Популярність хрущовок серед покупців квартир не вщухає: 3 причини

Хрущовка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Багато хто прогнозував занепад старого житлового фонду, але реальність 2026 року виявилася зовсім іншою. Хрущовки не просто залишилися на ринку, а стали справжнім хітом серед раціональних покупців. Затишна квартира в цегляній п’ятиповерхівці часто виглядає привабливіше за бетонну висотку на околиці.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що саме змушує людей інвестувати в перевірені часом метри.

Доступність хрущовок

Головний драйвер попиту — доступність. На фоні подорожчання новобудов та високих витрат на будівництво вторинний ринок виглядає значно реальнішим для більшості сімей. Покупець отримує готову квартиру з документами і можливістю швидкого заселення.

До того ж комуналка у хрущовках часто виходить адекватнішою, ніж у деяких нових ЖК з їхніми "елітними" тарифами на обслуговування територій.

Переваги розташування хрущовок

Хрущовки зазвичай розташовані у сформованих районах, де все вже працює роками. Це не лише зручно, а й економить час у повсякденному житті.

Основні переваги локацій хрущовок:

поруч школи, садочки та магазини;

менша щільність забудови;

наявність дворів і зелених зон;

зручний доступ до транспорту.

Такі фактори часто переважають навіть сучасні планування у нових ЖК.

Ремонт квартири в хрущовці

Ще один аргумент — можливість адаптувати житло під себе, зазначають фахівці порталу RealExpert. Багато квартир легко переплановуються, що дозволяє створити сучасний простір без зайвих витрат.

Покупці дедалі частіше обирають не новизну, а баланс ціни, локації та реального комфорту, який перевірений часом.

Що треба знати перед купівлею квартири у хрущовці

Водночас оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак не радить зосереджуватись на будинках, яким не більше 10-15 років.

"Краще всього розглядати будинки до 15 років в експлуатації. Квартири в будинках, які в експлуатації більше 15 років — я би взагалі на них не дивилась", — підкреслила Берещак.в ефірі День.LIVE.

За її словами, це той психологічний та технічний поріг, після якого експлуатаційні витрати різко зростають через зношеність систем. Основна загроза ховається не у фасадах, а в застарілих комунікаціях, які просто не витримують навантаження від сучасної побутової техніки.

Крім того, важливо враховувати стан мереж за межами самої будівлі.

"Інженерні комунікації будинку — це одне питання, інженерні комунікації району — це вже друге питання", — акцентує експертка.

Навіть ідеальний ремонт у квартирі не врятує від аварій на магістральних трубопроводах, закладених ще минулого століття. Тому через неспроможність міста вчасно оновлювати інфраструктуру мешканці часто стають заручниками вічних розкопок у дворах та перебоїв із водопостачанням.

Часті питання

Як відрізнити сталінку від хрущовки?

Дивіться на висоту стель і матеріал. У сталінках стелі від 3 метрів, масивні цегляні стіни та просторі під’їзди.

Хрущовки — це зазвичай панельні або цегляні п’ятиповерхівки з низькою стелею (2,5 м), суміжними кімнатами та крихітними кухнями до 6 квадратів. Сталінка — це монументальність, хрущовка — сувора економія.

На скільки років розрахована хрущовка?

Перші серії планувалися як тимчасове житло на 25 років. Проте капітальніші цегляні проєкти мають ресурс до 50-60 років. Станом на 2026 рік більшість цих будинків уже вичерпали свій ліміт. Їхня подальша доля залежить виключно від своєчасної санації стін та заміни застарілих комунікацій.