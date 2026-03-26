Рынок недвижимости Популярность хрущевок среди покупателей квартир не утихает: 3 причины

Популярность хрущевок среди покупателей квартир не утихает: 3 причины

Дата публикации 26 марта 2026 17:05
Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Многие прогнозировали упадок старого жилого фонда, но реальность 2026 года оказалась совсем другой. Хрущевки не просто остались на рынке, а стали настоящим хитом среди рациональных покупателей. Уютная квартира в кирпичной пятиэтажке часто выглядит привлекательнее бетонной высотки на окраине.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что именно заставляет людей инвестировать в проверенные временем метры.

Доступность хрущевок

Главный драйвер спроса — доступность. На фоне подорожания новостроек и высоких затрат на строительство вторичный рынок выглядит значительно реальнее для большинства семей. Покупатель получает готовую квартиру с документами и возможностью быстрого заселения.

К тому же коммуналка в хрущевках часто получается более адекватной, чем в некоторых новых ЖК с их "элитными" тарифами на обслуживание территорий.

Преимущества расположения хрущевок

Хрущевки обычно расположены в сложившихся районах, где все уже работает годами. Это не только удобно, но и экономит время в повседневной жизни.

Читайте также:

Основные преимущества локаций хрущевок:

  • рядом школы, садики и магазины;
  • меньшая плотность застройки;
  • наличие дворов и зеленых зон;
  • удобный доступ к транспорту.

Такие факторы часто перевешивают даже современные планировки в новых ЖК.

Ремонт квартиры в хрущевке

Еще один аргумент — возможность адаптировать жилье под себя, отмечают специалисты портала RealExpert. Многие квартиры легко перепланируются, что позволяет создать современное пространство без лишних затрат.

Покупатели все чаще выбирают не новизну, а баланс цены, локации и реального комфорта, который проверен временем.

Что нужно знать перед покупкой квартиры в хрущевке

В то же время обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак не советует сосредотачиваться на домах, которым не более 10-15 лет.

"Лучше всего рассматривать дома до 15 лет в эксплуатации. Квартиры в домах, которые в эксплуатации более 15 лет — я бы вообще на них не смотрела", — подчеркнула Берещак.в эфире День.LIVE.

По ее словам, это тот психологический и технический порог, после которого эксплуатационные расходы резко возрастают из-за изношенности систем. Основная угроза скрывается не в фасадах, а в устаревших коммуникациях, которые просто не выдерживают нагрузки от современной бытовой техники.

Кроме того, важно учитывать состояние сетей за пределами самого здания.

"Инженерные коммуникации дома — это один вопрос, инженерные коммуникации района — это уже второй вопрос", — акцентирует эксперт.

Даже идеальный ремонт в квартире не спасет от аварий на магистральных трубопроводах, заложенных еще в прошлом веке. Поэтому из-за неспособности города вовремя обновлять инфраструктуру жители часто становятся заложниками вечных раскопок во дворах и перебоев с водоснабжением.

Как сообщали Новини.LIVE, украинская вторичка годами демонстрирует странную логику: несмотря на возраст домов и конкуренцию с новостройками, старые пятиэтажки держат аномально высокую цену. Из-за этого рынок заполонили предложения "элитных хрущевок", где стоимость малометражки в советском доме нередко достигает уровня современного комфорт-класса.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году покупатели игнорируют эстетику старого жилья в пользу энергоэффективности и низких эксплуатационных расходов. Несмотря на общее советское прошлое, сталинки и хрущевки существуют в параллельных реальностях, привлекая совершенно разных клиентов и демонстрируя неодинаковую скорость продажи.

Частые вопросы

Как отличить сталинку от хрущевки?

Смотрите на высоту потолков и материал. В сталинках потолки от 3 метров, массивные кирпичные стены и просторные подъезды.

Хрущевки — это обычно панельные или кирпичные пятиэтажки с низким потолком (2,5 м), смежными комнатами и крошечными кухнями до 6 квадратов.

Сталинка — это монументальность, хрущевка — строгая экономия.

На сколько лет рассчитана хрущевка?

Первые серии планировались как временное жилье на 25 лет. Однако более капитальные кирпичные проекты имеют ресурс до 50-60 лет. По состоянию на 2026 год большинство этих домов уже исчерпали свой лимит. Их дальнейшая судьба зависит исключительно от своевременной санации стен и замены устаревших коммуникаций.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
