Кто может потерять прописку в Украине: правила в мае 2026 года

Регистрация места жительства в 2026 году уже не гарантирует права на жилье. Многие украинцы до сих пор воспринимают прописку как защиту, но фактически это лишь административная запись. Владельцы квартир получили больше инструментов влияния. Поэтому риск потерять регистрацию стал реальным даже без конфликта.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто из украинцев в мае 2026 года может остаться без прописки.

Кого могут выписать без согласия владельца

Самая большая группа риска — это люди, которые зарегистрированы в чужом доме (например, у родственников или знакомых), но фактически там не проживают. Согласно нормам закона "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине", владелец жилья имеет право снять лицо с регистрации по своему заявлению.

Это касается следующих категорий:

Бывшие супруги, которые не имеют доли в собственности. Дальние родственники или знакомые, которые поселились "временно". Лица, которые не появляются дома и не платят за коммунальные услуги более шести месяцев.

Лишение прописки через суд

Если вы являетесь членом семьи владельца, процедура несколько сложнее, но все равно реальна. Суды активно применяют практику, где определяющим является фактор "потери права пользования жильем".

Читайте также:

Если человек игнорирует свои обязанности или превратил квартиру в склад, собственник может подать иск на основании Жилищного кодекса Украины.

Главные основания для судебного иска:

отсутствие по месту регистрации более полугода без уважительных причин;

систематическая порча имущества или конфликтное поведение;

использование жилья не по назначению (например, под офис).

Несмотря на упрощение процедур, закон все еще защищает наиболее уязвимых. Невозможно просто "выбросить на улицу" несовершеннолетних детей без согласия органов опеки и попечительства.

Также особый статус имеют военнообязанные в период действия особого положения — их снятие с регистрации требует дополнительных проверок из-за актуализации данных в реестре "Оберіг".

Как сообщали Новини.LIVE, многие ошибочно считают полученный когда-то ордер бессрочной гарантией владения квартирой, хотя на самом деле распоряжение государственным имуществом строго регламентировано законом. Конфликты обычно вспыхивают тогда, когда возникает необходимость выписать человека, который годами не появляется в квартире, однако формально сохраняет право пользования им.

Также Новини.LIVE рассказывали, что регистрация места жительства ребенка часто превращается в настоящий квест для семей защитников, поскольку по закону нужны подписи обоих родителей, что невозможно сделать в случае исчезновения партнера без вести. Из-за этого юридического тупика людям приходится идти долгим путем: сначала получать письменный отказ от ЦНАПа, а затем месяцами доказывать свое право в суде.