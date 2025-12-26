Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Жилье для ветеранов — кто может получить бесплатно от государства

Жилье для ветеранов — кто может получить бесплатно от государства

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 09:15
Как ветерану стать на квартирный учет и получить жилье от государства
Украинские военные. Фото: GeneralStaff.ua/Facebook

Государственные программы обеспечения жильем для ветеранов и пострадавших от войны работают по четкому алгоритму. Первый и обязательный шаг — постановка на квартирный учет. Именно она открывает доступ к получению жилья или денежной компенсации в будущем.

Без этого решения никакие выплаты или квартиры не предоставляются, отмечают в Министерстве по делам ветеранов.

Реклама
Читайте также:

Кто может стать на квартирный учет

Право на учет имеют граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и относящиеся к определенным законом категориям. Речь идет не только о самих военных, но и о семьях, пострадавших в результате войны.

"В частности, на учет могут стать участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших защитников и защитниц Украины, а также внутренне перемещенные лица", — отметили в министерстве.

Основания для постановки на учет

Наличие статуса еще не гарантирует автоматического включения в очередь. Важно подтвердить реальную жилищную потребность. Самые распространенные основания следующие:

  • жилая площадь меньше установленной нормы в регионе;
  • проживание нескольких семей в одной комнате или совместное проживание лиц разного пола в возрасте от 9 лет;
  • тяжелые хронические заболевания, которые делают невозможным совместное проживание;
  • жилье не соответствует санитарным или техническим требованиям;
  • проживание в общежитии, коммунальной квартире или арендованном жилье по долгосрочному договору.

Какие документы нужны для учета

Для подачи заявления необходимо подготовить стандартный пакет документов. В него входят заявление о постановке на учет, справки о месте проживания всех членов семьи, копии удостоверений, подтверждающих статус, а также справки о пребывании или не пребывании на квартирном учете по месту работы.

Для ВПЛ дополнительно подаются справки о соответствующем статусе.

Куда обращаться для подачи заявления

Документы можно подать через Центр предоставления административных услуг, исполнительный комитет местного совета или районную государственную администрацию по месту жительства.

Решение принимается в течение одного месяца. Заявитель получает письменный ответ с датой постановки на учет или с обоснованием отказа.

Как предоставляется жилье или компенсация

После постановки на учет лицо попадает в соответствующую очередь — общую, первоочередную или внеочередную. Решение о предоставлении жилья принимает исполнительный комитет местного совета. После этого выдается ордер и ключи от жилья.

Денежная компенсация предусмотрена для лиц с инвалидностью I-II группы вследствие войны и семей погибших защитников и защитниц. Обязательные условия — пребывание на квартирном учете и обеспеченность жилой площадью менее 13,65 кв. м на человека.

Как сообщалось, с 9 января 2026 года заработают новые правила правительства, благодаря которым льготная ипотека єОселя под 3% станет доступной не только контрактникам, но и мобилизованным бойцам.

Также киевские ветераны с инвалидностью I и II группы могут получить средства на перепланировку дома, чтобы приспособить жилое пространство к своим потребностям и сделать быт безбарьерным.

недвижимость ветераны жилье квартира украинские военные
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации