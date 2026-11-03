Карпати на Новий рік: у скільки обійдеться проживання на Драгобраті
Зустріти Новий рік у Карпатах можна з різним бюджетом, однак святкові дати традиційно впливають на вартість проживання. На Драгобраті три ночі для двох дорослих коштуватимуть від 13 800 до 30 000 грн. Ціна залежить від типу помешкання, площі номера, наявності харчування та додаткових зручностей.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Booking.
Скільки коштують три ночі на Драгобраті на Новий рік
Для порівняння розглянемо варіанти проживання на період із 30 грудня 2026 року до 2 січня 2027 року. Усі ціни розраховані на двох дорослих за три ночі.
Двомісний номер із видом на гори — 13 800 грн
Найдоступніша з розглянутих пропозицій передбачає проживання у двомісному номері з одним двоспальним ліжком та окремою ванною кімнатою. Гостям також доступні безкоштовний Wi-Fi та вид на гори.
У вартість включено континентальний сніданок. Передоплата не потрібна, а безкоштовно скасувати бронювання можна до 18:00 30 грудня 2026 року. Загальна ціна за три ночі становить 13 800 грн, або 4 600 грн за добу.
Номер із трьома односпальними ліжками — 17 700 грн
Наступний варіант — номер площею 20 кв. м із трьома односпальними ліжками, ванною кімнатою, телевізором, звукоізоляцією та безкоштовним Wi-Fi. Із помешкання відкривається вид на гори.
У вартість триденного проживання включено сніданок і вечерю. За весь період потрібно заплатити 17 700 грн, тобто 5 900 грн за ніч. Безкоштовне скасування передбачене до 16 грудня 2026 року.
Невеликий номер із двоспальним ліжком — 22 200 грн
Ще одна пропозиція — невеликий номер для двох із широким двоспальним ліжком, власною ванною кімнатою, телевізором і терасою. Також передбачені вид на гори та безкоштовний Wi-Fi.
Гостям пропонують сніданок і вечерю. Вартість однієї ночі становить 7 400 грн, а безкоштовне скасування доступне до 16 грудня 2026 року.
Апартаменти з окремою спальнею — 23 500 грн
Тим, хто хоче більше простору, пропонують апартаменти площею 45 кв. м з окремою спальнею та двома двоспальними ліжками. У помешканні є власна кухня, балкон, тераса, кондиціонер, телевізор і безкоштовний Wi-Fi.
На відміну від попередніх варіантів, харчування у вартість не включено. За три ночі потрібно заплатити 23 500 грн, або приблизно 7 833 грн за добу. Безкоштовне скасування доступне до 29 грудня, передоплата не потрібна.
Стандартний номер площею 24 кв. м — 30 000 грн
Найдорожча з розглянутих пропозицій — стандартний номер площею 24 кв. м із трьома односпальними ліжками або альтернативним варіантом розміщення з одним двоспальним та одним односпальним ліжком.
У номері є окрема ванна кімната, телевізор, звукоізоляція та безкоштовний Wi-Fi. У вартість включено континентальний сніданок. Три ночі коштуватимуть 30 000 грн, або 10 000 грн за добу.
Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштує житло в Яремче на Новий рік — від бюджетних номерів до люксів. За три ночі для двох дорослих ціни становили від 6 000 до майже 30 000 гривень. На вартість впливали площа помешкання, наявність харчування та умови бронювання.
Також Новини.LIVE порівнювали вартість новорічного відпочинку в Буковелі та польській Бялці-Татранській. Найдешевше житло на три ночі для двох у Буковелі коштувало 12 900 гривень, а в Польщі — 18 970 гривень. На підсумкову суму впливали умови проживання, харчування та можливість скасувати бронювання без втрати коштів.