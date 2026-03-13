Сталинка или хрущевка — какие дома более популярны у покупателей

Какие дома выбирают покупатели квартир.

Рынок жилья сейчас стал максимально приземленным. Эпоха, когда квартиру покупали "сердцем" из-за высоких потолков или лепнины на фасаде, фактически прошла. Теперь покупатель приходит на просмотр с калькулятором и вопросами энергонезависимости. Главное — сколько стоит содержание, есть ли газ и как быстро можно заехать, не ввязываясь в ремонт на полгода.

Сталинки и хрущевки имеют разную аудиторию покупателей и продаются с разной скоростью, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал RealExpert.

Какие квартиры быстрее продаются

В 2026-м год постройки — это уже не приговор и не привилегия. Теперь все решают "внутренности" дома и автономность

Сталинки

Это теперь специфический, почти нишевый продукт. Их до сих пор любят за простор и толстые стены, но круг покупателей сузился. Это либо фанаты "старого центра", либо инвесторы, готовые вкладывать огромные деньги в полную замену коммуникаций.

Сталинку труднее продать быстро, так как "чек" за квадратный метр и дальнейшие расходы на отопление часто кусаются.

Хрущевки

Как ни странно, они — короли ликвидности. Почему? Все просто: низкий порог входа. Маленькая площадь = низкая цена = меньшие коммунальные. Это идеальный вариант для первого жилья или под аренду.

Секрет быстрой продажи квартиры на вторичке

Если вы хотите выйти на сделку за неделю, квартира должна соответствовать "кризисному чек-листу" 2026 года:

Низкий этаж (1-3). После опыта с блэкаутами лифт стал фактором риска, а не комфорта. Газ — это золото. Наличие газовой плиты или колонки добавляет к цене и скорости продажи больше, чем дизайнерские обои. "Живой" подъезд. Чистая лестница и адекватные соседи сейчас значат больше, чем состояние самой квартиры. Транспорт. Метро в пешей доступности остается неизменной базой.

Что выбрать для перепродажи

Если оценивать именно скорость продажи, то хрущевки в большинстве случаев имеют преимущество. Главная причина — более низкий чек покупки. Покупателям легче принять решение, когда общая сумма значительно меньше.

Со сталинкой все сложнее. Там можно "застрять" на этапе замены перекрытий или выравнивания стен, которые поглощают бюджет, как черная дыра. Плюс, перепланировка в сталинках — это вечная головная боль из-за статуса дома или капитальных стен.

Где лучшая ликвидность недвижимости

В 2026 году выигрывает прагматика. Хрущевка с нормальными трубами, новой проводкой и в хорошем районе может уйти за несколько дней.

Сталинки постепенно становятся более нишевым продуктом. Они могут принести большую прибыль в финале, но покупателя с деньгами, который готов платить за престиж и большую площадь, можно ждать месяцами.

Как быстро заработать на недвижимости в 2026 году

Украинский рынок недвижимости напоминает сложный квест, где инвесторам приходится балансировать между военными угрозами и миграционными процессами, рассказал финансовый аналитик Александр Иванчук в комментарии Новини.LIVE. Хотя желание получить "быструю прибыль" за полтора года все еще живет, прежние стратегии автоматического заработка на старте строительства уже не работают.

"Локальные тенденции спроса и предложения часто важнее общих новостей по стране, поэтому слепое доверие к красивым рендерам сейчас опасно", — говорит эксперт.

Самыми надежными площадками для обращения капитала остаются города-миллионники, которые гарантируют хотя бы минимальное движение средств.

"Главные плюсы — это больший рынок покупателей и арендаторов и стабильная ликвидность, что позволяет быстрее выйти из актива в случае необходимости", — отметил Иванчук.

В то же время фокус внимания смещается с жилого сектора на сегмент складской и коммерческой недвижимости. Поскольку логистика стала критическим вопросом для выживания компаний, Иванчук констатирует: "бизнесу крайне не хватает складов". Именно такой прагматичный подход к выбору объектов сейчас дает больше шансов на реальный доход, чем классические инвестиции в квартиры.

