Туристи на підйомнику в Буковелі. Фото: УНІАН

Компанія із шести друзів може витратити на житло в Буковелі на Новий рік від 30 до понад 60 тисяч гривень за три ночі. У перерахунку на одну людину це приблизно від 5 до 10,3 тисячі гривень. Серед пропозицій є сімейний номер на шістьох і варіанти з двома окремими кімнатами, а сніданки включені у вартість.

Про це розповідає Новини.LIVE на основі пропозицій житла на Booking.com.

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Скільки коштує житло в Буковелі на шістьох

Для порівняння розглянуто варіанти проживання з 30 грудня 2026 року до 2 січня 2027 року — на три ночі для шести дорослих. Найдоступніша пропозиція коштує 29 700 грн за дві окремі тримісні кімнати. Найдорожчий із наведених варіантів обійдеться у 61 850 грн за дві кімнати.

Усі чотири пропозиції передбачають сніданки. Вартість залежить від типу номера, умов скасування та інших характеристик проживання.

Дві тримісні кімнати — від 29 700 грн

Найдешевший із розглянутих варіантів — дві тримісні кімнати з видом на гори. Кожна має площу 16 квадратних метрів, широке двоспальне ліжко та диван-ліжко. У кімнатах також є власна ванна кімната, телевізор, звукоізоляція, безкоштовний Wi-Fi та балкон.

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Тримісний номер з видом на гори. Фото: Booking.com

Загальна вартість двох кімнат за три ночі становить 29 700 грн, тобто 4 950 грн на одну людину за весь період, якщо розділити витрати порівну. У пропозиції передбачені безкоштовне скасування до 16 грудня 2026 року та оплата на місці перед прибуттям. Банківська картка для бронювання не потрібна.

Сімейний номер на шістьох — 30 010 грн

Ще один варіант — сімейний номер площею 30 квадратних метрів, розрахований на шістьох дорослих. У ньому є п’ять односпальних ліжок і диван-ліжко, власна ванна кімната, телевізор, звукоізоляція та Wi-Fi.

Сімейний номер на шістьох. Фото: Booking.com

За три ночі потрібно заплатити 30 010 грн, або приблизно 5 002 грн на людину. Сніданок включений у вартість. Умови передбачають часткове повернення коштів у разі скасування та оплату до прибуття без обов’язкової банківської картки.

Дві кімнати на шістьох із запасом — 53 760 грн

Для компанії, якій потрібні дві окремі кімнати, є варіант із двома мансардними чотиримісними номерами площею по 20 квадратних метрів. У кожному передбачені два односпальні ліжка та одне двоспальне. Також заявлені власна ванна кімната, телевізор, звукоізоляція, Wi-Fi і тераса.

Чотиримісний номер в масандрі Фото: Booking.com

Загальна ціна за дві кімнати на три ночі становить 53 760 грн — це 8 960 грн на одну людину за весь період. Сніданки включені. Умови бронювання передбачають часткове повернення коштів, а оплату потрібно внести до прибуття.

Дві тримісні кімнати — 61 850 грн

Найдорожчий із порівнюваних варіантів — дві тримісні кімнати різних категорій: одна з терасою площею 14 квадратних метрів, інша — покращена, площею 20 квадратних метрів. У кожній є двоспальне й односпальне ліжка, власна ванна кімната, телевізор і безкоштовний Wi-Fi. У першій кімнаті також передбачені балкон, тераса та вид на гори.

Тримісний номер з терасою.Фото: Booking.com

За обидві кімнати на три ночі потрібно заплатити 61 850 грн, або приблизно 10 308 грн на людину. Сніданки включені у вартість, однак умови цього варіанта суворіші: бронювання не передбачає повернення коштів, а оплатити проживання потрібно до прибуття.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки коштують найдоступніші варіанти житла в Буковелі на Новий рік. Вартість залежить від типу номера та умов проживання. Тому перед бронюванням варто порівняти кілька пропозицій.

Також Новини.LIVE писали, де дешевше жити в Буковелі у грудні. Різниця у вартості житла може бути суттєвою навіть у межах одного курорту. Вибір дат і типу розміщення допоможе спланувати бюджет поїздки.