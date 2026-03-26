Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Популярність хрущовок серед покупців квартир не вщухає: 3 причини

Популярність хрущовок серед покупців квартир не вщухає: 3 причини

Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 17:05
Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Багато хто прогнозував занепад старого житлового фонду, але реальність 2026 року виявилася зовсім іншою. Хрущовки не просто залишилися на ринку, а стали справжнім хітом серед раціональних покупців. Затишна квартира в цегляній п’ятиповерхівці часто виглядає привабливіше за бетонну висотку на околиці. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, що саме змушує людей інвестувати в перевірені часом метри.

Доступність хрущовок

Головний драйвер попиту — доступність. На фоні подорожчання новобудов та високих витрат на будівництво вторинний ринок виглядає значно реальнішим для більшості сімей. Покупець отримує готову квартиру з документами і можливістю швидкого заселення.

До того ж комуналка у хрущовках часто виходить адекватнішою, ніж у деяких нових ЖК з їхніми "елітними" тарифами на обслуговування територій.

Переваги розташування хрущовок

Хрущовки зазвичай розташовані у сформованих районах, де все вже працює роками. Це не лише зручно, а й економить час у повсякденному житті.

Основні переваги локацій хрущовок:

  • поруч школи, садочки та магазини;
  • менша щільність забудови;
  • наявність дворів і зелених зон;
  • зручний доступ до транспорту.

Такі фактори часто переважають навіть сучасні планування у нових ЖК.

Ремонт квартири в хрущовці

Ще один аргумент — можливість адаптувати житло під себе, зазначають фахівці порталу RealExpert. Багато квартир легко переплановуються, що дозволяє створити сучасний простір без зайвих витрат.  

Покупці дедалі частіше обирають не новизну, а баланс ціни, локації та реального комфорту, який перевірений часом.

Що треба знати перед купівлею квартири у хрущовці

Водночас оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак не радить зосереджуватись на будинках, яким не більше 10-15 років. 

"Краще всього розглядати будинки до 15 років в експлуатації. Квартири в будинках, які в експлуатації більше 15 років — я би взагалі на них не дивилась", — підкреслила Берещак.в ефірі День.LIVE.

За її словами, це той психологічний та технічний поріг, після якого експлуатаційні витрати різко зростають через зношеність систем. Основна загроза ховається не у фасадах, а в застарілих комунікаціях, які просто не витримують навантаження від сучасної побутової техніки. 

Крім того, важливо враховувати стан мереж за межами самої будівлі. 

"Інженерні комунікації будинку — це одне питання, інженерні комунікації району — це вже друге питання", — акцентує експертка. 

Навіть ідеальний ремонт у квартирі не врятує від аварій на магістральних трубопроводах, закладених ще минулого століття. Тому через неспроможність міста вчасно оновлювати інфраструктуру мешканці часто стають заручниками вічних розкопок у дворах та перебоїв із водопостачанням.

Як повідомляли Новини.LIVE, українська вторинка роками демонструє дивну логіку: попри вік будинків та конкуренцію з новобудовами, старі п’ятиповерхівки тримають аномально високу ціну. Через це ринок заполонили пропозиції "елітних хрущовок", де вартість малометражки в радянському будинку нерідко сягає рівня сучасного комфорт-класу.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році покупці ігнорують естетику старого житла на користь енергоефективності та низьких експлуатаційних витрат. Попри спільне радянське минуле, сталінки та хрущовки існують у паралельних реальностях, залучаючи абсолютно різних клієнтів і демонструючи неоднакову швидкість продажу.

Часті питання

Як відрізнити сталінку від хрущовки?

Дивіться на висоту стель і матеріал. У сталінках стелі від 3 метрів, масивні цегляні стіни та просторі під’їзди.

Хрущовки — це зазвичай панельні або цегляні п’ятиповерхівки з низькою стелею (2,5 м), суміжними кімнатами та крихітними кухнями до 6 квадратів. Сталінка — це монументальність, хрущовка — сувора економія.

На скільки років розрахована хрущовка?

Перші серії планувалися як тимчасове житло на 25 років. Проте капітальніші цегляні проєкти мають ресурс до 50-60 років. Станом на 2026 рік більшість цих будинків уже вичерпали свій ліміт. Їхня подальша доля залежить виключно від своєчасної санації стін та заміни застарілих комунікацій.

нерухомість хрущовки купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації