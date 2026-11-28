Вид на будинки в Іспанії. Фото: Magnific

Придбання нерухо мості в Іспанії може обійтися зна чно дорожче за вказану в оголошенні ціну. Податки та супутні платежі формують від 25% до 30% кінцевої вартості житла. Водночас в окремих регіонах діють пільги, завдяки яким покупці можуть суттєво скоротити витрати, а в деяких випадках сплачувати лише 0,01% податку.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Idealista.

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Де в Іспанії діють податкові пільги на житло

В Іспанії податкові умови під час придбання нерухомості відрізняються залежно від автономної спільноти. Місцева влада самостійно встановлює частину ставок та передбачає знижки для окремих категорій покупців.

Зокрема, податок на передачу права власності (ITP) стосується придбання нерухомості на вторинному ринку. Для нового житла застосовуються інші податки.

Серед регіонів із пільговими умовами для покупців виділяють такі:

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Андалусія . Стандартна ставка ITP становить 7%, а для основного житла вартістю до 150 000 євро діє ставка 6%. У 2027 році її планують знизити до 6,75% та підвищити граничну вартість нерухомості для пільгового оподаткування до 200 000 євро. Надалі ставку планують щороку скорочувати на 0,25 відсоткового пункту, доки вона не досягне 6%.

. Стандартна ставка ITP становить 7%, а для основного житла вартістю до 150 000 євро діє ставка 6%. У 2027 році її планують знизити до 6,75% та підвищити граничну вартість нерухомості для пільгового оподаткування до 200 000 євро. Надалі ставку планують щороку скорочувати на 0,25 відсоткового пункту, доки вона не досягне 6%. Арагон. Загальна ставка податку залежно від вартості нерухомості становить від 8% до 10%. Водночас для покупців віком до 36 років, які придбають перше основне житло в населених пунктах із населенням менш як 10 000 осіб, передбачена ставка 0,1%. Із 2028 року також планують запровадити 50% знижку для молодих покупців першого житла вартістю до 225 000 євро за умови дотримання обмежень щодо доходу.

Загальна ставка податку залежно від вартості нерухомості становить від 8% до 10%. Водночас для покупців віком до 36 років, які придбають перше основне житло в населених пунктах із населенням менш як 10 000 осіб, передбачена ставка 0,1%. Із 2028 року також планують запровадити 50% знижку для молодих покупців першого житла вартістю до 225 000 євро за умови дотримання обмежень щодо доходу. Астурія. Стандартний податок на передачу майна становить 8% для нерухомості вартістю до 300 000 євро, 9% — до 500 000 євро та 10% для дорожчих об'єктів. Для основного житла вартістю до 150 000 євро в муніципалітетах, яким загрожує скорочення населення, ставку знижують із 6% до 4%. Така сама пільга передбачена для покупців віком до 35 років, багатодітних сімей та постраждалих від гендерного насильства.

Стандартний податок на передачу майна становить 8% для нерухомості вартістю до 300 000 євро, 9% — до 500 000 євро та 10% для дорожчих об'єктів. Для основного житла вартістю до 150 000 євро в муніципалітетах, яким загрожує скорочення населення, ставку знижують із 6% до 4%. Така сама пільга передбачена для покупців віком до 35 років, багатодітних сімей та постраждалих від гендерного насильства. Балеарські острови. Покупці віком до 30 років та люди з інвалідністю можуть повністю звільнятися від ITP під час придбання першого житла. Для молоді до 36 років, багатодітних і неповних сімей, а також родин з особою з інвалідністю на утриманні передбачена знижка 50%. Вона дає змогу зменшити ставку до 2%. Крім того, влада збільшила граничну вартість житла для отримання пільг: на Майорці — на 14%, а на Ібіці та Форментері — на 40%, до 378 000 євро.

Покупці віком до 30 років та люди з інвалідністю можуть повністю звільнятися від ITP під час придбання першого житла. Для молоді до 36 років, багатодітних і неповних сімей, а також родин з особою з інвалідністю на утриманні передбачена знижка 50%. Вона дає змогу зменшити ставку до 2%. Крім того, влада збільшила граничну вартість житла для отримання пільг: на Майорці — на 14%, а на Ібіці та Форментері — на 40%, до 378 000 євро. Канарські острови. Для нового житла замість ПДВ застосовується місцевий податок IGIC зі стандартною ставкою 7%. Для покупців віком до 40 років або з річним доходом не більше 46 500 євро вона знижується до 3%. На вторинному ринку загальна ставка ITP становить 6,5%, але для основного житла вартістю до 200 000 євро її знижують до 5%. Молоді покупці до 40 років можуть отримати додаткову знижку 20%, що зменшує ставку до 4%.

Для нового житла замість ПДВ застосовується місцевий податок IGIC зі стандартною ставкою 7%. Для покупців віком до 40 років або з річним доходом не більше 46 500 євро вона знижується до 3%. На вторинному ринку загальна ставка ITP становить 6,5%, але для основного житла вартістю до 200 000 євро її знижують до 5%. Молоді покупці до 40 років можуть отримати додаткову знижку 20%, що зменшує ставку до 4%. Кантабрія. Для придбання основного житла вартістю до 200 000 євро ставка ITP становить 7% замість стандартних 9%. Податок на оформлення юридичних документів (AJD) для такої покупки також знижений із 1,5% до 1%. Для покупців віком до 40 років передбачена ставка ITP 4% на основне житло та AJD на рівні 0,1%.

Для придбання основного житла вартістю до 200 000 євро ставка ITP становить 7% замість стандартних 9%. Податок на оформлення юридичних документів (AJD) для такої покупки також знижений із 1,5% до 1%. Для покупців віком до 40 років передбачена ставка ITP 4% на основне житло та AJD на рівні 0,1%. Кастилія-Ла-Манча. Загальна ставка ITP становить 9%, але покупці віком до 36 років можуть скористатися зниженою ставкою 3%. Також для придбання першого житла їм передбачили зменшення AJD до 0,5–0,25%.

Загальна ставка ITP становить 9%, але покупці віком до 36 років можуть скористатися зниженою ставкою 3%. Також для придбання першого житла їм передбачили зменшення AJD до 0,5–0,25%. Кастилія і Леон. Стандартна ставка ITP становить 8%, а для нерухомості дорожчої за 250 000 євро — 10%. Водночас для покупців віком до 36 років, які придбавають житло в сільській місцевості, податок може знижуватися до 0,01%. Для молодих покупців нерухомості в містах передбачена ставка 3%.

На що звернути увагу покупцям

Податкові знижки в Іспанії не означають автоматичного здешевлення будь-якої нерухомості. У більшості випадків пільги пов'язані з придбанням першого житла або основного місця проживання, віком покупця, його доходами та вартістю об'єкта.

Також важливо розрізняти податки під час купівлі нового та вторинного житла. Для вторинної нерухомості застосовується ITP, тоді як новобудови оподатковуються за іншими правилами. Тому перед придбанням об'єкта варто враховувати не лише його ціну, а й регіональні податки та умови отримання пільг.

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