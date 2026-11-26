Будинки біля резиденції Санта-Клауса. Фото: santaclausholidayvillage

У фінській Лапландії, неподалік від резиденції Санта-Клауса, облаштували ціле селище з незвичайними будинками для відпочинку. Тут здають червоні котеджі з власними саунами, сучасні апартаменти та скляні будиночки з панорамними дахами. Ціни на одну ніч у них сягають сотень євро.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Santa Claus Holiday Village.

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Які незвичайні будинки є біля Санта-Клауса

Santa Claus Holiday Village розташоване в місті Рованіємі у фінській Лапландії, неподалік від селища Санта-Клауса. Комплекс пропонує кілька типів помешкань, які відрізняються площею, плануванням та облаштуванням.

Один із варіантів — Classic Cottage. Це червоні котеджі площею 35 квадратних метрів у традиційному лапландському стилі. Усередині є спальне місце, диван-ліжко, мінікухня та ванна кімната. Також гостям доступні власна сауна й тераса.

Класичний котедж. Фото: Santaclausholiday

Інший варіант — Superior Cottage площею 37–38 квадратних метрів. Такі будинки мають окрему спальню або студійне планування, зону відпочинку, кухонний куточок і сауну. Вони розраховані на тих, хто хоче мати більше приватного простору під час відпочинку.

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Скляні котеджі з панорамним дахом

Найбільш незвичайний варіант у комплексі — Glass Igloo Cottage площею 46 квадратних метрів. Особливість такого помешкання — спальня зі скляним дахом, крізь який можна спостерігати за зоряним небом і північним сяйвом.

Скляні котеджі з панорамним дахом Фото: Santaclausholiday

У котеджі також є окрема кімната, вітальня, мінікухня та власна сауна. Помешкання розраховане максимум на чотирьох гостей.

Крім котеджів, у комплексі пропонують апартаменти площею від 39 до 43 квадратних метрів. Серед них є сімейні варіанти з окремими спальнями та додатковими спальними місцями.

Скільки коштує ніч у будинках біля Санта-Клауса

На офіційному сайті опубліковані спеціальні пропозиції на зимовий сезон 2026–2027 років. Згідно з ними, проживання в апартаментах за одним із тарифів починається від 184 євро за ніч.

Для тих, хто хоче зупинитися у скляному котеджі, ціна за окремою зимовою пропозицією стартує від 599 євро за ніч. Вартість залежить від типу помешкання, дати заїзду та умов бронювання.

Це туристичні помешкання, які здають для короткострокового проживання, а не продають як приватні будинки. Водночас комплекс демонструє, наскільки незвичайною може бути архітектура житла у фінській Лапландії: від компактних червоних котеджів до скляних будиночків із краєвидом на зимове небо.

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