Найдовший житловий будинок у світі. Фото: Polsat News

У Європі розташований житловий будинок завдовжки 1,1 км, уздовж якого проходять одразу чотири трамвайні зупинки. У комплексі є понад 1 300 квартир, власні парки, сади та інфраструктура для мешканців. Споруду звели майже сто років тому, але вона досі залишається одним із символів модерністської архітектури.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Polsat News.

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Де розташований найдовший житловий будинок у світі

Карл-Маркс-Гоф (Karl-Marx-Hof) розташований у районі Деблінг на півночі Відня, Австрія. Його офіційна довжина становить 1 100 метрів. Масштаб споруди настільки великий, що вздовж неї розташовані чотири зупинки трамвайного маршруту.

Будівництво комплексу тривало з 1927 до 1930 року. Проєкт розробив архітектор Карл Ен, учень відомого австрійського архітектора Отто Вагнера.

Споруду звели в межах масштабної житлової програми Відня. У 1923-1934 роках у місті побудували понад 61 тисячу комунальних квартир. Цей період увійшов в історію під назвою "Червоний Відень", а Карл-Маркс-Гоф став одним із його головних архітектурних символів.

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Що є всередині величезного житлового комплексу

Карл-Маркс-Гоф задумували як самодостатнє містечко, де мешканці могли отримувати основні послуги, не залишаючи територію. Тому під час будівництва тут передбачили:

пральні;

дитячі садки та ясла;

бібліотеку;

стоматологічний кабінет;

лікарські приміщення;

зали для проведення заходів;

ресторани.

Будинок має від трьох до шести поверхів. У квартирах передбачили власні туалети та доступ до водопроводу, хоча окремих ванних кімнат не було. Для того часу важливою перевагою стало й електричне освітлення в кожному приміщенні.

Частина помешкань отримала балкони, які в першій половині XX століття вважали ознакою комфорту та достатку.

Скільки місця займають парки та сади

Попри величезну довжину, житлова забудова займає лише 18,5% усієї території комплексу. Решту простору відвели під чотири внутрішні двори, парки та сади.

Центральний парк займає понад 10 тисяч квадратних метрів. Таким чином, архітектори поєднали масштабну житлову забудову з великими відкритими просторами для відпочинку.

Зовнішній вигляд споруди також вирізняється. Червоні фасади, масивні крила, арки та вежі нагадують фортецю. Через це Карл-Маркс-Гоф отримав неофіційну назву "Червона фортеця".

Фасад прикрашають чотири скульптури роботи Йозефа Франца Рідля. Вони символізують свободу, турботу, освіту та фізичну культуру.

Що сталося з будинком за майже 100 років

Історія комплексу пов'язана і з політичними подіями Австрії. У лютому 1934 року на його території відбувалися бої під час громадянського протистояння. Будинок обстрілювали артилерією, через що він отримав серйозні пошкодження, але вистояв.

Масштабну реконструкцію провели у 1989-1992 роках. Після ремонту комплекс продовжив виконувати житлову функцію.

Сьогодні квартири Карл-Маркс-Гоф залишаються у власності міста. Загалом їх понад 1 300, а проживати в них можуть близько 5 тисяч людей.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Європі можна придбати цілий замок за ціною двокімнатної квартири. Найдоступніші маєтки пропонують у Польщі, Німеччині та інших країнах, але частина з них потребує масштабної реставрації. Вартість відновлення таких об'єктів іноді у десятки разів перевищує ціну купівлі

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