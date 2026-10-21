Люди святкують Новий рік у Яремче. Фото: УНІАН

Яремче залишається одним із напрямків для зимових подорожей у Карпати. На період новорічних свят вартість проживання для двох дорослих залежить від площі номера, умов розміщення та наявності харчування. За пропозиціями на 30 грудня 2026 року — 2 січня 2027 року, три ночі коштують від 6 000 до майже 30 000 гривень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Booking.com.

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Скільки коштує житло в Яремче на Новий рік

Для порівняння взято пропозиції на три ночі — із заїздом 30 грудня 2026 року та виїздом 2 січня 2027 року — для двох дорослих.

Найдешевший серед розглянутих варіантів — двомісний номер площею 15 квадратних метрів. У ньому є широке двоспальне ліжко та безкоштовний Wi-Fi. Вартість проживання за три ночі становить 6 000 гривень з урахуванням податків і зборів. Умови передбачають безкоштовне скасування до 23 грудня 2026 року.

Номер в готелі у Яремче. Фото: Booking.com

Ще один варіант — напівлюкс площею 18 квадратних метрів із широким двоспальним ліжком і видом на гори. У тариф входить сніданок, а безкоштовне скасування доступне до 16 грудня 2026 року. Три ночі коштують 10 200 гривень. За студію площею 38 квадратних метрів доведеться заплатити 12 600 гривень, а за люкс такої ж площі — 14 400 гривень. В обох випадках сніданок також включено.

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Двомісний напівлюкс з видом на гори. Фото: Booking.com

Серед пропозицій є тримісний номер делюкс площею 24 квадратні метри з балконом, видом на гори та безкоштовним Wi-Fi. Його вартість за три ночі становить 10 200 гривень без сніданку або 11 550 гривень із харчуванням. Для тих, кому потрібно більше простору, доступний покращений люкс площею 48 квадратних метрів за 16 500 гривень без сніданку або за 18 300 гривень із ним.

Тримісний номер делюкс з видом на гори. Фото: Booking.com

Для відпочинку з харчуванням можна розглянути двомісний номер економкласу площею 17 квадратних метрів. У вартість трьох ночей входять сніданки та вечері. Саме проживання коштує 17 700 гривень, а з урахуванням зазначених податків і зборів загальна сума становить 17 856 гривень. Стандартний двомісний номер із балконом коштує 18 156 гривень за три ночі з урахуванням зборів.

Двомісний номер економкласу Фото: Booking.com

Для тих, хто планує зупинитися у просторішому помешканні, доступний напівлюкс площею 40 квадратних метрів із власною кухнею, балконом і терасою. У номері також передбачено диван-ліжко. Вартість проживання за три ночі становить 29 988 гривень зі знижкою 15% від початкової ціни 35 280 гривень. Водночас тариф не передбачає повернення коштів.

Двомісний напівлюкс з кухнею та балконом Фото: Booking.com

Скільки грошей потрібно на новорічну поїздку

За розглянутими пропозиціями, проживання для двох дорослих протягом трьох ночей у Яремче коштує від 6 000 до 29 988 гривень. Найдоступніший варіант передбачає лише проживання, тоді як у деяких дорожчих тарифах уже враховано сніданки та вечері.

Під час планування бюджету варто врахувати й інші витрати: дорогу до Карпат, харчування поза помешканням, екскурсії та розваги. Якщо обрати тариф із включеними сніданками та вечерями, витрати на харчування можна частково передбачити заздалегідь.

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Також Новини.LIVE порівнювали ціни на проживання в Буковелі та польській Бялці-Татранській на Новий рік. За три ночі для двох дорослих вартість житла в Буковелі починалася від 12 900 гривень, а в Польщі — від 18 970 гривень. На підсумкову суму впливають площа номера, харчування та умови скасування бронювання.