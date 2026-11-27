Будинок завдовжки 1,1 км пережив обстріли та реконструкцію: як виглядає унікальна споруда
У Європі розташований житловий будинок завдовжки 1,1 км, уздовж якого проходять одразу чотири трамвайні зупинки. У комплексі є понад 1 300 квартир, власні парки, сади та інфраструктура для мешканців. Споруду звели майже сто років тому, але вона досі залишається одним із символів модерністської архітектури.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Polsat News.
Де розташований найдовший житловий будинок у світі
Карл-Маркс-Гоф (Karl-Marx-Hof) розташований у районі Деблінг на півночі Відня, Австрія. Його офіційна довжина становить 1 100 метрів. Масштаб споруди настільки великий, що вздовж неї розташовані чотири зупинки трамвайного маршруту.
Будівництво комплексу тривало з 1927 до 1930 року. Проєкт розробив архітектор Карл Ен, учень відомого австрійського архітектора Отто Вагнера.
Споруду звели в межах масштабної житлової програми Відня. У 1923-1934 роках у місті побудували понад 61 тисячу комунальних квартир. Цей період увійшов в історію під назвою "Червоний Відень", а Карл-Маркс-Гоф став одним із його головних архітектурних символів.
Що є всередині величезного житлового комплексу
Карл-Маркс-Гоф задумували як самодостатнє містечко, де мешканці могли отримувати основні послуги, не залишаючи територію. Тому під час будівництва тут передбачили:
- пральні;
- дитячі садки та ясла;
- бібліотеку;
- стоматологічний кабінет;
- лікарські приміщення;
- зали для проведення заходів;
- ресторани.
Будинок має від трьох до шести поверхів. У квартирах передбачили власні туалети та доступ до водопроводу, хоча окремих ванних кімнат не було. Для того часу важливою перевагою стало й електричне освітлення в кожному приміщенні.
Частина помешкань отримала балкони, які в першій половині XX століття вважали ознакою комфорту та достатку.
Скільки місця займають парки та сади
Попри величезну довжину, житлова забудова займає лише 18,5% усієї території комплексу. Решту простору відвели під чотири внутрішні двори, парки та сади.
Центральний парк займає понад 10 тисяч квадратних метрів. Таким чином, архітектори поєднали масштабну житлову забудову з великими відкритими просторами для відпочинку.
Зовнішній вигляд споруди також вирізняється. Червоні фасади, масивні крила, арки та вежі нагадують фортецю. Через це Карл-Маркс-Гоф отримав неофіційну назву "Червона фортеця".
Фасад прикрашають чотири скульптури роботи Йозефа Франца Рідля. Вони символізують свободу, турботу, освіту та фізичну культуру.
Що сталося з будинком за майже 100 років
Історія комплексу пов'язана і з політичними подіями Австрії. У лютому 1934 року на його території відбувалися бої під час громадянського протистояння. Будинок обстрілювали артилерією, через що він отримав серйозні пошкодження, але вистояв.
Масштабну реконструкцію провели у 1989-1992 роках. Після ремонту комплекс продовжив виконувати житлову функцію.
Сьогодні квартири Карл-Маркс-Гоф залишаються у власності міста. Загалом їх понад 1 300, а проживати в них можуть близько 5 тисяч людей.
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