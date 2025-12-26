Как ветерану стать на квартирный учет и получить жилье от государства

Украинские военные. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Государственные программы обеспечения жильем для ветеранов и пострадавших от войны работают по четкому алгоритму. Первый и обязательный шаг — постановка на квартирный учет. Именно она открывает доступ к получению жилья или денежной компенсации в будущем.

Без этого решения никакие выплаты или квартиры не предоставляются, отмечают в Министерстве по делам ветеранов.

Кто может стать на квартирный учет

Право на учет имеют граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и относящиеся к определенным законом категориям. Речь идет не только о самих военных, но и о семьях, пострадавших в результате войны.

"В частности, на учет могут стать участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших защитников и защитниц Украины, а также внутренне перемещенные лица", — отметили в министерстве.

Основания для постановки на учет

Наличие статуса еще не гарантирует автоматического включения в очередь. Важно подтвердить реальную жилищную потребность. Самые распространенные основания следующие:

жилая площадь меньше установленной нормы в регионе;

проживание нескольких семей в одной комнате или совместное проживание лиц разного пола в возрасте от 9 лет;

тяжелые хронические заболевания, которые делают невозможным совместное проживание;

жилье не соответствует санитарным или техническим требованиям;

проживание в общежитии, коммунальной квартире или арендованном жилье по долгосрочному договору.

Какие документы нужны для учета

Для подачи заявления необходимо подготовить стандартный пакет документов. В него входят заявление о постановке на учет, справки о месте проживания всех членов семьи, копии удостоверений, подтверждающих статус, а также справки о пребывании или не пребывании на квартирном учете по месту работы.

Для ВПЛ дополнительно подаются справки о соответствующем статусе.

Куда обращаться для подачи заявления

Документы можно подать через Центр предоставления административных услуг, исполнительный комитет местного совета или районную государственную администрацию по месту жительства.

Решение принимается в течение одного месяца. Заявитель получает письменный ответ с датой постановки на учет или с обоснованием отказа.

Как предоставляется жилье или компенсация

После постановки на учет лицо попадает в соответствующую очередь — общую, первоочередную или внеочередную. Решение о предоставлении жилья принимает исполнительный комитет местного совета. После этого выдается ордер и ключи от жилья.

Денежная компенсация предусмотрена для лиц с инвалидностью I-II группы вследствие войны и семей погибших защитников и защитниц. Обязательные условия — пребывание на квартирном учете и обеспеченность жилой площадью менее 13,65 кв. м на человека.

Как сообщалось, с 9 января 2026 года заработают новые правила правительства, благодаря которым льготная ипотека єОселя под 3% станет доступной не только контрактникам, но и мобилизованным бойцам.

Также киевские ветераны с инвалидностью I и II группы могут получить средства на перепланировку дома, чтобы приспособить жилое пространство к своим потребностям и сделать быт безбарьерным.