найнижчим за якістю за всю історію радянської архітектури.

Також через те, що український ринок новобудов досягає своєї межі, подальше зниження цін на квартири стає малоймовірним. Натомість девелопери прогнозують, що в найближчі роки вартість квадратного метра буде поступово, але стабільно зростати.

нерухомість житло купити квартиру антитренди квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації