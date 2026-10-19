Люди святкують Новий рік. Фото: УНІАН

Зустріти Новий рік у горах за кордоном можна за ціною, співставною з проживанням у Буковелі. За три ночі для двох дорослих у Буковелі житло коштує від 12 900 грн, а в польській Бялці-Татранській — від 18 970 грн. Ціни стосуються періоду з 30 грудня 2026 року до 2 січня 2027 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Booking.com.

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Скільки коштує житло в Буковелі на Новий рік

Раніше Новини.LIVE порівнювали ціни на проживання в Буковелі на новорічні свята. Для двох дорослих за три ночі — з 30 грудня 2026 року до 2 січня 2027 року — вартість розглянутих варіантів становить від 12 900 до 27 942 грн.

Найдешевша пропозиція коштує 12 900 грн за двомісний номер площею 18 квадратних метрів. Сніданок не включений, а тариф не передбачає повернення коштів. Окремо зазначена додаткова плата в розмірі 300 грн.

За 15 600 грн можна забронювати номер площею 18 квадратних метрів зі сніданком. Безплатне скасування доступне до 31 жовтня 2026 року.

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Напівлюкс площею 15 квадратних метрів коштує 20 970 грн за три ночі. Умови тарифу дозволяють безплатно скасувати бронювання до 16 грудня 2026 року.

Проживання за 25 500 грн передбачає номер площею 20 квадратних метрів, сніданки та доступ до SPA-зони. Безплатно скасувати бронювання можна до 30 листопада 2026 року.

Найдорожчий із розглянутих варіантів коштує 27 942 грн за три ночі. Це номер площею 34 квадратні метри з мінікухнею та сніданком. Тариф не передбачає повернення коштів.

Скільки коштує житло в польських Татрах

Для порівняння за кордоном розглянуто пропозиції у Бялці-Татранській. Усі ціни наведені для двох дорослих на період із 30 грудня 2026 року до 2 січня 2027 року.

У Бялці-Татранській двомісний номер зі сніданком коштує 18 970 грн за три ночі. У вибраному тарифі передбачена онлайн-оплата, а в разі скасування бронювання кошти не повертаються.

Двомісний номер зі сніданками. Фото: Booking.com

Інша пропозиція в цьому населеному пункті — двомісний номер делюкс площею 18 м² за 22 512 грн. Сніданок у вартість не входить, натомість передбачені паркування та швидкісний інтернет. Тариф не передбачає безкоштовного скасування бронювання.

Двомісний номер делюкс. Фото: Booking.com

Ще один варіант — апартаменти з кухонною зоною за 57 666 грн за три ночі. У помешканні є холодильник, плита, мікрохвильова піч і власна ванна кімната. На території комплексу доступні критий басейн, гідромасажна ванна, паркування та Wi-Fi. У вибрану пропозицію входить сніданок, а безкоштовне скасування можливе до 16 грудня 2026 року.

Апартаменти з власною кухнею. Фото: Booking.com

Де дешевше зупинитися на Новий рік

Серед перевірених пропозицій найдешевше проживання в Буковелі коштує 12 900 грн за три ночі для двох дорослих. У Бялці-Татранській найнижча з наведених цін становить 18 970 грн — на 6 070 грн більше.

Водночас порівнювати варто не лише загальну суму. На кінцеву вартість впливають наявність сніданку, площа номера, доступ до SPA, паркування та можливість скасувати бронювання без втрати коштів. Також потрібно перевіряти, чи включені податки й додаткові збори у вказану ціну.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує оренда приватного будинку в українському селі. Ціни на таке житло залежать від розташування та характеристик нерухомості. Вартість окремих пропозицій становить від 2 000 до 42 000 гривень.

Також Новини.LIVE порівнювали ціни на проживання в Буковелі у грудні. Різниця між варіантами житла сягала 7 000 гривень. На вартість впливають розташування помешкання та умови проживання.